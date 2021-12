Miss Univers 2021 : voici ce que dit Harnaaz Sandhu après avoir remporté la couronne

Harnaaz a commencé son parcours d’apparat en 2017 en tant que jeune fille de 17 ans au visage frais. (.)

Alors que la Mexicaine Andrea Meza, 69e Miss Univers, transmettait la couronne à son successeur, Harnaaz Sandhu a entonné « Chak de phatte, India, chak de phatte ». La jeune femme de 21 ans originaire du Pendjab avait brisé une sécheresse de 21 ans pour l’Inde lors de la compétition, et la joie et le soulagement étaient palpables dans sa célébration.

Harnaaz a battu des concurrents de 79 autres pays pour être couronnée Miss Univers 2021 – la troisième Indienne à réussir l’exploit après Sushmita Sen en 1994 et Lara Dutta en 2000.

Le facteur décisif pour Harnaaz a été sa réponse à la dernière question du comité de sélection, qui comprenait Miss Univers Inde 2015 Urvashi Rautela, Adriana Lima, Adamari Lopez, Iris Mittenaere, Cheslie Kryst, Lori Harvey, Rena Sofer et Marian Rivera.

Lorsqu’on lui a demandé quels seraient ses conseils aux jeunes femmes pour faire face aux pressions auxquelles elles étaient confrontées, Harnaaz a déclaré : « La plus grande pression à laquelle les jeunes d’aujourd’hui sont confrontés est de croire en elles-mêmes, de savoir que vous êtes unique et c’est ce qui vous rend belle. «

« Arrêtez de vous comparer aux autres et parlons de choses plus importantes qui se passent dans le monde. C’est ce que vous devez comprendre. Sortez, parlez pour vous-mêmes parce que vous êtes le leader de votre vie, vous êtes la voix de la vôtre. J’ai cru en moi et c’est pourquoi je suis ici aujourd’hui.

Cette réponse a remporté le titre du modèle-acteur. Nadia Ferreira du Paraguay a terminé deuxième, tandis que la Sud-Africaine Lalela Mswane a terminé troisième.

Le compte Instagram officiel de l’organisation Miss Univers a partagé le moment exact où Harnaaz a été couronné, avec la légende : « La nouvelle Miss Univers est… l’Inde. »

Harnaaz a commencé son parcours d’apparat en 2017 en tant que jeune fille de 17 ans au visage frais. Elle a déjà travaillé dans quelques films pendjabi — Yaara Diyan Poo Baran et Bai Ji Kuttange. Le modèle basé à Chandigarh poursuit actuellement une maîtrise en administration publique.

