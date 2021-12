Miss Univers 2021 : Annoncer la date et l’heure de transmission

Telemundo Jacky Bracamontes et Cristián de la Fuente animeront l’émission Miss Univers 2021 en espagnol.

Telemundo, le réseau de langue espagnole exclusivement pour la diffusion de Miss Univers, annonce les personnalités de renom Jacky Bracamontes et Cristián de la Fuente comme les principaux hôtes de la 70e édition qui sera diffusée en direct d’un océan à l’autre d’Eilat, en Israël, dimanche , le 12 décembre à 19 h HE.

Ils sont rejoints par Alix Aspe de « LatinXNow! » et Carlos Adyan de « En Casa con Telemundo » pour offrir aux téléspectateurs toute l’excitation du grand événement avec du contenu, des interviews et une couverture étendue de toutes les activités préliminaires exclusivement pour les programmes et plateformes numériques et sociaux de Telemundo.

Les fans peuvent se rendre sur Telemundo.com/MissUniverso pour voter pour leur candidat préféré et rencontrer les représentants de la 70e édition à travers des interviews exclusives et des galeries de photos. Bientôt, le réseau annoncera la programmation spéciale dédiée au concours Miss Univers.

En savoir plus sur les principales présentatrices de Miss Univers 2021

Jacky Bracamontes

Jacky Bracamontes, qui a représenté son Mexique natal au concours Miss Univers en 2001, est l’une des figures les plus importantes du divertissement latino-américain. Elle est actuellement l’hôte de « Así se Baila », le concours de danse de Telemundo.

En mai dernier, Bracamontes a conduit la 69e. édition de Miss Univers, en plus des « Latin American Music Awards » et de sa brillante participation à la série à succès « La Suerte de Loli ».

La star mexicaine a rejoint Telemundo pour animer « Viva el Mundial y Más », une émission diffusée pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018 ™, et a accueilli les deux saisons de « La Voz ». Tout au long de sa carrière, elle a animé des émissions et des émissions spéciales à succès, ainsi que joué dans des feuilletons tels que « Las Tontas No Van al Cielo », « Heridas de Amor » et « Sortilegio », entre autres.

Chrétien de la Fontaine

Cristián de la Fuente est une superstar latine qui a fait partie de nombreuses productions hollywoodiennes. Il est actuellement l’un des juges du concours de danse Telemundo, « Así se Baila ».

Auparavant, De la Fuente a participé à la sixième saison de « Dancing with the Stars » d’ABC, atteignant la finale.

Ses crédits professionnels incluent avoir été l’hôte de plusieurs prix et un acteur pour plusieurs séries télévisées telles que « CSI: Miami », « Private Practice », « Devious Maids », « The Game of Keys », « Dream of Love », « En Tierras Salvajes « , et » Amor Bravío « . Il a également participé à plusieurs films, dont « Driven » aux côtés de Sylvester Stallone, « Vampires : The Dead » de Tommy Lee Wallace avec Jon Bon Jovi, et a fourni la voix du film d’animation « Condorito : The Movie ».

La star chilienne a fait ses débuts en tant que producteur avec le film « You Are My Home », qui a été parmi les plus vus lors de sa première semaine de sortie sur Netflix.

Ce que vous devez savoir sur l’organisation Miss Univers

L’Organisation Miss Univers (MUO) est une communauté mondiale qui permet aux femmes d’atteindre leurs objectifs grâce à des expériences qui renforcent la confiance en soi et créent des opportunités de réussite.

Les programmes Miss Univers, Miss USA et Miss Teen USA offrent aux 10 000 femmes qui participent chaque année une plate-forme internationale pour favoriser un changement positif grâce à des efforts humanitaires et professionnels influents.

Les candidats et les gagnants du concours sont des leaders et des modèles dans leurs communautés, qui développent des objectifs personnels et professionnels et inspirent les autres à faire de même.

L’organisation Miss Univers est une société IMG.