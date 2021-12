Miss Univers 2021 : Qui sont les représentantes Latina ?

Les candidates du concours . Miss Univers visitent le musée de la Tour de David dans l’ancienne citadelle de Jérusalem, près de l’entrée de la porte de Jaffa dans la vieille ville de Jérusalem, le 30 novembre 2021.

Les reines latines ont toujours été des femmes qui se sont démarquées dans les concours de Miss Univers, et dans ce favoritisme de 2021 pour elles ne fait pas exception. Au cours des 15 dernières années, le titre honorable de la plus belle femme de l’univers est resté entre les mains de certains latino-américains qui avec sa beauté aux traits exotiques, ses corps élancés et courbes, mais surtout avec une grande intelligence et des personnalités bouleversantes, ils ont séduit le jury.

D’ailleurs, cette édition, numéro 70, a en tête de liste comme favorites pour prendre le sceptre et la couronne de ce règne, les représentants du Paraguay, Nadia Ferreira, le mannequin et actrice brésilienne Teresa Santos et la portoricaine Michelle Marie Côlon.

Maintenant, tout n’est pas dit, et pour que vous connaissiez les autres représentantes latines à Miss Univers 2021, nous vous donnons ici des aspects importants de chacune d’elles.

Rencontrez les candidates latines pour Miss Univers 2021

Miss Pérou 2021, Yely Rivera : Il a 25 ans. Il est diplômé en administration des affaires et en marketing et a un talent pour le chant.

Miss Univers Colombie 2021, Valeria Ayos : Valeria Ayos est une femme de Carthagène qui a fait preuve de résilience, car il y a un an, elle ne pouvait pas participer au concours de beauté en raison du virus COVID-19 et cette année, elle a balayé en prenant le titre pour représenter son pays dans Miss Univers.

Miss Argentine 2021, Julieta García : Juliet, 22 ans, est mannequin internationale et étudie la psychologie. Aider les personnes qui ont des problèmes de toxicomanie.

Miss Bolivie 2021, Nahemi Uequin Antelo : Nahemi a étudié en Allemagne et a œuvré pour les droits des femmes et pour lutter contre les féminicides en Bolivie. Il a 20 ans.

Miss Brésil 2021, Teresa Santos : Teresa Santos, à 23 ans, étudie la piscologie et a une entreprise de joaillerie. Elle avait déjà été couronnée à Miss Ceará 2021 et Miss Ceará 2018, et a été classée deuxième à Miss Brésil 2018.

Miss Chili 2021, Antonia Figueroa : Il a 25 ans et parle couramment quatre langues. Elle a excellé dans son pays dans divers sports, notamment le taekwondo, étant ceinture noire et championne régionale.

Miss Costa Rica 2021, Valeria Rees : Il étudie le droit et souhaite obtenir un diplôme de cette carrière ainsi qu’en psychologie. Elle souffrait d’anorexie et c’est pourquoi maintenant à 28 ans, elle aide les femmes atteintes de ce trouble de l’alimentation.

Miss République dominicaine 2021, Debbie Aflalo : Il a 28 ans. Il a étudié les relations internationales et a obtenu son diplôme avec mention. Maintenant, il fait une maîtrise en commerce international. Une information particulière est qu’elle est la fille d’un ancien militaire israélien de haut rang.

Miss Équateur 2021, Susy Sacoto Mendoza : Né dans la capitale de la province de Manabí, Portoviejo. A 24 ans, elle est avocate et étudiante en médecine à l’Université des Spécialités Espiritu Santo (UEES) à Guayaquil. De plus, il est soprano avec des études de piano marquées.

Miss Salvador 2021, Alejandra Gavidia : Il a fait un master en conseil politique et en image et prépare actuellement son deuxième master. Il a 25 ans.

Miss Guatemala 2021, Dannia Guevara Morfin : Avoir 24 ans. Il étudie le droit et travaille pour aider les enfants souffrant de malnutrition.

Miss Honduras 2021, Rose Meléndez : Il est né à El Limón, département de Colón, dans le nord du Honduras. Il parle espagnol et anglais. À 27 ans et avec une carrière prometteuse, Rose n’oublie pas son passé lorsqu’elle marchait pieds nus dans sa communauté. Au fil du temps, il a dû aller vivre à San Pedro Sula, Cortés, où il a étudié et a pu obtenir son diplôme.

Miss Mexique 2021, Debora Hallal : Il a 25 ans. Il s’est battu pour que les personnes souffrant d’hypothyroïdie s’aiment. Elle espère pouvoir décrocher le titre comme l’a fait son successeur Andrea Meza, Miss Univers 2020.

Miss Nicaragua 2021, Allison Wassmers : Elle est mannequin professionnelle et a étudié le graphisme. Wassmer est né à Managua le 20 avril 1995 (26 ans). Elle a commencé à travailler à l’âge de 16 ans, possède une entreprise et est titulaire d’un baccalauréat en design graphique de l’Université d’Amérique centrale de Managua. En 2015, il rejoint Joyas Esther à Managua en tant que community manager.

Miss Panama 2021, Brenda Smith : Elle a étudié le journalisme et les études culturelles et est animatrice. Brenda Smith, est une mannequin de 27 ans, née aux États-Unis, mais a la nationalité panaméenne et mexicaine par son père et sa mère, respectivement.

Miss Paraguay 2021, Nadia Ferreira Il a 22 ans. Elle est un modèle reconnu dans son pays et à l’international.

Miss Porto Rico 2021, Michelle Marie Colon : Étudiez une double majeure en biologie et en prémédecine. À 21 ans, son rêve est de poursuivre une carrière en médecine et de se spécialiser en dermatologie.

Miss Venezuela 2021, Luiseth Materán : Il a 25 ans. Elle a étudié la communication avec un diplôme et a obtenu son diplôme avec mention.

