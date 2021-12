Miss Panama Brenda Smith a concouru Our Latin Beauty

. Miss Panama, Brenda Smith était dans le TOP 16 de Miss Univers

Des déléguées de plus de 80 pays se sont réunies en Israël depuis le mois dernier pour concourir pour la couronne de Miss Univers, qui a été remportée par Miss Inde, Harnaaz Sandhu, mais parmi les candidates, il y avait le visage familier d’une belle fille qui est passée par Our Latin beauté.

Miss Panama, Brenda Smith, qui a finalement réussi à captiver le jury de la 70e édition de Miss Univers, en se faufilant dans le Top 16, a participé à l’émission de téléréalité Univisión en 2018, où la Vénézuélienne Migbelis Castellanos était la gagnante.

La jeune femme, qui est d’origine panaméenne, mexicaine, américaine, et qui dans son expérience de reine de beauté a également participé à Miss Mexique, Miss Géorgie et Miss Panama, qui a fini par gagner, est rappelée par certains téléspectateurs de Nuestra Belleza Latina pour son grâce et sécurité, mais aussi pour faire des déclarations controversées.

Jouer

TOP 16 BEATRICE GOMEZ PASOK SA TOP 16 MISS UNIVERS 2021 FÉLICITATIONS !!! 12-13T01 : 28 : 12Z

Après avoir été éliminée de l’émission de téléréalité Univisión, Brenda a voulu rester calme, assurant que son départ du programme ne l’affectait pas beaucoup, car ce n’était qu’un « jeu », provoquant ses collègues et même le public à lui sauter dessus.

Jouer

Brenda Smith explique pourquoi elle dit que Nuestra Belleza Latina « est un jeu ». De plus, les nominées Carmen Batiz et Vanessa Romo affichent leur surprise de risquer l’élimination cette semaine. #DespiertaAmerica ABONNEZ-VOUS bit.ly/20L91KL VISITEZ LE SITE OFFICIEL univision.com/shows/despierta-america SUIVEZ-NOUS Twitter : twitter.com/despiertamerica…2018-10-29T16:35:28Z

Après avoir été exclu de la compétition Univision, où il s’est classé 12e, il a évoqué le problème et a défendu sa position en déclarant qu’il considérait toujours le spectacle comme un concours où il fallait jouer mentalement.

« Je ne sors pas avec de mauvais sentiments, je prends honnêtement toutes les bonnes choses, j’ai beaucoup appris de ce processus et du monde dans lequel je m’embarque dans cette course », a déclaré aujourd’hui Miss Panama à Francisca Lachapel, après avoir été interrogée. pour ses commentaires. « C’est un jeu mental, et comme quelqu’un que j’admire tant dans cette carrière m’a dit : ‘C’est un travail, mais c’est un jeu, et celui qui se met en colère perd. »

Jouer

Brenda Smith Miss Panama lors du Concours Préliminaire Miss Univers 2021 # missuniversopanama # missuniverse2021 # missuniverso2021 #missuniverse #misspanama #brendasmith #panama #img # missgrandinternational20212021-12-10T23 : 53 : 21Z

La reine de beauté, qui fait fêter les Panaméens parmi le groupe des 16 plus belles femmes de la planète, depuis son passage à Nuestra Belleza Latina a toujours été une défenseure de la lutte contre les stéréotypes et espérait qu’une femme serait choisie. que cela n’avait rien à voir avec les normes sociales qui ont marqué le seul faux concept de la beauté.

Un autre problème avec lequel Brenda Smith dit qu’elle a dû lutter en raison de son origine, c’est qu’elle a l’impression que beaucoup de gens ne la voient pas comme une représentante fidèle d’un groupe particulier.

« Ils me disent que je ne suis pas assez américaine pour les États-Unis et pour de nombreux Latinos, je ne suis pas assez latine », a déclaré Miss Panama.

Dites-nous si vous vous souvenez de Brenda en compétition dans Nuestra Belleza Latina et dites-nous si vous avez aimé sa participation à Miss Univers.