Miss Univers 2021: quand et où est-il?

. Miss Univers 2018 Philippines Catriona Gray (R) couronne la nouvelle Miss Univers 2019 d’Afrique du Sud Zozibini Tunzi sur scène lors du concours Miss Univers 2019 aux studios Tyler Perry à Atlanta, en Géorgie, le 8 décembre 2019

La très attendue Miss Univers, le concours de beauté le plus célèbre au monde, aura cette année sa 69ème édition au Seminole Hard Rock Hotel & Casino situé dans la ville d’Hollywood, à Miami, en Floride, le dimanche 16 mai 2021. .

À travers une vidéo sur le compte Instagram, publiée le 3 mars de cette année, l’organisation Miss Univers a annoncé officiellement que le règne aurait lieu cette année, après que l’événement a été annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire provoquée par le Covid. -19 pandémie de virus.

“Le moment que nous attendions tous”, a écrit l’organisation dans la description.

Ainsi, le concours sera diffusé dans 160 pays et territoires du monde, et dans cette édition après un an et demi sans être tenu, la Miss Univers sud-africaine, qui a disputé la couronne avec la portoricaine Madison Anderson, et la mexicaine Sofía Aragón, dans la ville d’Atlanta en 2019, sera chargée de livrer la couronne et le sceptre à son successeur.

Cette fois-ci, dans le concours pour remporter la couronne de la plus belle femme de l’univers, 74 participantes de tous les continents du monde montreront leur beauté, et toutes leurs attitudes, car le jury sera attentif lors des qualifications. eux, en évaluant en plus de sa beauté, ses attributs de personnalité, d’intelligence, de tenue, de communication, de sécurité et de capacités.

Pendant ce temps, selon le journal El Tiempo et cité par . news, la présidente de l’organisation Miss Univers, Paula Shugart, a assuré que depuis des mois ils préparent ce grand événement, en tenant compte de toutes les réglementations de biosécurité qui peuvent garantir la sécurité contre d’éventuels risques de contagion par Covid-19.

Selon les déclarations recueillies par divers médias locaux, le concours suivra des directives similaires à celles du concours Miss États-Unis, qui s’est tenu à Memphis en novembre 2020.

Cependant, l’organisation ne sait toujours pas si elle autorisera ou non l’accès du public en personne.

Parmi les nouveautés de l’événement pour cette année 2021, il y a la retraite en tant que présentateur de Steve Harvey, qui après cinq ans à être le présentateur officiel du concours, cette fois il donnera la place en tant qu’hôte du gala à l’acteur Mario López, rappelé pour des séries telles que “Sauvé par la cloche” entre autres, et Miss Univers 2012, Olivia Culpo, qui a 28 ans, et qui travaille actuellement dans son rôle d’actrice, animatrice et mannequin.

De plus, dans cette version 2021, le pays camerounais fera ses débuts au concours avec la représentation de Kossinda Angele. La participation de pays comme le Ghana et la Russie reviendra également, tandis que l’Allemagne, l’Angola, le Bangladesh, l’Égypte, la Géorgie, Guam, la Guinée équatoriale, les îles Vierges américaines, le Kenya, la Lituanie, la Mongolie, la Namibie, le Nigéria, la Nouvelle-Zélande, Sainte-Lucie, la Sierra Leone, la Suède, la Tanzanie et la Turquie, ne seront pas présents dans la compétition.

Selon la chaîne de télévision américaine diffusée en espagnol pour l’Amérique latine, Telemundo, le concours de la plus belle femme de l’univers, proposera un spectacle musical du compositeur et chanteur Pitbull. Le rappeur né à Miami interprétera plusieurs de ses tubes avec lesquels il a réussi à remporter d’innombrables récompenses.

De même, la chaîne de télévision a annoncé que les présentateurs du concours pour le public latino, seront en charge de Jacky Bracamontes, actrice et animatrice, aux côtés de Carlos Ponce, acteur portoricain.

C’est quand?

Dimanche 16 mai 2021.

Place de Miss Univers 2021

Le concours où défileront les plus belles femmes de la planète aura lieu au Seminole Hard Rock Hotel & Casino situé dans la ville d’Hollywood, à Miami, en Floride.

Temps de compétition

La cérémonie de Miss Univers commencera la diffusion de l’émission aux États-Unis à 20h00 heure de l’Est, et à 17h00 heure du Pacifique, via la chaîne Fox en anglais et sur Telemundo pour la communauté hispanique. En Amérique latine, l’événement sera diffusé sur la chaîne TNT (102 Movistar TV et 702 Claro).

• Pérou, Colombie et Mexique: 19h00

• Chili et Venezuela: 20h00

• Argentine: 21h00

• Espagne: 2h00 le lundi 17 mai

Osmel Sousa dévoile ses 5 candidats préférés pour remporter Miss Univers! | Divertissement Vidéo officielle de Telemundo Entertainment. Le tsar de beauté, Osmel Sousa, met sa réputation en jeu et dévoile ses cinq candidates favorites au concours pour la couronne de Miss Univers. Une discussion intime et exclusive avec le créateur de reines dans laquelle il partage ses prédictions pour le prochain épisode de… 2021-05-06T19: 37: 55Z

