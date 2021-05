Miss Univers 2021: Qui est le présentateur?

L’hôte de ., Steve Harvey, prend la parole lors du concours de Miss Univers le 26 novembre 2017 à Las Vegas, Nevada.Des beautés du monde entier ont convergé à Las Vegas dimanche, où Miss Afrique du Sud a été couronnée Miss Univers. Demi-Leigh Nel-Peters, 22 ans, a devancé ses rivales colombiennes et jamaïcaines pour remporter la couronne. Nel-Peters, diplômée en gestion d’entreprise, a déclaré que sa demi-sœur handicapée faisait partie de ses grandes inspirations. / . PHOTO / Patrick Gray (Crédit photo doit lire PATRICK GREY / . via .)

Le jour vient où le monde appréciera les plus belles femmes de tous les continents du monde, et celles qui prétendent prendre le titre de plus belle femme de l’univers de l’année 2021.

Ce gala qui aura lieu dans la ville de Miami, en Floride, depuis le Seminole Hard Rock, le dimanche 16 mai, à partir de 20h00, heure locale, cette fois et après cinq années consécutives au cours desquelles les fans du concours ont vu l’humoriste Steve Harvey sera le présentateur officiel de la cérémonie, dans sa 69e édition, l’organisation du concours a décidé de faire participer d’autres personnages pour diriger l’événement.

Après Harvey a joué dans l’un des moments les plus mémorables et embarrassants du règne, lorsqu’il a décerné le titre de Miss Univers 2015 à la Colombienne Ariadna Gutiérrez, et après quelques minutes, il a affirmé avoir commis une erreur, rectifiant la décision du jury qu’il avait donné Comme le représentant des Philippines, Pía Wurtzbach, méritait le titre, le monde entier pensait que l’organisation ferait des ravages sur le présentateur, mais la vérité est que le comédien a réussi à tenir sa place dans la cérémonie du concours pour deux ans de plus, pour se conformer à un contrat de cinq ans passé avec l’organisation du royaume.

Selon El Universal, le journal a indiqué que l’organisation du concours sur ses réseaux sociaux a fourni des détails sur ce qui sera sa 69e édition.

Le reportage indique que le tour était maintenant d’annoncer qu’Olivia Culpo et Mario López seront en charge de présenter le gala Miss Univers 2021, où le nom de la plus belle femme de la planète sera connu.

“Marquez votre calendrier, Mario López et Olivia Culpo seront les hôtes du concours Miss Univers de cette année”, lit-on dans le message qui accompagnait la publication avec des instantanés des personnages. Message dont Steve Harvey a commenté: «Vous allez tellement me manquer. Rendez-vous à la 70e édition ». Mon univers “.

Qui sont les nouveaux présentateurs?

Olivia Culpo:

Olivia Culpo, est une femme de 28 ans qui était une reine de beauté, couronnée Miss Univers 2012, représentant les États-Unis, lorsqu’elle a remporté la couronne de la plus belle femme de son pays, portant le groupe Miss Rhode Island.

Actuellement cette femme travaille comme l’un des mannequins et influenceurs les plus en vogue et les plus persécutés par les photographes du ‘Street style’ grâce à son style et sa silhouette imposante, tout comme elle travaille comme actrice en faisant partie des protagonistes de la série ” Dans ses propres mots », du magazine Sports Illustrated, selon Vanitatis.

Mario Lopez:

Mario López, originaire de San Diego, en Californie, est un acteur, qui s’est également aventuré avec succès dans la présentation. Il a été dans des formats reconnus tels que «X Factor» et «America’s Best Dance Crew».

Depuis qu’il était petit, il aimait beaucoup le théâtre et la musique, se démarquant par ses compétences à la batterie. En 1985, il est apparu dans la série humoristique Pablo diffusée par le réseau ABC, puis la même année, il était danseur et batteur dans «Kids Incorporated», en plus, il avait d’autres rôles d’acteur tels que dans «Saved by the bell »et« Space Mountain ».

A noter que ce personnage renommé a été choisi par People Magazine comme le célibataire le plus sexy en 2008.

Présentateurs en coulisses

L’organisation Miss Univers a également publié le nom des présentateurs qui diffuseront les détails de ce que vivent les candidats à la couronne de Mis Universo 2021 dans les coulisses pendant la nuit de la soirée du couronnement. Comme l’a confirmé le président du concours, les personnes choisies pour faire la présentation seront l’ancienne Miss Univers 2014 Paulina Vega, de Colombie, Miss Univers 2017, Demi Leigh, d’Afrique du Sud, et Cheslie Kryst, Miss USA 2019.

En revanche, Jacky Bracamontes et Carlos Ponce, ont été confirmés en tant que présentateurs sur Telemundo, via le journal La Opinion, la chaîne de télévision aux États-Unis pour les hispanophones, a confirmé que les chefs d’orchestre de Miss Univers 2021, seront Jacky Bracamontes. et Carlos Ponce.

Ils sont rejoints dans l’émission par Carlos Adyan et Nastassja «Nas» Bolívar, pour amener l’ensemble du public aux États-Unis d’un océan à l’autre et la diffusion du concours exclusivement en espagnol.

Carlos Ponce:

C’est un artiste latin très reconnu dans le domaine de la musique et du théâtre, qui a réussi à avoir un grand impact international. Ce Portoricain a fait partie des productions de Telemundo, y compris des rôles principaux dans «La Suerte de Loli», «La Fan», «Silvana Sin Lana», «Dame Chocolate», «Perro Amor» et «Santa Diabla». En outre, il a été le présentateur de plusieurs éditions de Miss Univers et “Billboard Latin Music Awards”, entre autres.

Ses débuts à la télévision américaine étaient en tant que guest star dans “Beverly Hills 90210” et depuis lors, il a eu des apparitions réussies dans des séries telles que “Hollywood Heights”, “Telenovela”, “Devious Maids”, en plus de films tels que “Just My Luck “,” Chasing Papi “,” Deuce Bigalow: European Gigolo “et” Couples Retreat “, entre autres.

Jacky Bracamontes:

Cette femme est l’une des figures les plus importantes du monde du divertissement latino-américain. Elle était candidate pour le pays mexicain au concours de Miss Univers 2001.

La star mexicaine a récemment accueilli les “Latin American Music Awards” et a participé à la série à succès “La Suerte de Loli”, co-animatrice du concours de Miss Univers en 2019 pour Telemundo.

Bracamontes a rejoint Telemundo pour animer «Viva el Mundial y Más», une émission diffusée pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018, et accueilli les deux saisons de «La Voz». Tout au long de sa carrière, elle a animé des émissions et des émissions spéciales à succès, ainsi que dans des feuilletons tels que «Las Tontas No Van al Cielo», «Heridas de Amor» et «Sortilegio», entre autres.

