Miss Univers 2021 : retracer le voyage de Harnaaz Kaur Sandhu d’un village de Gurudaspur à un agent de beauté international

L’Indienne Harnaaz Sandhu salue après avoir été couronnée Miss Univers 2021 lors du 70e concours Miss Univers à Eilat, en Israël. (Photo AP/PTI)

La victoire de la fille du Pendjab Harnaaz Kaur Sandhu au concours de beauté Miss Univers 2021 en Israël a non seulement applaudi la nation, mais a pris d’assaut un village endormi de Kohali dans le district de Gurudaspur, réunissant les villageois pour célébrer la victoire lundi.

Bien que Harnaaz ait déménagé à Mohali avec ses parents il y a de nombreuses années, elle a fréquemment visité ses racines ancestrales. Son oncle vit à Kohali et travaille sur les terres agricoles familiales. Au début de cette année, lorsqu’elle a obtenu le titre de Miss Diva Univers 2021 qui l’a conduite au concours Miss Univers, elle a rendu visite à Kohali et a même posé sur un tracteur pour exprimer sa solidarité avec le mouvement des agriculteurs aux frontières de Delhi.

Lors de sa visite à Kohali en septembre, elle a exprimé sa fierté d’appartenir à Gurudaspur où tout le monde a prié pour son succès et a promis de faire de son mieux pour apporter plus de lauriers à sa manière. Selon Karamjit Singh, un villageois, elle était également préoccupée par la cause du fermier et pour montrer son soutien à un spectacle de bhangra.

Bien qu’elle n’ait pas personnellement commenté l’agitation de l’agriculteur, elle a partagé les tweets de Rihanna et Greta Thunberg à l’appui de l’agitation en février de cette année.

Les villageois se souviennent également de Harnaaz pour son côté spirituel. L’un d’eux raconte comment elle a chanté un hymne de gurbani lors de la cérémonie du bhog de son grand-père.

Harnaaz a ramené la couronne à la maison après 21 longues années depuis que Lara Dutta a remporté le titre en 2000 En commençant par le mannequinat à un jeune âge, Harnaaz avait remporté plusieurs concours de beauté de Miss Chandigarah en 2017 à Femina Miss India Punjab en 2019 et Miss Diva Universe 2021. Elle a également eu un bref passage en action, principalement dans le cinéma régional.

Sa biographie de déléguée de Miss Univers lit qu’elle s’inspire de sa mère gynécologue qui a brisé des générations de patriarches pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui et a dirigé sa famille par l’exemple.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.