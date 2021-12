Miss Univers 2021 : Où aura-t-elle lieu ?

. Des drapeaux de différents pays sont projetés sur les murs de la vieille ville de Jérusalem le 30 novembre 2021 alors que les candidates du concours Miss Univers visitent la Ville sainte avant le 70e événement Miss Univers qui se tiendra au centre-ville. Israël le 12 décembre.

L’organisation de l’événement a indiqué que la 70e édition de Miss Univers accueillera la ville portuaire d’Eliat, en Israël.

Eilat, la porte d’entrée du sud d’Israël, est une oasis sur les rives de la mer Rouge, un point de rencontre pour le soleil, le désert et la mer, et un carrefour entre quatre pays et trois continents. « Eilat offre des paysages naturels spectaculaires et des eaux tropicales cristallines avec des milliers d’espèces de poissons et de coraux », pouvait-on lire dans une partie de la description que Miss Univers utilisait pour présenter la ville hôte.

Miss Univers 2021 est ce 12 décembre à 19h00

Après avoir fait une étude approfondie des pays qui ont postulé pour accueillir les concurrentes du concours, Israël a finalement été le pays choisi pour célébrer pour la première fois de son histoire, le concours pour remporter le titre de la plus belle femme de l’univers, l’année 2021.

« Israël figure sur notre liste de pays hôtes depuis plusieurs années en raison de sa riche histoire, de ses beaux paysages et de la diversité de ses cultures. Alors que nous cherchions un lieu impressionnant pour la célébration de notre 70e anniversaire, il est devenu clair lors de nos conversations avec le maire par intérim Lankri et le ministère israélien qu’Israël dispose des meilleures ressources pour accueillir Miss Univers en décembre. Nous sommes impatients d’approfondir notre engagement à créer une conversation, une connexion et une compréhension culturelles significatives grâce à ce partenariat. » Paula M. Shugart, présidente de l’organisation Miss Univers.

Il convient de noter que selon Pasillo Turístico, le producteur israélien Tali Eshkoli et le producteur basé à Los Angeles Assaf Blecher sont chargés d’amener le concours Miss Univers en Israël, qui sera géré par l’organisation Miss Univers en coopération avec le ministère israélien du Tourisme. et la municipalité d’Eilat.

« L’État d’Israël montre une fois de plus qu’il est aux côtés des principaux pays mondiaux capables d’accueillir des événements internationaux d’une telle ampleur. Pendant de nombreux mois et dans le prolongement naturel de la production du Concours Eurovision de la chanson en Israël, nous avons travaillé sans relâche pour attirer les bons partenaires et amener la compétition en Israël. Je suis heureux et excité de produire ce grand événement ici pour la première fois. Les plus grands professionnels du pays se joindront à nous et se mobiliseront pour accueillir avec succès les milliers de membres des délégations, journalistes et touristes qui viendront spécialement en Israël pour participer à l’événement. Sans aucun doute, nous avons une opportunité formidable et extraordinaire d’exposer Israël à des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde, et je remercie le ministère du Tourisme et la municipalité d’Eilat pour leur coopération fructueuse. » Tali Eshkoli, productrice de Miss Univers en Israël.

De cette façon, il reste ferme car le pays du Moyen-Orient, ce 12 décembre, il recevra 100 délégations de chacun des pays participant au concours, des célébrités internationales, des médias de haut niveau, en plus du fait qu’il est estimé que la retransmission de l’événement aura une audience approximative de 1 300 millions de téléspectateurs qui verront régner à travers le monde, à travers les différents canaux de communication.

De même, la source souligne que dans le programme de l’événement qui a duré trois semaines, des activités telles que la demi-finale, la finale, le défilé national de costumes typiques, ainsi que d’autres programmes de gala, tels que ceux sur le tapis rouge, ont été inclus. .réunions communautaires, événements caritatifs et plus encore.

« En Israël, nous sommes ravis d’accueillir les célébrations du 70e anniversaire du concours emblématique de Miss Univers. Israël est une belle terre de créativité et d’innovation et nous avons surmonté avec succès la crise du COVID-19. C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui parmi les premiers pays à accueillir un événement international : Miss Univers. Un événement qui célèbre l’autonomisation, l’optimisme, la tolérance et le désir d’excellence des femmes, qui traverse toutes les frontières géographiques et nationales. J’espère sincèrement qu’en décembre, nous célébrerons non seulement la nouvelle Miss Univers ici en Israël, mais surtout, la fin de la pandémie mondiale. Je souhaite à tous les participants bonne santé et chance et j’espère vous revoir bientôt », a déclaré le ministre israélien du Tourisme, Yole Razvozov.

Pendant ce temps, le maire d’Eilat a exprimé sa satisfaction d’avoir été choisi pour cet événement. « L’événement se déroulera dans le port d’Eilat avec en toile de fond des vues spectaculaires sur le golfe, l’un des plus beaux au monde, et les teintes rougeâtres des montagnes de la ville. Certains atterriront à l’aéroport international Ramon d’Eilat et tous profiteront des hôtels, des restaurants, des attractions, des centres commerciaux et des ressources naturelles uniques d’Eilat, notamment la mer et le désert.

Pour sa part, le directeur général du ministère du Tourisme a déclaré : « Nous sommes fiers d’accueillir les célébrations du 70e anniversaire du concours Miss Univers à Eilat, une station balnéaire toute l’année de soleil et de mer. Nous voyons cet événement comme une opportunité de saisir Eilat et le Néguev comme une destination touristique attractive. L’événement exposera des millions de spectateurs du monde entier au désert israélien, avec sa beauté naturelle spectaculaire, le point de rencontre des montagnes d’Eilat avec la mer Rouge, les impressionnants cratères du désert et, bien sûr, le climat chaud, un un endroit qui est un refuge contre les climats froids d’hiver de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Je pense que, d’ici la fin décembre, l’industrie du tourisme commencera à montrer des signes de reprise après la crise et l’événement encouragera même le retour des vols internationaux vers l’aéroport de Ramón ».

Eliat, la ville du soleil éternel

Proche de la Jordanie, de la mer Rouge et de l’Egypte, Eilat est une ville côtière, principale destination touristique et de loisirs d’Israël. Avec des paysages naturels très spectaculaires, elle offre aux touristes de nombreuses activités pour en profiter. Les visiteurs peuvent faire des activités de plongée dans le golfe de la mer Rouge, ils peuvent vivre des expériences dans le désert, en profitant des plus beaux itinéraires du pays, tous très proches du centre-ville ; ils peuvent apprécier les couchers de soleil spectaculaires; vous pouvez monter à dos de chameau, ou si vous préférez dans des véhicules tout-terrain ; Vous pouvez faire des activités de randonnée et des promenades nocturnes au bord de la mer, ou profiter de la vie nocturne, c’est-à-dire que c’est une ville qui a tout pour passer un bon moment.

De plus, Eliat est non seulement une destination touristique nationale et internationale, mais c’est un lieu reconnu dans le monde entier comme le lieu d’importants congrès et festivals.

