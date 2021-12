Miss Univers 2021 Harnaaz Sandhu a fait ses débuts à la télévision avec cette série

La native de Chandigarh, qui poursuit actuellement une maîtrise en administration publique, est une grande fan de Priyanka Chopra et s’inspire de son travail.

Harnaaz Sandhu est à la mode sur les réseaux sociaux depuis qu’elle a été couronnée Miss Univers 2021 lundi. L’acteur modèle a été félicité pour avoir ramené la couronne en Inde 21 ans après que Lara Dutta a remporté le concours pour la dernière fois. Maintenant, le monde entier attend avec impatience de voir ce que le joueur de 21 ans fera ensuite. Beaucoup en Inde pensent qu’elle suivrait ses prédécesseurs Lara Dutta et Sushmita Sen, la première Miss Univers indienne, et ferait le saut à Bollywood.

Mais faire face à la caméra n’est pas quelque chose de nouveau pour la fille de Chandigarh.

Harnaaz a déjà travaillé dans quelques films pendjabi, dont Yaara Diyan Poo Baran et Bai Ji Kuttange, encore à paraître. Elle a fait ses débuts à la télévision avec Udaariyaan, la série en cours sur Colors TV. Harnaaz a fait une apparition dans un épisode où elle participe à un concours de beauté. Elle est opposée à Jasmin (Isha Malviya), le principal protagoniste de la série. Le clip de cet épisode fait le tour des réseaux sociaux depuis que Harnaaz a remporté le titre de Miss Univers 2021.

La native de Chandigarh, qui poursuit actuellement une maîtrise en administration publique, est une grande fan de Priyanka Chopra et s’inspire de son travail. La gagnante de Miss Monde 2000 a rendu la pareille en criant à la jeune starlette sur Instagram alors qu’elle remportait la couronne de Miss Univers.

Harnaaz s’inspire également de sa mère, gynécologue. En grandissant, elle a travaillé avec sa mère dans des camps de santé, abordant des problèmes tels que l’hygiène menstruelle et la santé des femmes. L’actrice modèle est consciente du privilège qu’elle a acquis grâce aux luttes et aux sacrifices de sa mère et défend l’autonomisation des femmes, en particulier leurs droits à l’éducation et à une carrière.

Né dans le village endormi de Kohali dans le district de Gurudaspur au Pendjab, Harnaaz a déménagé à Mohali alors qu’il était enfant. Mais elle a conservé ses racines ancestrales et visite régulièrement Kohali. Lors d’une récente visite au village, elle a posé sur un tracteur et a exprimé sa solidarité avec l’agitation des agriculteurs contre les lois agricoles désormais abandonnées.

