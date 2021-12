Miss Univers 2021 : Qui est la nouvelle Miss Univers ?

L’animateur de télévision américain Steve Harvey apparaît sur scène avec des candidates au début du 70e concours de beauté Miss Univers à Eilat, ville côtière du sud de la mer Rouge en Israël, le 12 décembre 2021.

Le concours Miss Univers 2021 devrait être diffusé en direct d’Eilat, en Israël, ce dimanche 12 décembre 2021. Obtenez le résumé des gagnants de la soirée. Le concours en est à sa 70e édition.

L’animateur Steve Harvey a plaisanté en disant qu’il n’avait que six ans de moins que la compétition, qui a commencé en 1952. L’événement de l’année dernière a été organisé par l’ancienne Miss Univers Olivia Culpo et Mario López.

Miss Univers 2021 a commencé avec la gagnante de Miss Univers de l’année dernière Andrea Meza du Mexique au volant de sa voiture.

Sélection du top 10 de Miss Univers 2021

Après la compétition en maillot de bain, les 10 meilleurs finalistes ont été dévoilés. Voici la liste (dans l’ordre où ils ont été annoncés):

• Miss Paraguay Nadia Ferreira

• Miss Porto Rico Michelle Marie Colon

• Miss États-Unis Elle Smith

• Miss Inde Harnaaz Kaur Sandhu

• Miss Afrique du Sud Lalela Mswane

• Miss Bahamas Chantel O’Brian

• Miss Philippines Béatrice Luigi Gomez

• Miss France Clémence Botino

Sélection du top 16 de Miss Univers 2021

Il y avait 80 déléguées du monde entier et de tous les continents, à l’exception de l’Antarctique, en compétition pour le titre cette année, mais une seule deviendrait la nouvelle Miss Univers 2021.

Les 80 candidats ont été jugés lors de la compétition préliminaire et les résultats ont été diffusés lors de l’émission en direct.

Le jury de sélection, également connu sous le nom de juges, était composé de la star de Bollywood Urvashi Rautela, de l’artiste d’enregistrement Marian Rivera, de la star du feuilleton Rena Sofer, du mannequin Adriana Lima, de Miss Univers 2016 Iris Mittenaere, de l’hôte de Telemundo Adamari López et enfin de la fille de Steve Harvey, LA mannequin et entrepreneur Lori Harvey.

Et les 16 demi-finalistes étaient (dans l’ordre dans lequel ils ont été annoncés) :

• Miss France Clémence Botino

• Miss Colombie Valeria Ayos

• Miss Singapour Nandita Banna

• Miss Panama Brenda Smith

• Miss Porto Rico Michelle Marie Colon

• Miss Bahamas Chantel O’Brian

• Miss Japon Juri Watanabe

• Miss Grande-Bretagne Emma Collingridge

• Miss États-Unis Elle Smith

• Miss Inde Harnaaz Kaur Sandhu

• Miss Vietnam Kim Nguyen

• Mlle Aruba Thessalie Zimmerman

• Miss Paraguay Nadia Ferreira

• Miss Philippines Béatrice Luigi Gomez

• Miss Venezuela Luiseth Materan

• Miss Afrique du Sud Lalela Mswane

Chacun des 16 meilleurs concurrents a participé au segment du concours en maillot de bain.

Qui a remporté Miss Univers 2020 ?

S’adressant au concours, Andrea Meza a déclaré qu’elle était « enthousiasmée » par l’événement.

« J’ai adoré mon look pour la compétition préliminaire et partager la scène avec @carsonkressley 🙌🏼😍 », a-t-elle écrit sur Instagram. « Parlons aussi de la scène !!! N’est-ce pas incroyable? Je suis très excité pour la finale de @missuniverse dimanche à 19h00 HE. «

Pendant son règne de Miss Univers, Meza a plaidé pour l’égalité des femmes et a imploré les gens de se faire vacciner contre le COVID-19.

«Être la seule Miss Univers couronnée pendant la pandémie de COVID-19 a fait mon règne

inoubliable », a déclaré Meza dans un communiqué de presse. « J’espère que le monde recevra le vaccin dès qu’il sera disponible afin qu’en décembre, autant de personnes que possible puissent se joindre à la célébration du 70e anniversaire en Israël. »

Après avoir raté la compétition de l’année dernière, la star de « Family Feud » Steve Harvey est de retour en tant qu’hôte de Miss Univers pour la sixième fois.

« À chaque spectacle, je suis émerveillé par les femmes intelligentes, fougueuses et talentueuses qui montent sur scène », a déclaré Harvey à People. « Je continue de défendre ce programme et de participer, non seulement en tant que présentateur mais aussi en tant que producteur, pour montrer au monde ce que vous pouvez faire, si vous y réfléchissez. »

