Missguided a tellement de nouveaux styles de printemps en vente – jusqu’à 55% de réduction!

Alerte de style printemps! Si vous cherchez un signe pour acheter des vêtements de nouvelle saison, c’est officiellement ici. Quel est ce signe, demandez-vous? Eh bien, Missguided organise actuellement une vente importante sur des tonnes de pièces fraîches et fabuleuses pour le printemps – et il y a tellement de mode incontournable à acheter!

Quand il s’agit de styles épurés qui sont du moment et à la mode, Missguided est toujours l’un de nos premiers arrêts. Nous ne sommes pas seuls – en fait, nous avons vu des étoiles comme Khloe kardashian et Ashley Benson bercer leurs articles géniaux! Mais voici la chose: ils ont beaucoup à offrir, et cela peut être accablant si vous ne savez pas ce que vous recherchez! C’est pourquoi nous avons rassemblé nos neuf trouvailles préférées actuelles pour votre commodité. Regardez le printemps de la marque ci-dessous et obtenez jusqu’à 55% de réduction sur ces jolis looks. De plus, si vous dépensez plus de 100 $, vous pouvez obtenir un rabais supplémentaire de 20% sur l’ensemble de votre commande jusqu’au 31 mars avec le code: WOMANXTRA à la caisse. Les rêves de mode deviennent réalité!

Cette robe chemise en satin soyeux

Ce n’est pas votre robe chemise ordinaire – sa coupe ajustée peut vous donner une superbe silhouette de sablier!

Obtenez la robe chemise taille plissée en satin sauge (à l’origine 61 $) en vente pour seulement 27 $, disponible chez Missguided!

Ce haut cache-cœur fleuri à manches lanterne

Ce chemisier est super féminin et romantique! On adore les manches transparentes et le style portefeuille, qui seront incroyables avec une paire de jeans taille haute.

Obtenez le chemisier cache-cœur blanc à manches froncées (à l’origine 45 $) en vente pour seulement 20 $, disponible chez Missguided!

Ce débardeur court à lacets

Au lieu de porter un débardeur basique, cette version à lacets ajoute de la texture et un peu de bord à n’importe quelle tenue. Élégant!

Obtenez le haut court à lacets contrastants rose (49 $ à l’origine) en vente pour seulement 22 $, disponible chez Missguided!

Ce pantalon évasé côtelé extensible

Ce pantalon est tout aussi confortable qu’un pantalon de jogging, mais il est infiniment plus mignon! Vous pouvez les associer avec des hauts courts ou des t-shirts surdimensionnés pour une ambiance élégante et décontractée.

Obtenez le pantalon évasé côtelé camel (à l’origine 35 $) en vente pour seulement 15 $, disponible chez Missguided!

Cette veste en jean courte rétro

Bonjour, retour des années 90! Ce numéro de denim raccourci est une interprétation amusante de l’esthétique traditionnelle de la veste en jean.

Obtenez la veste en jean raccourcie rétro à rayures multicolores rouge (76 $ à l’origine) en vente pour seulement 34 $, disponible chez Missguided!

Cette adorable mini robe

Cette robe est tout simplement digne de pâmer! Sa coupe trapèze et sa longueur courte en font un incontournable du printemps. Préparez-vous à le balancer en boucle!

Obtenez le bouton à pois menthe à travers la robe de thé (à l’origine 51 $) en vente pour seulement 23 $, disponible chez Missguided!

Cette robe midi décontractée et confortable

Porter des tenues moulantes au quotidien n’est peut-être pas pour vous, c’est pourquoi cette robe ample et décontractée est un article idéal à avoir sous la main lorsque vous ne pouvez pas décider de quoi porter.

Obtenez la robe smockée midi en vichy noir (à l’origine 53 $) en vente pour seulement 23 $, disponible chez Missguided!

Cette robe chemise boutonnée transparente

Cela peut sembler un peu risqué, mais cette robe chemise transparente peut agir comme une magnifique couverture légère que vous pouvez superposer sur n’importe quel ensemble!

Obtenez la robe chemise surdimensionnée en organza bleu (à l’origine 59 $) en vente pour seulement 26 $, disponible chez Missguided!

Ces jeans mom extensibles

Les jeans mom sont déjà un style si mignon et confortable, mais cette paire a une tonne de stretch – ils sont donc ultra-faciles à porter!

Obtenez le jean mom bleu taille haute en denim stretch confortable (à l’origine 55 $) en vente pour seulement 24 $, disponible chez Missguided!

Ce n’est pas ce que vous cherchez? Découvrez tous les derniers styles de printemps disponibles chez Missguided!

