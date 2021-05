. Miss Univers 2021 – Costume national

Le concours de beauté le plus important de tous est de retour! Après avoir retardé le spectacle l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19, le gala annuel de Miss Univers revient ce week-end, avec les plus belles femmes de 74 pays en lice pour la couronne. Cette année, les hôtes seront Mario López et l’ancienne Miss Univers Olivia Culpo, qui accompagneront les spectateurs tout au long de l’événement.

The Beauty Reign aura lieu au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride, ce dimanche 16 mai, et comportera une performance du chanteur Pitbull et sera diffusé dans le monde entier.

Voulez-vous voir Miss Univers 2021? Ici, nous répondrons, nous vous dirons comment vous pouvez regarder le flux en direct.

Voici ce que vous devez savoir sur le concours de Miss Univers 2021:

Comment regarder le Live Stream?

La soirée de l’élection et du couronnement de Miss Univers 2021, sera diffusée ce soir à partir de 20h00 Est / 19h00 Centre, via le site Web FYI en commençant une session câble valide, ou connectez-vous à FYI via Philo, FuboTV, Hulu + Live TV, Sling TV ou AT&T TV.

Le concours sera également diffusé en espagnol à 8 / 7c sur Telemundo.

TV FUBO

Vous pouvez vous connecter à FYI qui est inclus dans le forfait FuboTV, qui est livré avec un essai gratuit de sept jours. Vous pouvez vous inscrire via le lien ci-dessous:

Essai gratuit de FuboTV

Une fois inscrit sur la plate-forme, vous pouvez profiter de Miss Univers 2021 en direct via le site Web via votre ordinateur, téléphone portable (Android ou iPhone), tablette, Apple TV et entre autres appareils compatibles avec l’application.

N’oubliez pas que FuboTV vous offre la possibilité d’enregistrer les émissions et d’en profiter après leur diffusion en direct.

Obtenez Hulu TV

FYI est inclus dans Hulu With Live TV, qui comprend plus de 60 chaînes de télévision en direct et la vaste bibliothèque à la demande de Hulu d’émissions de télévision et de films.

Une fois inscrit à Hulu avec Live TV, vous pouvez regarder une diffusion en direct de Miss Univers 2021 sur votre ordinateur via le site Web de Hulu, ou sur votre téléphone (compatible avec Android et iPhone), tablette, Roku, Apple TV, Amazon. Fire TV , Chromecast, Xbox One, Nintendo Switch, Echo Show ou autre appareil de diffusion en continu via l’application Hulu.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, «Hulu avec Live TV» est livré avec sa vaste bibliothèque à la demande (qui aura les Oscars disponibles après la diffusion) et 50 heures de stockage en nuage DVR (avec la possibilité de passer à «Enhanced Cloud DVR », Qui vous offre 200 heures d’espace DVR et la possibilité d’avancer rapidement dans les publicités).

AT&T TV Now (anciennement DirecTV Now) propose six forfaits de chaînes différents. Ils vont de 45 à 125 chaînes de télévision en direct, y compris FYI (en direct sur certains marchés). Les forfaits «Plus» et «Max» incluent un essai gratuit de sept jours:

Essayez AT&T TV

Une fois inscrit à AT&T TV Now, vous pouvez regarder une diffusion en direct du gala sur votre ordinateur via le site Web AT&T TV Now, ou sur votre téléphone (compatible avec Android et iPhone), tablette Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, ou tout autre appareil de diffusion compatible via l’application AT&T TV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, AT&T TV Now, quel que soit le bouquet de chaînes que vous choisissez, est livré avec un DVR cloud inclus.

Sling TV

Vous pouvez vous connecter à FYI qui est inclus dans le forfait Sling TV, qui est livré avec un essai gratuit de sept jours. Vous pouvez vous inscrire via le lien ci-dessous:

Essai gratuit de Sling TV

Une fois inscrit à Sling TV, vous pouvez regarder Miss Univers 2021 en direct sur votre ordinateur via le site Web de Sling TV, ou sur votre téléphone (compatible avec Android et iPhone), tablette, Roku, Apple TV, Amazon. Fire TV, Chromecast , Xbox One. Ou tout autre appareil de diffusion via l’application Sling TV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, Sling TV est livré avec 10 heures de DVR cloud.

FYI est inclus dans le bouquet de 61 chaînes de Philo, qui est le moins cher parmi tous les services de streaming si vous prévoyez de le conserver à long terme. Il est livré avec un essai gratuit de sept jours:

Essai gratuit de Philo

Une fois inscrit à Philo, vous pourrez regarder le gala Miss Univers en direct sur votre ordinateur via le site Philo, ou sur votre téléphone (compatible iPhone), tablette, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV ou autre appareil compatible via l’application Philo.

Si vous ne pouvez pas les regarder en direct, Philo vous permet de regarder des émissions sur DVR et de les regarder jusqu’à 30 jours plus tard. De plus, si vous oubliez le DVR, Philo est également livré avec une fonction de rembobinage de 72 heures, vous permettant de regarder la plupart des émissions à la demande si elles ont été diffusées au cours des trois derniers jours.

Ci-dessous vous pouvez voir le spectacle préliminaire de Miss Univers 2021:

Jouer

69e Compétition Préliminaire MISS UNIVERSE | FULL SHOWRegardez la 69e Compétition Préliminaire MISS UNIVERSE, EN DIRECT! Votez pour votre délégué préféré sur missuniverse.com/vote Restez connecté! Instagram: instagram.com/MissUniverse Facebook: facebook.com/MissUniverse Twitter: twitter.com/MissUniverse2021-05-15T01:28:17Z

LIRE LA SUITE: TOP 5 Actualités du 12 février 2021