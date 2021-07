Miss Univers, Andrea Meza, de retour au Mexique

. Andrea Meza retourne au Mexique.

Le 16 mai, la ville de Miami, en Floride, s’est déguisée pour couronner la nouvelle Miss Univers 2020, au cours d’une année au cours de laquelle tous les événements publics sont passés au second plan en raison de la pandémie de COVID-19, l’hôtel Seminole Hard Rock, était la scène où les plus belles femmes du monde se sont réunies pour élire la nouvelle souveraine de la beauté universelle, au cours d’une soirée marquée par une présence latine marquée.

Andrea Meza, la représentante du Mexique, qui se positionnait parmi les représentantes favorites depuis son arrivée à Miami, a remporté la victoire et a été sacrée Miss Univers 2020. Les finalistes étaient composées de : Miss Brésil, Julia Gama, Miss Pérou, Janick Pot, un autre des favoris. Il y avait aussi Miss Inde, Adline Castelino et à la cinquième place Miss République Dominicaine, Kimberly Jiménez.

Qui est Andrea Meza ?

Andrea est née le 13 août 1994 dans la ville de Chihuahua et est diplômée en génie logiciel de l’université autonome locale. En parallèle, Meza sert de modèle, d’ambassadrice touristique du Chihuahua, et est également militante en faveur de l’éradication des violences de genre dans son pays, une cause qu’elle défend avec ferveur depuis le début de son parcours professionnel.

« La violence [de géneros] Il est représenté de plusieurs façons et l’un d’eux est le fémicide, mais il existe d’autres types [como] harcèlement de rue », a déclaré Meza dans une interview pour El Nuevo Herald. “Il est très important que les gens écoutent ce qui se passe mais recherchent également des solutions.”

Le retour au Mexique

C’est une tradition dans Miss Univers, que toute la logistique est mise en place lorsque les reines entreprennent le voyage de retour dans leur pays. Andrea Meza, depuis mai, date à laquelle elle a été couronnée Miss Univers 2020, vit dans un penthouse situé à New York, où elle a participé à toutes sortes d’engagements professionnels qui incluent différentes réunions avec des fondations et des causes qu’elle soutient, mais son voyage au Mexique a toujours été sa priorité et c’est pourquoi le rendez-vous tant attendu par la reine, sa famille et ses compatriotes est déjà arrivé ; retourne dans ton pays.

L’une des raisons qui rendent ce voyage si spécial est que, selon HOLA! Au Mexique, la mère d’Andrea n’a pas pu assister à son couronnement en tant que Miss Univers car elle est impliquée dans une situation sanitaire compliquée, mais ce sera l’occasion parfaite pour les deux femmes de se revoir et de se retrouver dans un câlin attendu.

Andrea Meza devrait atterrir au Mexique le 7 juillet, avec un agenda plein d’engagements qui comprend une visite à l’Institut municipal des femmes, à partager avec certains des utilisateurs, assistera également à différentes activités culturelles et artistiques préparées pour elle. Meza devrait également rencontrer la prochaine représentante de son pays dans Miss Univers.

Qui le recevra au Mexique ?

Le réseau Telemundo, qui était la maison de Miss Univers, est déjà prêt à recevoir Miss Univers dans son pays. Le présentateur Carlos Adyan, figure de l’émission de variétés En Casa con Telemundo, prépare déjà ses valises pour partir à Mexico en tournée exclusive et accompagner Andrea Meza, à son retour.

À partir du mardi 6 juillet, le programme de l’après-midi diffusera les événements spéciaux qui auront lieu pour accueillir Andrea ainsi que des invités spéciaux d’En Casa con Telemundo tels que les actrices Maribel Guardia et Elifer Torres. La présentatrice bien-aimée Ana Jurka se joindra également à ce voyage, mais depuis les studios de Miami.