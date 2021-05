. Miss Univers, Andrea Meza, révèle si elle s’est mariée: combien de temps vont-ils la laisser en tant que Miss Univers?

La Mexicaine Andrea Meza a été choisie Miss Univers dimanche dernier lors d’un gala tenu à Hollywood, en Floride, et moins de 24 heures plus tard, une photographie de la jeune femme a commencé à circuler sur les réseaux sociaux dans ce qui semblait être une image de mariage, avec un costume blanc avec une queue et à côté d’un beau morceau, sur une belle montagne. Immédiatement, des doutes ont été semés sur l’état matrimonial de la Miss Univers récemment couronnée, et même les blogs de missologues ont émis l’hypothèse que la reine pourrait perdre son titre en se mariant.

Et dans un dialogue avec People en espagnol, Miss Univers a abordé cette controverse et a non seulement nié être mariée, mais a également expliqué que la photographie de la controverse faisait partie d’une campagne de tourisme menée dans son État d’origine de Chihuahua, où elle personnifiait un petite amie.

“Pour rien. Ces photos ont été prises il y a des années alors qu’elle n’était pas encore connue et n’avait même pas participé à un concours de beauté. Nous les avons fait avec Jorge [Sanz], une amie de mes amis et de ma sœur, dans le cadre d’une campagne de soutien à une zone touristique du Mexique, Barrancas del Cobre », a commenté la reine. «Nous les emmenons pour promouvoir la région. Mais au-delà, il n’y a rien. C’était juste une séance photo ».

Après avoir clarifié le fait et réitéré qu’elle est une femme célibataire et qu’elle est prête à remplir pleinement ses obligations en tant que Miss Univers, ce qu’Andrea Meza a fait avancer, c’est que son règne durera très peu, car avant la fin de 2021, elle sera élue. à la reine suivante, car elle a été choisie tardivement comme Miss Univers 2020 en raison de la pandémie COVID.

“Je veux faire le plus possible avec ces quelques mois, car Miss Univers sera de retour à la fin de l’année et je compte profiter de chaque minute”, a déclaré la belle mexicaine, qui est très claire sur cette partie d’elle. la mission sera de porter un message contre lui: harcèlement sexuel des femmes.

«Je cherche à profiter de la plateforme Miss Univers et de toute la portée qu’elle a pour continuer à parler du sujet. Je veux mettre les gens mal à l’aise, car c’est un problème que nous avons si profondément ancré dans notre culture et nos coutumes, que nous ne réalisons même pas que nous faisons du mal, que nous discriminons les femmes. Je suis désolée, je veux en parler et j’espère que dans tous les endroits où je pourrai avoir cette conversation, je pourrai au moins changer la mentalité d’une seule personne », a déclaré la reine à People en espagnol.

Andrea Meza a également parlé de ce qui était sa carte pour réussir, ayant dans cette édition de Miss Univers autant de femmes belles, charismatiques et préparées se battant pour une seule couronne.

«Je suis venu tout le temps en étant moi-même, et je me suis fixé dessus avant de commencer la compétition. Je me suis dit: “Je veux profiter de chaque minute, de chaque seconde pour que lorsque je me souviendrai de ce moment dans dix ans, j’aurai de beaux et drôles de souvenirs.” Cela a montré et je pense que les gens, l’équipe et le jury de Miss Univers ont pu le voir. En fin de compte, nous sommes beaucoup de femmes préparées avec un très beau message à transmettre. Je pense que c’est ce qui m’a aidé », a commenté la reine de beauté.

MISS UNIVERSO ANDREA MEZA n’a jamais été mariée et ici le test # AndreaMeza #MissUniverso n’a jamais été mariée mais une photo dans laquelle elle était habillée en mariée avec un homme a semé la confusion parmi les adeptes. La co-star de cette séance photo, en parle enfin et dément aux médias avoir publié des versions non confirmées. #MexicanaUniversal #MissUniverse Ce n’était qu’une session… 2021-05-19T11: 20: 27Z