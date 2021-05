Miss Univers, Andrea Meza est mariée?: Photos

. La nouvelle Miss Univers, Andrea Meza, est-elle mariée?: Les photos se dévoilent

Pas même 24 heures se sont écoulées depuis qu’Andrea Meza a été couronnée Miss Univers lors de la 69e édition du concours de beauté, et la jeune femme continue de parler, sans rien faire pour y arriver.

Et c’est que dès que la belle Miss Mexico a reçu le groupe et la couronne des mains du sud-africain Zozibini Tunzi, des internautes désireux d’en savoir plus sur la nouvelle Miss Univers, ainsi que les médias, ils ont entrepris la tâche de fouiller dans la vie de la jeune femme, pour en savoir plus sur elle, et soudain la rumeur se répandit que la reine pourrait se marier.

People en español a été l’un des premiers médias à susciter des attentes sur l’état matrimonial de la reine, après avoir partagé une galerie de belles images de Miss Univers, intitulée “La vie de famille d’Andrea Meza: est-elle mariée?”.

Et c’est que la publication a fait écho à d’autres internautes qui ont été frappés par une photographie de Miss Univers, habillée en mariée, avec une robe blanche frappante avec une large traîne, posant dans un magnifique paysage mexicain à côté d’un homme habillé en marié, en devant avec devant.

L’image, qui date de 2019, a été partagée par la reine de beauté elle-même sur ses réseaux sociaux, avec le message “09-03-19”, et un emoji en forme d’alliance.

Andrea Meza nouvelle Miss Univers 2021Le nouveau #MissUniverso est mexicain 🇲🇽 Félicitations à #AndreaMeza! #MissUniverso 2021 #MissUniverse # México2021-05-17T03: 05: 05Z

Immédiatement la photo a semé le doute et certains blogueurs ont affirmé qu’Andrea Meza n’était pas une femme célibataire et qu’elle ne pouvait donc pas détenir le titre qui l’accrédite comme la plus belle femme du monde.

Et bien que jusqu’à présent la Miss Univers nouvellement couronnée n’ait pas évoqué la question, le “mari présumé” de la reine mexicaine est sorti pour expliquer les choses et a mentionné que la photo qui circule ne fait pas partie d’un mariage royal, mais d’une campagne dans lequel les deux se sont présentés comme des modèles, mais n’ont aucun lien matrimonial, car la reine est célibataire.

Andrea Meza révèle son secret pour gagner Miss Univers | Suelta La Sopa Vidéo officielle de Telemundo Suelta La Sopa. Dans une interview avec Vanessa Claudio, Andrea Meza, la gagnante de Miss Univers, nous raconte quelle était son arme secrète pour prendre la couronne. Téléchargez notre application: telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS: bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: C’est un programme de divertissement qui propose les dernières nouvelles et les gros titres du show business, quoi… 2021-05-17T22: 35: 37Z

Cité par le journal La Opinion de Los Angeles, le mannequin Jorge Saenz, a expliqué que la photo, prise en 2019 dans le magnifique parc national de Barrancas del Cobre, faisait partie d’une campagne touristique pour inviter le monde à visiter l’état de Chihuahua, au Mexique. .

«Je veux vous dire qu’il y a plus d’un an, près d’un an et demi, Andrea Meza, Andrea Sáenz, ma sœur, et moi participions à une campagne de publicité pour l’État de Chihuahua, essentiellement pour promouvoir le tourisme dans l’État. . L’une des photos que nous avons prises était celle de couples mariés. C’était cette séance photo dont Andrea a une photo sur son profil (depuis Instagram), j’ai une photo sur mon profil. Andrea est mon amie, elle est une amie de ma sœur, très digne de confiance », a précisé le jeune homme qui se faisait passer pour le mari de Miss Univers pour cette image.

Vidéo liée à la nouvelle Miss Univers, Andrea Meza, mariée?: Photos viennent à la lumière2021-05-17T21: 29: 20-04: 00

“Avec toute la situation qu’Andrea a gagnée, ils veulent la sortir de son contexte et en profiter, j’ai reçu de nombreux commentaires, des messages avec même des menaces”, a ajouté Sáenz, insistant sur le fait que Miss Univers est célibataire et partageant la vidéo. de la campagne publicitaire, que nous montrons ici, pour dissiper tout doute, et où Miss Univers apparaît habillée en mariage à 1h14.