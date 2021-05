Miss Univers, Andrea Meza à l’adolescence

. La confession de Miss Univers, Andrea Meza à propos de son adolescence: que lui est-il arrivé?

Andrea Meza profite du rêve devenu réalité de devenir Miss Univers depuis moins d’une semaine. Et bien que l’image que la reine mexicaine transmet aujourd’hui, avec laquelle elle a conquis le jury, est celle d’une femme sûre d’elle-même, risquée, heureuse et sans crainte de ce qu’elle va dire, Miss Univers l’a avoué il y a quelques années à peine, lorsque elle était adolescente, les choses n’étaient pas comme elles sont aujourd’hui.

Miss Univers a parlé aux gens en espagnol, et là, vêtue d’une majestueuse robe verte, ce qui la rendait très belle, la Chihuahuan a ouvert son cœur et a dit que lorsqu’elle était enfant, elle n’était pas en sécurité et devait même prendre des médicaments pour contrôler son anxiété.

«J’étais toujours très introverti, j’avais peur de me montrer comment je suis vraiment, j’avais peur de ce qu’ils allaient dire, j’avais de l’anxiété à l’idée d’être avec les gens. Se tenir devant ma salle de classe et exposer était terrifiant. Il ne voulait pas me laisser dormir, je devais mémoriser tout ce que j’allais dire, j’ai même oublié mon nom. Tout », a déclaré le gentil Mexicain.

«Je suis même arrivé à un point où j’ai dû prendre des médicaments pour le contrôler. C’était quand j’étais au lycée, mais j’ai pu sortir du sujet. Je m’en suis remis, mais je me suis dit: “Je ne veux pas rester comme ça” “, a-t-il expliqué.

Miss Univers a révélé que ce sont précisément les concours de beauté qui l’ont amenée à prendre confiance en elle, même si au début elle n’avait jamais envisagé de participer à ces concours.

«Inconsciemment, je voulais trouver une issue, chercher à être cette personne que j’admirais en regardant la télévision. Même quand j’ai vu Ximena Navarrete gagner Miss Univers et que j’ai vu cette valeur des femmes qui se tenaient devant une scène sans craindre d’être critiquées et jugées, je voulais cela pour ma vie. C’est inconsciemment ce qui m’a amené à chercher à être sur ces plateformes », a avoué Andrea Meza.

«Au début, ils m’ont un peu poussé. Ils m’ont dit: «Allez, entre». Ils m’ont supplié [que concursara] et je leur ai dit que je n’étais pas prêt, que je ne pouvais pas. Mais au fond de moi, c’était quelque chose que je voulais et que je désirais ardemment. Au début c’était très difficile de faire cette transition car, imaginez, avoir tellement peur, voir une grosse caméra et courir pour arriver à aujourd’hui … C’était graduel, c’était peu à peu me mettre dans ces situations inconfortables pour moi que je réalisé que rien ne se passe, que si vous faites une erreur nous sommes tous humains, que comprendre cela fait partie de notre vie », a prévenu la reine.

«Lorsque vous acceptez que vous êtes vulnérable et que vous faites vôtre cette vulnérabilité et que vous dites que c’est ce qui me donne du pouvoir, c’est lorsque vous n’avez plus peur de parler et de vous montrer tel que vous êtes», a-t-il déclaré.