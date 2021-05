. Miss Univers Andrea Meza a été vaccinée

La Mexicaine Andrea Meza profite déjà des miels d’être Miss Univers et de vivre à New York, et ce jeudi, elle a rejoint les efforts déployés par la City dans la lutte contre le COVID. La reine de beauté s’est fait vacciner contre le coronavirus, et a souhaité partager une vidéo du moment, sur son compte Instagram.

Cela a été annoncé par Miss Univers elle-même, qui a montré étape par étape comment elle avait reçu la première crevaison contre COVID.

Miss Univers était assise dans l’une des cabines d’une pharmacie CVS à Manhattan, un comté dans lequel elle vit dans un appartement appartenant à l’organisation, et là une des choses qui lui est arrivée est qu’elle a à peine ressenti la crevaison.

“Etait-ce tout?”, A déclaré le beau mexicain après que l’infirmière qui a administré l’injection, a mis un pansement sur le site où il a été crevé.

La reine de beauté a profité du moment de sa vaccination pour demander à ces personnes qui n’ont pas encore été vaccinées dans le pays, beaucoup en grande proportion hispaniques, de s’avancer et de se faire vacciner sans aucune crainte.

«C’est pour me protéger, mais aussi pour protéger les autres», a déclaré le Mexicain, ajoutant que le vaccin a également été administré pour montrer aux autres qu’il est sûr et les motiver à se rendre sur l’un des milliers de sites de vaccination qui se trouvent autour du pays pour obtenir les doses pour avoir leur protection contre le coronavirus.

Plus tard, Andrea Meza a utilisé ses réseaux sociaux pour continuer d’insister pour encourager davantage de personnes à se protéger.

«J’espère encourager tout le monde à se faire vacciner pour assurer la sécurité et la santé de notre communauté! Merci @cvspharmacy de m’avoir vacciné. #planifiez votre vaccin #Un pas de plus “, a déclaré Miss Univers sur son compte Instagram.

Le présentateur de télévision Carlos Adyan, un ami de la reine de beauté, faisait partie des centaines de followers qui ont félicité Miss Univers pour avoir été vaccinée et ont mentionné que cela lui permettrait de lever certaines restrictions imposées par COVID.

“Très bien, maintenant nous pouvons être ensemble sans masque 🙀🤣”, a déclaré le jeune homme. “Prêt à conquérir l’univers ✨”.

L’organisation Miss Univers a également examiné le moment de la vaccination de leur reine et, via leur Instagram, ils ont déclaré: «Merci @cvspharmacy d’avoir vacciné Miss Univers @andreamezamx aujourd’hui! Andrea espère encourager les autres à se faire vacciner pour garder leurs communautés en sécurité et en santé. #planyourvaccine #onestepcloser ».