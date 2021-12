Miss Univers miaule comme un chat avec Steve Harvey

. Miss India Harnaaz Sandhu s’est avérée miauler comme un chat dans Miss Univers

Quelques jours seulement se sont écoulés depuis que Harnaaz Sandhu, la belle représentante de l’Inde, a été proclamée nouvelle Miss Univers, et au milieu des messages de félicitations et des interviews que la reine a offerts après son triomphe, le détail de son miaulement comme un chat sur scène, il donne encore beaucoup de choses à dire.

« Je vous ai entendu faire de très bonnes imitations d’animaux. Écoutons de votre mieux », a déclaré Harvey, à laquelle la reine a répondu,« Oh mon Dieu Steve, je ne m’attendais pas à faire ça sur la scène mondiale… mais je vais devoir le faire, je n’ai pas le choix… prêt. «

Et c’est que malgré le fait que Miss Univers ait su contourner avec beaucoup d’élégance et de naturel la demande du présentateur Steve Harvey d’imiter un animal devant des millions de téléspectateurs la regardant à travers le monde, après avoir exprimé sa surprise, le 21 ans -old a fait de manière parfaite le miaulement d’un chat, qui est devenu viral et continue de se reproduire sur les réseaux sociaux à ce jour.

Miss Inde surprend le public en miaulant comme un chat et rejoint le groupe finaliste de MissUniverso # missuniverse # Miss # telemundo2021-12-13T02 : 20 : 04Z

La Miss Inde a remporté les applaudissements, mais Steve Harvey a de nouveau été critiqué pour ces étranges sorties qui lui semblent peut-être drôles et qui non seulement ne sont pas très drôles, mais sont inconfortables pour les candidates.

Après avoir remporté la couronne de Miss Univers, de nombreux journalistes ont demandé à Harnaaz si elle se sentait offensée ou même moquée d’avoir miauler comme un chat à Steve Harvey, et la reine a dit qu’elle était certainement surprise par la demande de l’animateur, mais déjà à ce moment-là il a choisi faire quelque chose d’amusant, qui n’a rien à voir avec le format de l’émission.

Miss Inde remporte Miss Univers avec l’aide de Cat Impression Une nouvelle Miss Univers a été couronnée, cette année en provenance d’Inde. Haarnaz Sandhu, une actrice indienne de 21 ans, a fondu en larmes lorsqu’elle a battu 79 autres espoirs du monde entier. Le concours de maillots de bain comportait des maillots de bain plus modestes que les années précédentes, le gagnant portant un une-pièce. L’animateur Steve Harvey en reçoit… 2021-12-13T23: 03: 20Z

En dialogue avec Inside, Miss Univers a reconnu se sentir surprise sur le moment, mais a montré qu’elle est une femme qui sait éviter l’inconfort, et a déclaré qu’elle l’avait fait et s’était amusée.

Bien que la reine l’ait pris du côté amical, sur Internet, des milliers d’internautes n’arrêtent pas d’attaquer Harvey, non seulement parce que faire miauler la reine était très étrange, mais parce qu’ils n’ont pas utilisé ces minutes pour montrer davantage les capacités de la belle inde.

OMG Miss India miauler sur Steve Harvey n’est pas ce à quoi je m’attendais ce soir. Je suis presque sûr que l’organisation Miss Univers aurait pu poser une meilleure question… très frustrante, mais elle n’était pas si confiante. – Sarakshi Rai (@Sarakshi) 13 décembre 2021

Des phrases comme : « Comment Harvey est-il stupide de maltraiter cette femme comme ça », « Harvey et ses blagues idiotes encore », « pourquoi ils continuent d’amener ce clown au spectacle » ont rapidement rempli les réseaux pour montrer l’agacement.

Et montrant qu’elle sait faire mieux que miaou, la nouvelle Miss Univers a utilisé sa voix ces jours-ci pour envoyer des messages inspirants à son public sur l’importance de croire en soi et de lutter contre les stéréotypes.

« Nous l’avons fait », a commenté la reine de beauté, applaudissant son exploit. « 🥺 J’ai dit dans ma réponse finale que je croyais en moi, et c’est pourquoi j’étais sur cette scène », a déclaré Miss Univers, qui est aussi une défenseure de la lutte contre le changement climatique et de l’autonomisation des femmes,