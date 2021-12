Miss Univers 2021 : Programmation spéciale sur Telemundo

Telemundo Découvrez les détails exclusifs de la programmation spéciale de Telemundo pour Miss Univers 2021.

Telemundo est maintenant prêt à présenter sa programmation spéciale multiplateforme de la 70e édition de Miss Univers qui sera diffusé en direct d’un océan à l’autre depuis Eilat, en Israël, ce dimanche 12 décembre à partir de 15 h 00, heure de l’Est.

En prélude à la diffusion tant attendue, le réseau assurera une large couverture des événements préliminaires en « Hoy Día », « Noticias Mediodia », « À la maison avec Telemundo », « Suelta La Sopa », « Al Rojo Vivo », « Acceso Total » et les nouvelles locales.

Grâce au site Web de Telemundo, les fans peuvent continuer à voter pour leur candidat préféré et accéder aux coulisses, à du contenu exclusif, à des interviews et à des galeries de photos.

Le réseau hispanophone exclusif pour la transmission de Miss Univers 2021 Aux États-Unis, il présentera la programmation de sept heures suivante le dimanche 12 décembre :

À partir de 15 h 00 HE, Telemundo lance la célébration avec « Miss Univers : La nôtre », une émission spéciale en direct animée par Aylin Mujica et Lucho Borrego, et avec la participation spéciale d’anciennes reines et candidates du concours, pour parler de leurs expériences et de la façon dont le concours a changé leur vie. À 18 h HE, le spécial d’une heure « Miss Univers : Célébrons nos reines » Animée par l’ancienne Miss Univers et gagnante de La Casa de los Famosos, Alicia Machado et Jorge Bernal, présenteront les représentants latins du concours en partageant leurs parcours vers la compétition et ce qu’ils espèrent réaliser s’ils remportent la couronne, en plus à célébrer le patrimoine culturel de différents pays d’Amérique latine à travers des spectacles de musique folklorique. À 19 h HE, les personnalités de renom Jacky Bracamontes et Cristián de la Fuente animeront la diffusion en direct d’un océan à l’autre de la 70e édition de Miss Univers. L’événement de trois heures, qui présente des représentants du monde entier en compétition dans diverses catégories, mettra en vedette l’animateur de divertissement de « hoy Día », Adamari López, en tant que membre du jury du concours. La nuit culmine avec le moment attendu où l’actuelle Miss Univers, Andrea Meza du Mexique, couronne son successeur à la fin de l’émission. Le concours sera diffusé simultanément via les applications Telemundo et Universo, en plus d’être disponible sur le service de streaming Peacock dès le lundi 13 décembre. À 22 h HE, immédiatement après le couronnement de la nouvelle reine, Telemundo présentera « Miss Univers : La Célébration », une émission spéciale d’une heure animée par Alicia Machado et Jorge Bernal avec des images de la nouvelle reine après son couronnement, ainsi que des commentaires et des réactions de fans du monde entier.

Fans de Miss Univers Ils peuvent regarder tout le contenu passionnant via l’offre multiplateforme de Telemundo, y compris la chaîne Telemundo Entertainment sur YouTube, l’application Telemundo (disponible sur Google Play Store et Apple App Store), Telemundo.com et sur Peacock.

Miss Univers : Ce qu’il faut savoir sur l’Organisation

L’organisation Miss Univers (MUO) est une communauté mondiale qui permet aux femmes d’atteindre leurs objectifs grâce à des expériences qui renforcent la confiance en soi et créent des opportunités de réussite.

Les programmes Miss Univers, Miss USA et Miss Teen USA fournir aux 10 000 femmes qui participent chaque année une plate-forme internationale pour favoriser un changement positif grâce à des efforts humanitaires et professionnels influents.

Les candidats et les gagnants du concours sont des leaders et des modèles dans leurs communautés, qui développent des objectifs personnels et professionnels et inspirent les autres à faire de même. L’organisation Miss Univers est une société IMG.