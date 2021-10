Missile nucléaire indien : les tensions en Chine montent en flèche en tant qu’arme avec une précision de tir d’essai « très élevée » | Monde | Nouvelles

Le missile Agni-V a atterri dans le golfe du Bengale avec « un très haut degré de précision ». Le gouvernement indien a déclaré dans un communiqué que cette décision faisait partie d’une politique « d’avoir une dissuasion minimale crédible qui sous-tend l’engagement de ne pas utiliser en premier ». Le missile indien à capacité nucléaire est développé par l’Organisation de recherche et de développement pour la défense.

On pense qu’il a une portée d’environ 5 000 km (3 100 miles), ce qui signifie qu’il pourrait toucher n’importe quelle cible en Chine, y compris Pékin.

La vaste portée du missile permet potentiellement à l’armée indienne de cibler toute la Chine depuis les bases d’Agni-V, dans le centre et le sud de l’Inde, plus loin de la Chine.

Le missile a été conçu de manière à être facilement transportable par route, grâce à l’utilisation d’un système de missile à canister.

Le développement par l’Inde de son plan de missiles a été déclenché par l’énorme arsenal de la Chine.

Il développe des armes à moyenne et longue portée depuis les années 1990.

La superpuissance asiatique est la troisième plus grosse dépense militaire au monde, mais environ 60% de son budget de défense sert à payer les 1,3 million de soldats du pays.

En juin 2020, quelque 25 soldats indiens et un certain nombre de troupes chinoises ont été tués dans la vallée de Galwan, dans les montagnes où se trouve la région indienne du Ladakh – la confrontation la plus meurtrière entre les deux nations depuis près de 45 ans.

Les soldats se sont brutalement battus avec des matraques cloutées et des pierres à la frontière de l’Himalaya occidental.

Ce mois-ci, des négociations tendues entre les commandants militaires indiens et chinois visant à apaiser les tensions dans les zones frontalières se sont soldées par une impasse.

En juin de cette année, le Premier ministre Modi a fait monter les enchères en déployant 50 000 soldats supplémentaires dans la région himalayenne.

Les craintes s’intensifient quant à la possibilité qu’un conflit éclate accidentellement avec un si grand nombre de soldats concentrés dans une zone relativement petite.

DS Hooda, lieutenant-général et ancien commandant de l’armée du Nord en Inde, a averti : « Avoir autant de soldats de chaque côté est risqué lorsque les protocoles de gestion des frontières sont en panne.

« Les deux parties sont susceptibles de patrouiller agressivement la frontière contestée.

« Un petit incident local pourrait devenir incontrôlable avec des conséquences imprévues. »