Miss Univers 2021 : à quand le concours de beauté ?

. Miss Mexique Andrea Meza est couronnée Miss Univers 2020 sur scène lors du 69e concours Miss Univers

Le compte à rebours commence pour que toutes les aspirantes au titre de la plus belle femme de l’univers, alignent toutes leurs connaissances et attributs physiques pour tout donner dans la dernière ligne droite de la 70e version du concours de beauté le plus important, la Miss Univers 2021.

Cette année Israël, pour la première fois de son histoire, ouvre les portes à 82 femmes représentant chacun des pays participant au concours, pour définir qui sera la successeure de l’actuelle Miss Univers 2020, Miss Mexique, Andrea Meza.

« Malgré les défis que la pandémie de Covid-19 a mis sur notre chemin, nous avons su maintenir l’équilibre entre la santé et l’économie, pour que le tourisme revienne en Israël », a déclaré le ministre israélien du Tourisme Yoel Razvozov dans des propos cités par El Vocero. .

Quand est Miss Univers 2021 ?

Depuis la ville touristique et portuaire d’Eliat, dans le sud d’Israël, au bord de la mer Rouge, le dimanche 12 décembre, depuis l’Univers Arena, le monde entier saura qui sera la nouvelle Miss Univers.

Pour cette dernière journée de gala, il a été confirmé que la chanteuse israélienne et star internationale, Noa Kirel, fera une présentation artistique spéciale.

« Je suis très excité et honoré de jouer dans Miss Univers », a déclaré Kirel. « En croyant en elles-mêmes et en poursuivant sans crainte leurs rêves, ces femmes du monde entier vivent et respirent les valeurs de l’Organisation Miss Univers, et j’ai hâte de partager ce moment de célébration avec elles toutes sur cette incroyable planète mondiale scène. » a ajouté.

L’arène de l’univers

Importé du Portugal, il culmine à 16,5 mètres et a la capacité de contenir plus de 70 tonnes de matériel. Le bâtiment est prêt à accueillir des séquences télévisées et contient une scène et environ 5 000 sièges.

Selon El Vocero, les dirigeants de l’organisation étaient en Israël tout le mois d’octobre pour visiter le pays et assister à des réunions de planification. Ils ont rencontré le maire d’Eilat, Eli Lankri, et ont supervisé de près les travaux d’infrastructure et de construction du complexe Miss Univers.

« Nous avions besoin de créer des points d’ancrage touristiques qui promouvraient et présenteraient Israël au monde comme une nation de vaccination qui invite les touristes à le visiter. Le concours de Miss Univers est sans aucun doute un point d’ancrage important et significatif de ce plan », a ajouté Razvozov.

Événement programmé

Concours préliminaire :

Le 10 décembre, les candidats rencontreront le jury et en privé en compagnie de Paula Shugart, présidente du concours.

Tous les concurrents défileront en maillot de bain et en robe de soirée dans le cadre d’un spectacle appelé « Spectacle de présentation ». Les candidates se présenteront devant un jury qui prendra en compte l’impression générale des filles lors de cette émission et sélectionnera ainsi une partie des quarts de finalistes avec des membres de l’organisation Miss Univers.

Comité de sélection:

• Marian Rivera-Dantès.

• Coco Rocha, mannequin d’origine canadienne.

• Iris Mittenaere, mannequin et Miss Univers 2016.

Le groupe de 24 finalistes sera annoncé lors de la compétition finale, sélectionné par un jury préliminaire et l’Organisation Miss Univers, qui choisira les candidates qui se démarqueront le plus dans les trois zones de compétition lors de la phase préliminaire, en outre, une place sera sera accordé au gagnant du Vote des Fans.

Ces 24 finalistes seront évalués par un Jury final :

• Les 24 finalistes défileront dans une nouvelle manche en maillot de bain, où 10 d’entre eux quitteront la compétition.

• Les 10 demi-finalistes défileront en robes de soirée (choisis en fonction de chaque concurrent), où quatre autres seront éliminés du concours.

• Les six finalistes seront soumis à une question du jury, dont 3 d’entre eux seront issus du concours.

• Les trois derniers finalistes seront soumis à la même question finale et, par la suite, le jury examinera l’impression générale laissée par chacun des finalistes afin de voter et de définir les positions finales et la gagnante de Miss Univers 2021.

Les candidates à la couronne tant attendue de Miss Univers 2021 sont les suivantes :

• Albanie: Angelina ‘Ina’ Dajci

• Allemagne: Eloisa Jo-Hannah Seifer

• Arménie: Nane avetisyan

• Aruba : Thessalie Zimmerman

• Bahamas : Chantel O’Brian

• Argentine: Maria Julieta Garcia

• Australie: Daria Varlamova

• États Unis: Ellen Elizabeth « Elle » Smith

• La France: Clémence Botino

• Irlande: Katharine sara marcheur

• Îles Caïmans: Georgina Fleming Kerford

• Îles Vierges britanniques: Xaria davis

• Jamaïque: Daena s’envole

• Inde: Harnaaz Kaur Sandhu

• Maurice : Anne Murielle Ravina

• Le Portugal: Oricia del Carmen Dominguez

• Afrique du Sud: Lalela Mswane

• Thaïlande: Anchilee Scott-Kemmis

• Bahreïn : Manar Nadeem Deyan

• La Belgique: Kedist Deltour

• Bolivie: Nahemi Uequin Antelo

• Brésil: Teresa Stela Barbosa Silva Santos

• Bulgarie: Elena Manolova Danova

• Cambodge: Madary ngin

• Cameroun: Michèle Ange Sandra Akomo

• Canada: Tamara Jemuovic

• Le Chili: Antonia Cristal Figueroa Alvarado

• Chine: Shi Yin Yang

• La Colombie: Valérie Maria Ayos

• Corée du sud: Ji-Soo Kim

• Costa Rica: Valeria Rees Loria

• Croatie: Ora Antonia Ivanišević

• Curacao: Shariëngela Cijntje

• Danemark: Sara languit

• Equateur : Susy Valeria Sacoto Mendoza

• Le sauveur: Alejandra Maria Gavidia

• Espagne: Sarah Loinaz Marjani

• Philippines : Béatrice Luigi Gallarde Gomez

• Finlande: Essi unkuri

• Ghana: Sylvia Naa Morkor

• Grande Bretagne: Emma rose collingridge

• Grèce: Sophia Arapogianni Evies

• Guatemala: Dannia Sucely Guevara Morfin

• Guinée: Chelsea équatoriale Martina Mituy

• Haïti: Pascale Bélony

• Honduras: Rose Marian Meléndez López

• Hongrie: Jázmin Viktória Elizabeth Jakubovish

• Islande: Elisa Gróa Steinþórsdóttir

• Israël: Noa cochva

• Italie: Catherine Di Fuccia

• Japon: Juri Watanabe

• Kazakhstan : Aziza Tokashova

• Kenya: Roshanara Ebrahim

• Kosovo : Shkurtesa Sejdiu

• Laos: Tonkham Phonchanheuann

• Malt: Jade cini

• Maroc: Kawtar benhalima

• Mexique: Débora Hallal Ayala

• Namibie : Chelsi Tashaleen Shikongo

• Népal: Basnet Sujita

• Nicaragua: Allison Fernanda Wassmer Salgado

• Nigeria: Maristella chidiogo

• Norvège: Nora emilie nakken

• Pays Bas: julia pécheresse

• Panama: Brenda Andrea Smith Lezama

• Paraguay : Nadia Tamara Ferreira

• Pérou: Yely Margoth Rivera Kroll

• Pologne: Agata Wdowiak

• Porto Rico: Michelle Marie Colon Ramirez

• République tchèque: Karolina Kokešová

• République Dominicaine: Debbie Jochabed Áflalo Vargas

• République slovaque: Veronika Ščepánková

• Roumanie: Carmina Elena Olimpia Coftas

• Russie: Ralina Arabova

• Singapour: Nandita Banna

• Suède: Moa sofie sandberg

• Turquie: Cemrenaz Turhan

• Ukraine: Hanna neplyakh

• Venezuela: Luiseth Emiliana Materán Bolaño

• Viêt Nam : Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.

