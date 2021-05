Miss Univers: Qui est Laura Olascuaga Miss Colombie?

. Miss Colombie

Le dernier tronçon commence à choisir la nouvelle femme la plus belle de l’univers. La 69e édition de ce concours qui s’est tenue dans la post-pandémie, a cantonné au luxueux hôtel Hard Rock à la périphérie de Miami aux Etats-Unis, tous les candidats qui prétendent décrocher le titre ce dimanche 16 mai, lors d’une soirée de sacre. qu’il commencera à 20h00 heure locale à Miami.

Comme d’habitude, les Latinas se distinguent par leur beauté, leur allure et leur défilé au sein du concours, et cette année, l’une des candidates qui fait le pas est Laura Victoria Olascuaga, une candidate représentant la Colombie, et qui a non seulement des milliers d’adeptes, mais apparaît également dans la liste des réinologues comme l’un des candidats les plus choisis pour remporter le titre de Miss Univers 2021.

C’est ce qu’a dit «En Casa con Telemundo», où le programme n’a pas exclu que la reine des côtes soit la gagnante de cette édition, car elle est «très préparée et a de l’expérience dans ces concours», selon El Tiempo.

Qui est Laura Victoria Olascuaga?

Laura est une jeune femme de 25 ans de Carthagène qui mesure 1,80 mètre, une professionnelle de la communication sociale et journaliste de l’Universidad del Norte de Barranquilla. De grands-parents Huila, la candidate porte dans son sang à la fois les rythmes afro-caribéens et celui de la belle San Juan.

Miss Colombie est une reine des reines, en 2018, au mois de novembre, en tant que mannequin, elle a participé à être Miss Colombie 2018-19, mais n’a réussi à être couronnée que la deuxième plus belle femme de son pays après la représentante de la Valle del Cauca, Gabriela Tafur.

Quatre jours plus tard, Laura a présenté la démission de son titre de Virreina de Colombia, une décision pour laquelle des centaines de critiques se sont abattues sur elle, la classant comme une mauvaise perdante.

Cependant, deux ans plus tard, sa persévérance l’a amenée à insister et à se présenter à un nouveau concours en 2020. Cette fois, la franchise Miss Univers Colombie lui a donné l’opportunité de participer à l’accréditation d’être la seule représentante de Miss Universo, un concours qui Laura a gagné et cela lui permet désormais de réaliser son rêve d’être la représentante de son pays sous ce règne.

Sa préparation en tant que Miss Colombie

Laura Olascuaga a dû se préparer en un temps record pour participer à ce règne de la beauté, physiquement elle était sous l’entraîneur Miguel Ángel Márquez, qui l’a aidée à avoir une silhouette plus volumineuse en devant prendre un peu de poids.

«La reine s’entraîne entre cinq et six jours par semaine, une heure par jour. La formation est très importante pour Laura, dit-elle «non seulement pour mon apparence physique, mais aussi pour ma santé. De plus, lorsque je fais de l’exercice, je libère beaucoup de stress et je me détends un peu de toute la charge de la journée et cela me remplit d’énergie », a déclaré Mlle.

Concernant la partie intellectuelle, selon Universal, la Colombienne reçoit des cours d’anglais intensifs, mais plus que cela, une préparation complète qui, selon les mots d’un de ses professeurs d’anglais «mettra en valeur les qualités de Laura et la fera briller devant l’univers».

Laura est actuellement dans un programme de douze semaines dans lequel elle est formée avec tous les outils essentiels pour communiquer et répondre aux questions de la meilleure façon lors du concours. Avec ce programme, elle obtient tous les outils dont une reine a besoin pour briller et être victorieuse. Selon le support mentionné ci-dessus.

“Laura est une femme incroyable, elle a une discipline et un désir qui sont essentiels chez une reine et nous sommes sûrs qu’avec les outils qu’elle a acquis en anglais, elle brillera encore plus.”

De son côté, la candidate de Miss Univers a déclaré: «Je suis très excitée et concentrée sur ma préparation, c’est mon rêve depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ravie de mon équipe de formateurs car tout le temps ils me font sentir que je suis déjà en compétition, il n’y a pas de jours de congé, mais franchement tout vaut la peine d’avoir cette couronne sur ma tête, alors quand ils nous donnent la date de Miss Univers, Je serai prêt à le recevoir », a-t-il conclu.

De même, la reine a exprimé à travers Hoy Diario Magdalena que «Ma préparation va au-delà de la simple préparation physique. Bien que nous parlions d’un concours de beauté, le concept de beauté grâce à Miss Univers a changé il y a quelques années. Ils ont choisi d’arrêter d’objectiver les femmes et aujourd’hui ils nous honorent. En étant en parfait accord avec eux, ma préparation est très authentique. Autrement dit, jour après jour, je dois apprendre à mieux me connaître pour que je puisse montrer une vraie Laura et non raide. Je m’imprègne de ce qui se passe chaque jour dans mon pays, car mon devoir est d’être un grand ambassadeur de ma Colombie et je suis en cours d’anglais intensif, du lundi au vendredi, avec un professeur britannique ».

Miss Colombie, “Une vague d’amour”

Le couronnement de Laura en tant que Miss Univers Colombie n’a pas été bien accueilli par de nombreux Colombiens, de sorte que la reine a dès le premier moment été victime de cyberintimidation et d’intimidation.

Cette circonstance a conduit la reine à créer une campagne qui toucherait tous ceux qui souffrent en silence des cyberattaques, devenant le porte-parole de ceux qui ne peuvent pas élever la voix, pour leur dire qu’ils ne sont pas seuls. En fait, #unaoladeamor est la première campagne menée par une reine colombienne contre ce problème.

“Transformez le négatif en positif et si tout le monde ne vous aime pas, la critique négative tourne en votre faveur” est l’une des phrases du décalogue Ola de Amor.

Avec une «vague d’amour», Miss Univers Colombie a été invitée à divers événements internationaux et nationaux en tant que panéliste. Estuvo en la Primera Cumbre Gestoras Sociales del sur del Cesar, en donde se trató el tema de ‘Violencia de género y el cyberbullying en la zona del sur’, al igual que fue invitada a participar en el Foro de liderazgo: El poder de ser Femme. Pratiquement avec le soutien du campus d’Amérique latine de l’Université Keizer, sous le slogan «Briser les paradigmes du leadership des femmes». Selon Mundo Noticias.

Enfin, Laura Victoria Olascuaga Pinto, a exprimé son souhait d’être une bonne ambassadrice de la Colombie et de développer le meilleur rôle de sa vie pour emmener le sceptre et la couronne de Miss Univers dans son pays pour la troisième fois.

«Être Miss Univers Colombie a été mon rêve depuis mon plus jeune âge; mais, au fil du temps, j’ai compris que ce rêve était devenu une mission de vie. J’ai réalisé que je ne voulais pas seulement représenter la beauté des femmes colombiennes, je veux représenter la beauté de mon pays, parler de la grandeur de ma nation, car je suis convaincu qu’à partir de ce rôle, nous pouvons réaliser de grands changements positifs pour la société. . Il a souligné.

