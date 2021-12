Miss Univers 2021 : Comment regarder le Live Stream ?

Les candidates de . Miss Univers apparaissent sur scène lors de la phase préliminaire du 70e concours de beauté Miss Univers à Eilat, ville côtière du sud de la mer Rouge en Israël, le 10 décembre 2021.

Le concours Miss Univers 2021 sera diffusé ce soir, le 12 décembre à 19 h HE / 18 h CT sur Fox et en espagnol sur Telemundo.

Pour ceux qui veulent le voir depuis la côte du Pacifique, le concours sera diffusé à 16 h 00, heure du Pacifique, tandis que les téléspectateurs vivant dans le fuseau horaire des montagnes peuvent regarder le spectacle à 17 h 00. Enfin, les natifs de l’Alaska devraient se brancher sur la chaîne de télévision à 15h00, tandis qu’à Hawaï, ils devraient se brancher sur Fox vers 14h00

Le concours durera environ trois heures et se terminera vers 22 h 00 HE après que l’ancienne Miss Univers 2020 Andrea Meza du Mexique a couronné son successeur.

Miss Univers 2021 sera la 70e édition du concours Miss Univers et sera à nouveau présentée par Steve Harvey, qui organise le concours depuis plusieurs années.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez regarder une émission en direct sur Fox sur votre ordinateur, téléphone, Roku, Fire TV, Apple TV ou autre appareil de diffusion en continu via l’un des services d’abonnement à la diffusion en direct sans câble suivants :

Assurez-vous de vous connecter ce dimanche 12 décembre à 19 h HE pour regarder les étapes finales du concours Miss Univers 2021 sur Fox et Telemundo. Le 70e concours Miss Univers est diffusé en direct d’Eilat, en Israël.

