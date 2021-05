Miss Univers: les reines latines qui ont remporté la couronne

. Miss Univers 2019 Zozibini Tunzi et Nick Teplit apparaissent sur scène à Miss Univers 2021

Le concours de beauté le plus populaire et celui qui attire un large public dans le monde, est un concours organisé depuis les années 1950, Miss Finlande étant la première Miss Univers de l’histoire.

Depuis cette première édition, 21 candidats latino-américains ont réussi à conquérir ce titre, lorsqu’en 1957 le Péruvien Gladis Zender fut le premier à remporter la couronne et le sceptre de ce concours. Désormais, les pays latins qui ont obtenu le plus de titres sous ce règne ont été le Venezuela avec sept vainqueurs, et Porto Rico avec cinq reines, suivis de la Colombie, du Mexique, du Brésil, de la République dominicaine, du Pérou, de l’Argentine, du Chili et du Panama.

Quelles ont été les reines latines qui ont remporté Miss Univers?

1- Gladys Rosa (1957): Le couronnement de Gladys Zender a rempli tout le Pérou de fierté en 1957 et à ce moment-là, elle est devenue la première latino-américaine à remporter le titre convoité.

2- Luz Marina Zuluaga Zuluaga (1958) Colombie: La Colombienne a été la première Miss Univers du pays, lorsqu’elle a été couronnée la plus belle femme de l’univers le 25 juillet 1958, à Long Beach, Californie, États-Unis.

3- Marisol Malaret (1970): Malaret a été le premier Portoricain à obtenir la couronne de Miss Univers, devenant ainsi une référence en matière de beauté sur l’île.

4- Janelle Commissiong (Trinité-et-Tobago) 1977: Le Trinidadien a remporté le titre lors de la 26e édition du concours, qui s’est tenue au Théâtre national de Saint-Domingue, en République dominicaine.

5- Maritza Sayalero (1979): est une architecte, mannequin et ancienne reine de beauté vénézuélienne qui est devenue la première Miss Univers de ce pays en 1979, en Australie.

6- Irene Sáez (1981): vainqueur de Miss Venezuela 1981 et plus tard des concours Miss Univers et Miss Confraternidad Sudamericana en 1981.

7- Deborah Carthy-Deu (1985): Elle est mannequin, actrice et la deuxième portoricaine à détenir le titre de Miss Univers, lorsqu’elle a été choisie au concours organisé au James L. Knight Center à Miami (Floride) le 15 juillet 1985.

8- Bárbara Palacios (1986): est une présentatrice de télévision, écrivain, ancienne mannequin, ancienne reine de beauté, hispano-vénézuélienne. En 1986, elle a remporté Miss Venezuela, Miss Amérique du Sud et Miss Univers.

9 – Cecilia Bolocco (Chili) 1987: le Chilien a remporté le titre lors de la 36e édition du concours, qui s’est tenue dans le hall 4 du World Trade Center à Singapour.

10 – Lupita Jones (Mexique) 1991: Le Mexicain a remporté le titre lors de la 40e édition du concours, qui s’est tenue au Aladdin Theatre for the Performing Arts de Las Vegas, aux États-Unis.

11- Dayanara Torres (Porto Rico) 1993: le Portoricain a remporté le titre lors de la 42e édition du concours, qui a eu lieu à l’Auditorium national de Mexico.

12 – Alicia Machado (Venezuela) 1996: Le Vénézuélien a remporté le titre lors de la 45e édition du concours, qui a eu lieu au théâtre Aladdin pour les arts de la scène, à Las Vegas.

13 – Wendy Fitzwilliam (Trinité-et-Tobago) 1998: Le Trinidadien a remporté le titre lors de la 47e édition du concours, qui a eu lieu le 12 mai à la Stan Sheriff Arena à Honolulu, Hawaï.

14 – Denise Quiñones (2001) Porto Rico: le Portoricain a remporté la 50e édition du concours, qui a eu lieu au Rubén Rodríguez Coliseum, à Bayamón, Porto Rico.

15 – Justine Pasek (2002) Panama: Le Panaméen a remporté la 51e édition du concours, qui s’est tenue au Colisée Roberto Clemente à San Juan, Porto Rico.

16 – Amelia Vega (2003) République dominicaine: le dominicain a remporté la 52e édition, qui s’est tenue au Figali Convention Center, Panama City.

17 – Zuleyka Rivera (2006) Porto Rico: le Portoricain a remporté la 55e édition du concours au Shrine Auditorium à Los Angeles, Californie, États-Unis.

18 – Dayana Mendoza (2008) Venezuela: Le Vénézuélien a remporté la 57e édition du concours, qui s’est déroulé au Crown Convention Center, dans le complexe Diamond Bay Resort, à Nha Trang, au Vietnam.

19 – Stefanía Fernández (2009) Venezuela: Le Vénézuélien a remporté la 58e édition du concours, qui s’est déroulé dans la salle impériale du complexe touristique Atlantis Paradise Island, à Paradise Island, aux Bahamas.

20 – Ximena Navarrete (2010) Mexique: Le Mexicain a remporté la 59e édition du concours, qui s’est déroulé au Mandalay Bay Events Center, au sein du complexe hôtelier Mandalay Bay Resort à Las Vegas, aux États-Unis.

21 – Gabriela Isler (2013) Venezuela: Le Vénézuélien a remporté la 62e édition du concours, qui s’est tenue à l’hôtel de ville Crocus à Moscou, en Russie.

22 – Paulina Vega Dieppa (2014) Colombie: le Colombien, dernier gagnant du concours, s’est retrouvé avec la 63e édition, qui s’est tenue dans la ville de Doral, aux États-Unis.

Ainsi, on s’attend à ce que dans cette 69e édition, les Latinas puissent à nouveau donner des surprises. La voix de l’expérience du tsar de la beauté Osmel Sousa, dicte donc. Pour ce créateur et préparateur de reines, il y a à son avis cinq candidates latines qui peuvent être couronnées comme la plus belle femme de la planète.

En fait, l’expert ose assurer que la couronne appartiendra à une Latina: “Je pense que cette année, je ne sais pas si je vais me tromper, mais je pense que cette année une Latina gagne”, a-t-il déclaré dans un interview pour le programme Telemundo. At Home ”, avec Carlos Adyan et Ana Jurka.

De plus, il a dit qu’il aurait aimé les voir en direct, car c’était la meilleure façon de se prononcer en apprenant à les connaître de près, cependant, il a donné son Top 5 des classées, parmi lesquelles figurent les beautés latines.

Pour Osmel, les cinq premiers finalistes devraient être Daniela Nicolás, Miss Chili; Ivonne Cerdas, Miss Costa Rica; Carmen Jaramillo, Miss Panama; Andrea Meza, Miss Mexique; et Estefanía Soto Torres, Miss Puerto Rico.

