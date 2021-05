Miss Univers, Andrea Meza, êtes-vous en faveur du vaccin Covid?

. Miss Univers, Andrea Meza, est-elle pour ou contre le vaccin COVID?:

El Gobierno federal ha tratado de promover diferentes tipos de campaña para concientizar a más personas en Estados Unidos sobre la importancia de vacunarse contra el COVID-19, a fin de poder controlar la pandemia del coronavirus, que hasta ahora ha acabado con casi 600,000 personas en tout le pays.

L’une des stratégies qu’il a utilisées pour que le message atteigne directement et avec force ceux qui ont encore des doutes sur les vaccins, dont beaucoup sont des Latinos, est d’utiliser le pouvoir des influenceurs pour faire passer le mot, comme cela s’est produit il y a quelques mois avec Carolina. Sandoval.

Et cette fois, la Miss Univers récemment couronnée, Andrea Meza, se prépare à rejoindre le groupe de messagers qui essaieront de faire une différence afin que davantage de personnes soient vaccinées et comprennent que les vaccins sont très sûrs et efficaces.

La nouvelle Miss Univers a déclaré à People en espagnol que dans quelques jours, la première dose du vaccin COVID sera appliquée.

De même, il a assuré qu’il se joindrait aux efforts pour amener plus de sceptiques ou de sceptiques à mettre leur bras et à se faire vacciner dès que possible.

“Nous avons la vaccination prête pour la semaine prochaine et, en fait, nous voulons tout documenter pour utiliser ma plate-forme pour inviter les gens à continuer à vacciner, ne pas avoir peur, pour se protéger et protéger leurs familles”, a déclaré Andrea Meza, avertissant que son La campagne sera très active sur les réseaux sociaux pour aider à mettre fin aux mythes et aux fausses croyances qui ont surgi autour des vaccins.

Miss Univers a ajouté que même si beaucoup pensent que la pandémie appartient au passé, la vérité est qu’il existe encore beaucoup de risques et que le vaccin est une protection nécessaire.

“Nous continuons de vivre une situation compliquée”, a déclaré la reine mexicaine.

Et sur la façon dont elle gérera son règne de seulement 7 mois, car en décembre une nouvelle reine sera élue, la nouvelle Miss Univers a mentionné qu’elle analysera progressivement comment les choses évolueront pour savoir si elle se rendra dans plusieurs pays, comme d’habitude. faire Miss Univers, ou si au contraire elle suivra les traces de son prédécesseur, Zozibini Tunzi, qui n’a pas quitté New York et était virtuellement une miss.

«Aux États-Unis, les choses s’améliorent déjà et j’aurai l’occasion de [viajar] – Bien qu’au début, cela puisse être un peu compliqué. De ma tournée médiatique, la moitié s’est déroulée en face à face, l’autre moitié via des plateformes numériques. Petit à petit, il faut mesurer les choses. J’espère que je peux [viajar]»A commenté Andrea. «Je n’aimerais rien de plus que de connaître d’autres endroits, de rendre visite aux gens qui me soutiennent d’autres régions du monde. Nous allons mesurer et voir comment les choses évoluent ».