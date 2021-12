Missile Pralay : le DRDO teste avec succès le SRBM indigène

Selon un communiqué officiel du ministère de la Défense (MoD) lors du premier test du missile sol-sol, tous les objectifs ont été atteints car tous les sous-systèmes ont fonctionné de manière satisfaisante.

Alors que 2021 touche à sa fin, l’Organisation pour la recherche et le développement pour la défense (DRDO) a effectué le premier test d’un autre missile balistique sol-sol à courte portée (SRBM) « Pralay » développé et conçu localement. Une fois ce système de missile installé, il donnera l’impulsion nécessaire aux Forces armées. Le test fait suite au tir d’essai réussi d’un missile Agni Prime à capacité nucléaire d’une portée de 2000 km depuis la même installation récemment par DRDO.

En savoir plus sur Pralay

Il s’agit d’un missile de nouvelle génération fabriqué localement.

Selon un communiqué officiel du ministère de la Défense (MoD) lors du premier test du missile sol-sol, tous les objectifs ont été atteints car tous les sous-systèmes ont fonctionné de manière satisfaisante.

Suivant la trajectoire quasi balistique souhaitée, le missile a atteint la cible désignée. Ceci a été réalisé avec précision, validant ainsi les algorithmes de contrôle, de guidage et de mission.

Tous les événements ont été capturés par les capteurs et les navires en aval. Ceux-ci ont suivi la trajectoire du missile.

De nombreuses nouvelles technologies ont été utilisées dans ce missile propulsé par une fusée à propergol solide.

Le missile peut être lancé rapidement à partir d’un lanceur mobile et a une portée de 150 à 500 kilomètres.

Le système de guidage des missiles est doté d’un système de navigation de pointe et d’une avionique intégrée à bord.

Le test effectué aujourd’hui était de jauger la puissance de feu.

Ce missile est un dérivé du missile intercepteur exo-atmosphérique Prithvi Defence Vehicle (PDV). Il a la capacité de cibler les armes ennemies à haute altitude.

Il est également beaucoup plus rapide et précis. Et avec une charge utile de 1000 kilogrammes, il peut parcourir jusqu’à 350 km. Il pèse environ cinq tonnes.

Le carburant

Il était alimenté par un propergol composite. Ceci a été développé par High Energy Materials Research Laboratory (HEMRL) basé à Pune.

Pour la supervision à mi-parcours, le missile utilise un système de navigation inertielle.

Ce missile est destiné à l’armée indienne qui recherchait des SRBM pour des missions de frappe stratégique d’une portée de 500 km.

Pralay Vs missiles balistiques chinois et russes

Le projet a été sanctionné en 2015 et le premier test était prévu pour 2018. Cependant, le premier test de Pralay a dû être reporté car la population du quartier de Balasore a dû être évacuée.

Ce missile peut être comparé au Dongfeng 12 chinois et au 9K720 Iskander russe. Les deux sont des missiles balistiques tactiques à courte portée.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.