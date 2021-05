Miss Pérou, Janick Maceta parle de la nouvelle Miss Univers

. Miss Pérou, Janick Maceta, troisième à Miss Univers

Hier soir, Miss Mexico, Andrea Meza, a été couronnée en tant que nouvelle Miss Univers, dans une décision qui, bien que ses compatriotes et de nombreux missologues qui l’ont soutenue soient très heureux, a également suscité la controverse.

La plainte est que selon la performance finale, le public et de nombreux téléspectateurs s’attendaient à ce que la gagnante du concours soit Miss Pérou, Janick Maceta ou, à défaut, Miss Brésil, Julia Gama.

Miss Pérou et Miss Brésil ont toutes deux offert de meilleures réponses et ont fait preuve d’une plus grande grâce et sérénité en répondant aux séries de questions, ce qui a amené les fans du concours qui jugeaient la décision injuste à remplir immédiatement les réseaux de commentaires contre la victoire de Miss Mexique.

Et quelques minutes après la fin de la soirée du couronnement, et au milieu de l’avalanche de réclamations sur les réseaux sociaux, Miss Pérou, aujourd’hui deuxième finaliste universelle, a ouvert son cœur sur ce qu’elle ressentait face à la décision.

«C’est un cadeau pour mon pays. Je sais que j’ai fait de mon mieux et je suis satisfait car je sais que de nombreuses portes s’ouvriront pour moi après ce concours “, a commenté la reine de beauté dans la spéciale que Telemundo a faite après la cérémonie de couronnement, montrant que contrairement aux affirmations des réseaux, elle il est content du résultat.

Miss Pérou est allée plus loin et lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pense de la nouvelle Miss Univers, elle n’a eu que des éloges et des phrases d’admiration pour la Mexicaine, qu’elle a considérée comme sa grande amie tout au long du concours.

«Oh, Andrea est une chérie. Je suis très content pour elle. Je viens de la voir et je lui ai dit que je lui souhaitais les meilleures et les nombreuses bénédictions. C’est aussi une personne sympa et très drôle. Je m’arrêtais toujours avec elle et nous faisions des choses folles et des vidéos en coulisses, où nous allions danser et sauter. Nous étions très proches, très proches, donc je suis très content de son triomphe. Félicitations au Mexique, vous avez un fan de plus ici qui aime son pays », a déclaré Miss Pérou, réitérant qu’il n’y a aucun ennui pour le résultat final, et au contraire, elle applaudit la victoire d’Andrea Meza.

La reine péruvienne, qui depuis le début était l’une des principales favorites, a également déclaré avec grande grâce que la première chose qu’elle voulait faire était de manger. «En tant que bonne Péruvienne, je dois manger», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était prête à travailler en ce moment dans les médias, alors elle en a profité pour faire un coin et a dit que si quelqu’un était intéressé à lui donner un travail et à faire offres d’emploi, cherchez-la immédiatement Eh bien, il n’a pas de manager ou quoi que ce soit.

