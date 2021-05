Miss Univers 2021: heure et chaîne de télévision

Telemundo The Miss Universe peut être apprécié entièrement en espagnol sur Telemundo.

Le concours de beauté le plus important de tous est de retour. Ce dimanche 16 mai, vous ne pouvez pas manquer la soirée de l’élection et du sacre de la plus belle femme de la planète, dans sa 69e édition, qui se tiendra au Seminole Hard Rock Hotel & Casino, situé dans la ville d’Hollywood, Floride.

Cet événement aura la participation de candidats de 74 pays et l’un d’eux sera le successeur de Zozibini Tunzi, lauréate de Miss Univers 2019.

Voici ce que vous devez savoir:

Quand a lieu la cérémonie?

Le gala Miss Univers débutera à 19 h 00 HE (17 h 00 Pacifique) ce dimanche 16 mai 2021.

Sur quelle chaîne puis-je regarder la cérémonie?

Pour tout le territoire des États-Unis, ils pourront voir la cérémonie en direct sur la chaîne FOX en anglais et sur Telemundo, en espagnol, selon le guide télévisé. Grâce à Telemundo, l’événement durera trois heures, et la transmission débutera à 19h00 et se poursuivra jusqu’à 22h00. En Amérique latine, la cérémonie sera diffusée sur la chaîne TNT.

La diffusion se fera à des moments différents selon le pays où vous vous trouvez:

– Pérou: 19h00

– Argentine: 21h00

– Uruguay: 21h00

– Paraguay: 21h00

– Colombie: 19h00

– Bolivie: 19h00

– Chili: 20h00

– Venezuela: 20h00

– Espagne: 2h00 (lundi 17 mai)

Qui sont les présentateurs de la 69e édition?

La cérémonie de Miss Univers 2021 mettra en vedette de nouveaux présentateurs. Olivia Culpo et Mario López animeront le concours en anglais. Quant à la transmission en espagnol, les responsables seront l’ancienne Miss Mexico Jackeline Bracamontes et l’acteur et chanteur portoricain Carlos Ponce.

Voir la liste complète des candidats à la couronne en 2021

– Albanie: Paula Mehmetukaj

– Argentine: Alina Luz Akselrad

– Arménie: Monika Grigoryan

– Aruba: Helen Hernandez

– Australie: Maria Thattil

– Bahamas: Shauntae Miller

– Barbade: Hillary-Ann Williams

– Belgique: Dhenia Covens

– Belize: Iris Salguero

– Bolivie: Lenka Nemer

– Brésil: Julia Gama

– Îles Vierges britanniques: Shabree Frett

– Bulgarie: Radinela Chusheva

– Cambodge: Sarita Reth

– Cameroun: Kossinda Angele

– Canada: Nova Stevens

– Iles Caïmans: Mariah Tibbetts

– Chili: Daniela Nicolás

– Chine: Jiaxin Sun

– Colombie: Laura Victoria Olascuaga

– Costa Rica: Ivonne Cerdas

– Croatie: Mirna Naiia Maric

– Curaçao: Chantal Wiertz

– République tchèque: Klára Vavruková

– Danemark: Amanda Petri

– République dominicaine: Kímberly Jiménez

– Équateur: Leyla Espinoza Calvache

– El Salvador: Vanessa Velásquez

– Finlande: Viivi Altonen

– France: Amandine Petit

– Ghana: Chelsea Tayui

– Royaume-Uni: Jeanette Akua

– Haïti: Eden Berandoive

– Honduras: Cecilia Rossell

– Islande: Elísabet Hulda Snorradóttir

– Inde: Adline Castelino

– Indonésie: Ayu Maulida Putri

– Irlande: Nadia Sayers

– Israël: Tehila Levi

– Italie: Viviana Vizzini

– Jamaïque: Miqueal-Symone Williams

– Japon – Aisha Harumi Tochigi

– Kazakhstan: Kamila Serikbai

– Corée du Sud: Hari Park

– Kosovo: Blerta Veseli

– Laos: Christina Lasasimma

– Malaisie: Francisca Luhong James

– Malte: Anthea Zammit

– Mauricio: Vandana Jeetah

– Mexique: Andrea Meza

– Birmanie: Thuzar Wint Lwin

– Népal: Anshika Sharma

– Pays-Bas: Denise Speelman

– Nicaragua: Ana Marcelo

– Norvège: Sunniva Frigstad

– Panama: Carmen Jaramillo

– Paraguay: Vanessa Castro Guillén

– Pérou: Janick Maceta Del Castillo

– Philippines: Rabiya Mateo

– Pologne: Natalia Pigua

– Portugal: Cristiana Silva

– Porto Rico: Estefanía Soto

– Roumanie: Bianca Lorena Tirsin

– Russie: Alina Sanko

– Singapour: Bernadette Belle Ong

– Slovaquie: Natália Hotáková

– Afrique du Sud: Natasha Joubert

– Espagne: Andrea Martínez

– Thaïlande: Amanda Obdam

– Ukraine: Yelyzaveta Yastremska

– Uruguay: Lola de los Santos

– États-Unis: Asya Branch

– Venezuela: Mariángel Villasmil

– Vietnam: Nguyn Trn Khánh Vân

Si vous voulez voir le défilé en costume traditionnel, vous pouvez regarder une rediffusion ci-dessous fournie par Miss Univers:

Jouer

69e Costume national de MISS UNIVERSE | FULL SHOWRegardez le 69e Concours national de costumes MISS UNIVERSE, EN DIRECT! Votez pour votre costume national préféré sur missuniverse.com/vote Restez connecté! Instagram: instagram.com/MissUniverse Facebook: facebook.com/MissUniverse Twitter: twitter.com/MissUniverse2021-05-14T01:09:49Z

LIRE LA SUITE: Alicia Machado: La Miss Univers la plus célèbre et la plus controversée de toutes?