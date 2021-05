Miss Univers 2021: Qu’est-il arrivé à Steve Harvey?

. Steve Harvey s’exprime sur scène lors du concours Miss Univers 2019 aux studios Tyler Perry le 8 décembre 2019 à Atlanta, en Géorgie.

L’organisation Miss Univers a annoncé que Steve Harvey ne sera plus le présentateur de la 69e édition du concours de beauté qui se tiendra en Floride, aux États-Unis. Le remplaçant de ce comédien sera l’acteur américain Mario López et l’ancienne Miss Univers américaine Olivia Culpo. Cet événement aura lieu le dimanche 16 mai au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, Miami.

Steve Harvey a été critiqué à plusieurs reprises car son humour franchit souvent les lignes, y compris des commentaires machistes, sexistes, racistes et offensants. De son côté, Steve a assuré dans ses réseaux sociaux qu’il reviendrait en tant que présentateur du concours lors de la 70e édition du concours.

En 2015, le présentateur a joué dans l’un des moments les plus mémorables de Miss Univers, lorsqu’il a nommé Ariadna Gutiérrez Miss Colombie, mais quelques minutes plus tard, il a annoncé que c’était une erreur et que le vrai gagnant était les Philippines.

La soirée du défilé et du sacre de Miss Univers 2021 approche, et parmi les détails annoncés par l’organisation du concours, figure le fait que, pour cette version, le numéro 69, l’humoriste déjà bien connu Steve Harvey ne le fait pas. Ce sera son maître de cérémonie, mais l’acteur Mario López et l’ancienne Miss Univers 2012, Olivia culpo.

L’Américain Broderick Stephen, dit «Steve» Harvey, a été le conducteur de l’événement majestueux de 2015 à 2019, mais très contrairement à ce que le monde croyait, après que le présentateur ait commis la plus grosse erreur dans les éditions du concours In the Les Galas suivants ont continué à avoir leur présence, prévalant le contrat signé entre la célèbre, FOX, IMG et la Miss Univers Organisation, pour une saison de cinq ans.

À l’époque, en 2015, Steve Harvey a déclaré à propos de l’embauche: “Je suis ravi d’accueillir cet événement emblématique pour la première fois”, selon CNN.

Le mauvais moment de Steve Harvey et Ariadna Gutiérrez

Il n’y a aucun adepte dans le monde des règnes qui ne se souvienne pas de la “grande bévue” de l’animateur de Miss Univers 2015.

Le moment le plus attendu de la soirée est arrivé, et le présentateur Steve Harvey, après avoir fait plusieurs blagues tout au long de la soirée, a dû annoncer le gagnant du concours. Il ne restait plus que deux finalistes, Miss Colombie et Miss Philippines. Harvey a finalement annoncé que la nouvelle Miss Univers 2015 était Miss Colombie.

Cependant, il n’a pas fallu longtemps, car Ariadna avait déjà la couronne et le sceptre qui lui attribuaient ce titre, et après s’être approchée pour consoler son compagnon philippin en tant que vice-roi, le présentateur a de nouveau fait irruption sur scène pour dire qu’il avait commis un erreur, qu’ils l’ont excusée mais que la Miss Univers n’était pas Ariadna Gutiérrez mais la représentante, Pía Wurtzbach, des Philippines.

Ce moment embarrassant et humiliant n’oubliera sûrement pas le Colombien: Mes amis, je dois m’excuser. “La première dauphine est Miss Colombie, Miss Univers 2015 est les Philippines”, a déclaré Harvey à la surprise de tous et au visage étonné de la vraie gagnante, la candidate philippine.

C’est exactement ce qu’il dit sur la carte. J’en suis responsable, c’était mon erreur », a déploré Harvey. Qui a dit: “J’en assume la responsabilité, c’était mon erreur, c’est sur la carte”, a déclaré le présentateur. “Mais je peux vous montrer que le premier finaliste est la Colombie, c’est mon erreur … Je me sens très mal, s’il vous plaît ne blâmez pas les filles.”

Mais non seulement le présentateur a commis une erreur dans la soirée, mais la mauvaise nuit de Harvey s’est poursuivie lorsqu’il a de nouveau fait une erreur en s’excusant auprès du peuple colombien déjà très contrarié, en écrivant un tweet dans lequel il s’excusait auprès de “Miss Columbia” qui État des États-Unis, au lieu d’écrire «Miss Colombie», se référant au pays sud-américain.

Du moment embarrassant qui a été vécu cette nuit de couronnement, l’un des juges du concours, Pérez Hilton, a déclaré à plusieurs médias, dont la chaîne ABC, que Steve Harvey n’était pas apparu pour les répétitions de la dernière partie du concours et que dans le changement faisait la fête dans la ville de Las Vegas.

Il convient de noter que les blagues de mauvais goût envers la Colombie se sont poursuivies dans Miss Univers 2019, lorsque Harvey a appelé Gabriela Tafur, Miss Colombie à l’époque, pour rejoindre le groupe des 20 finalistes, l’animatrice voulait être drôle et faisait semblant d’être nerveuse pour elle. présence. Immédiatement après, il a indiqué la carte de note pour lui montrer qu’en effet, elle portait le nom de la Colombie.

“Ici c’est écrit, c’est ici”, a déclaré le présentateur. Tafur, avec un sourire, lui demanda: «Es-tu sûr d’avoir bien lu, ou est-ce que je reviens? (…) Je te pardonne toujours ». Face à la réponse de Mme Colombie, Harvey a déclaré: “Vous me pardonnez, mais les cartels sont en colère contre moi, et ils ne le prennent pas de la même manière”, se référant aux cartels de trafic de drogue, a rapporté El Tiempo.

Steve Harvey à son travail de patron

Ce personnage célèbre né en Virginie, fils d’Isaí Harvey, un mineur de charbon et Eloïse, une femme au foyer, il rêvait depuis l’enfance d’être comme Bill Cosby. Au magazine People, il a avoué: «J’ai toujours su que ce que je savais, c’était faire rire les gens».

Mais comme le raconte El País, sans contacts ni idée claire de la façon de se rendre au show-business, il travaillait comme vendeur d’assurance, était un boxeur frustré, un nettoyeur de tapis et même un facteur. Et chaque fois qu’un travail lui faisait défaut, il cherchait un autre travail. L’idée était d’occuper, plutôt que de s’inquiéter. Il voulait même être chanteur.

Cependant, après tant de frustrations en 1985, ses projets de présentateur et de comédien ont commencé à décoller, et petit à petit il s’est frayé un chemin dans le monde du divertissement, jusqu’à ce qu’il réussisse enfin à avoir une émission de télévision aux États-Unis intitulée «The Steve Harvey Show. », Où il est montré comme une personne drôle et gentille qui donne des conseils.

Mais toute cette gentillesse s’est estompée lorsque Harvey a envoyé un courriel à son équipe de travail, dans lequel il établissait les règles que ses employés devaient suivre pour parler avec lui ou, plutôt, ne pas communiquer avec lui. Selon le portail Entrepreneur, il détaille que les nouvelles règles sont arrivées lorsque The Steve Harvey Show a mis fin à sa production à Chicago et a déménagé à Los Angeles. Ainsi, la plupart des membres de l’équipe de Harvey à Chicago ne l’accompagneraient pas en Californie car, selon diverses sources, Harvey ne leur aurait même pas demandé. En fait, il leur a à peine dit qu’ils n’allaient plus travailler avec lui.

Parmi les lacunes dans les demandes de son personnel, les suivantes se distinguent:

– Il n’y aura pas de rendez-vous dans ma loge. Personne n’entre ou ne me cherche là-bas. N’entre pas dans ma loge à moins que je t’invite. N’ouvre pas la porte de ma loge. Si vous ouvrez la porte, considérez-vous comme licenciés.

– Ne m’approchez pas pendant que je suis maquillée à moins que je ne vous demande de vous parler directement.

– Frappez à la porte ou utilisez la sonnette.

– Ne m’attends pas dans le couloir pour me parler. Je déteste être pris en embuscade.

– Ne soyez pas offensé par cette nouvelle façon de travailler. C’est pour le bien de ma vie personnelle et de mon plaisir. Merci à tous, Steve Harvey.

Enfin, malgré le fait que beaucoup aient manqué le comédien et le présentateur, il s’est exprimé sur la page Facebook de Miss Univers, juste en ces jours où se déroule la 69e version du concours, affirmant qu’il reviendra sûrement.

