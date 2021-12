Miss Univers 2021 : juges, présentateurs et artistes

. Les concurrents apparaissent sur scène lors du 69e concours Miss Univers au Seminole Hard Rock Hotel Casino le 16 mai 2021 à Hollywood, en Floride.

Ce soir, c’est le 70e concours Miss Univers, avec des femmes du monde entier en compétition pour suivre les traces de la 69e gagnante, Andrea Meza. Le tenant du titre sera couronné en direct d’Eilat, en Israël.

L’organisation Miss Univers organise chaque année l’événement, ainsi que les concours Miss USA et Miss Teen USA. Selon son site Web, « c’est une organisation mondiale et inclusive qui célèbre les femmes de toutes cultures et origines et leur permet d’atteindre leurs objectifs grâce à des expériences qui renforcent la confiance en soi et créent des opportunités de réussite ».

Cette année verra le retour d’un visage familier en tant qu’hôte, avec un panel international de juges et d’interprètes. Voici ce que vous devez savoir :

Steve Harvey revient en tant qu’hôte

Le comédien Steve Harvey sera de retour en tant qu’hôte du concours Miss Univers après avoir pris une année sabbatique. Auparavant, il a accueilli l’événement en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Mario López et Olivia Culpo ont pris le relais en tant qu’hôtes pour la compétition 2020.

« C’est la sixième fois que j’organise le concours Miss Univers et c’est toujours le moment fort de mon année. À chaque spectacle, je suis émerveillé par les femmes intelligentes, fougueuses et talentueuses qui montent sur scène », a déclaré Harvey à People. « Je continue de défendre ce programme et de participer, non seulement en tant que présentateur mais aussi en tant que producteur, pour montrer au monde ce que vous pouvez faire, si vous y réfléchissez. »

Selon le média, le juge de « RuPaul’s Drag Race » Carson Kressley et Miss USA Cheslie Kryst de 2019 animeront les coulisses.

Adriana Lima, Lori Harvey et Rena Sofer parmi les membres du comité de sélection

Le concours Miss Univers est jugé par un comité de sélection, qui comprend la fille de Harvey, Lori.

«Je suis très heureux de faire partie du comité de sélection du 70e concours annuel de Miss Univers. C’est très spécial pour moi car c’est le premier événement sur lequel mon père et moi avons travaillé ensemble, donc ça va être un grand moment », a-t-elle déclaré à People.

Lori a ajouté: « En outre, je suis non seulement ravie de rejoindre un groupe de femmes intelligentes aussi dynamique et diversifié, mais également ravie d’avoir l’opportunité de soutenir véritablement toutes les candidates et de les voir briller. »

Selon Miss Univers, Lori est rejointe dans les tours préliminaire et final par l’actrice portoricaine Adamari López, le mannequin brésilien Adriana Lima, Miss Univers 2016 Iris Mittenaere, le mannequin philippin Marian Rivera et l’actrice indienne Urvashi Rautela.

L’animatrice des coulisses et ancienne concurrente de Miss Univers Cheslie Kryst et Miss Univers 1976 Rina Mor Goder font partie du comité de sélection préliminaire. Rena Sofer, une actrice américaine qui joue dans « The Bold and the Beautiful », fera partie du comité de sélection pour la finale.

JoJo et Noa Kirel sont prêts pour leurs performances

Miss Univers a annoncé que JoJo et Noa Kirel participeront au concours Miss Univers de cette année.

JoJo est une chanteuse, compositrice et actrice américaine qui est devenue célèbre en 2004 pour sa chanson « Leave (Get Out) ». Selon Vulture, en 2015, il a remporté une bataille juridique de 10 ans qui l’a empêché de sortir de la musique. Depuis lors, le joueur de 30 ans a sorti quatre albums, dont le dernier est « Trying Not To Think About It ». Il s’est également classé deuxième lors de la cinquième saison de « The Masked Singer », concurrençant Black Swan.

Rappelant son album de Noël de l’année dernière, JoJo a écrit sur Instagram : « Le fait que je poste cette vidéo alors que je suis en Israël en train de me préparer à jouer à Miss Univers en ce moment ne m’échappe pas. J’ai pleuré quand nous avons atterri. En pensant à toutes les chansons de Noël que j’ai entendues et à la façon dont elles sont toutes inspirées par ce lieu saint. Je suis plus que reconnaissant. Oui, il est 3h15 ici et ce décalage horaire est DIF’RINT ».

Kirel a été qualifiée de « la plus grande pop star d’Israël » par The Hollywood Reporter, sortant sa première chanson « Medabrim » à l’âge de 14 ans. Il a remporté le prix du « Meilleur acte israélien » aux MTV European Music Awards chaque année à partir de 2017. Cette année, il a sorti ses deux premiers singles en anglais, « Please Don’t Suck » et « Bad Little Thing ». L’actrice et danseuse de 20 ans est juge pour « Israeli Has Talent » depuis 2018.

« Je suis très excité et honoré de jouer à Miss Univers », a déclaré Kirel sur le site Web de Miss Univers. « En croyant en elles-mêmes et en poursuivant sans crainte leurs rêves, ces femmes du monde entier vivent et respirent les valeurs de l’Organisation Miss Univers, et j’ai hâte de partager ce moment de célébration avec elles toutes sur cette incroyable planète mondiale étape. »

Le 70e concours Miss Univers est diffusé en direct d’Eilat, en Israël, à 19 h HE sur Fox et Telemundo.

