Mission 2022 : le BJP passe à la vitesse supérieure pour contrer la négativité avant l’année cruciale du scrutin

Le défi cette fois-ci pour le BJP, qui est souvent qualifié de machine électorale, est incontestablement différent.

Avec sept États qui iront aux urnes l’année prochaine, les enjeux sont naturellement élevés pour le Bharatiya Janata Party au milieu des craintes d’une érosion inattendue du soutien en raison de l’impact de la pandémie de Covid-19. Alors que les mandats des assemblées législatives du Pendjab, de Goa, du Manipur et de l’Uttarakhand se terminent en mars 2022, celui de l’assemblée législative de l’Uttar Pradesh s’achèvera en mai, de l’Himachal Pradesh en octobre et du Gujarat en décembre. Le défi cette fois-ci pour le BJP, qui est souvent qualifié de machine électorale, est incontestablement différent. Premièrement, il y a une colère visible parmi l’électorat – même le plus ardent des partisans du BJP – sur la manière dont les citoyens ont été pratiquement laissés à eux-mêmes lors de l’assaut impitoyable de la deuxième vague de Covid. Deuxièmement, des États cruciaux liés aux sondages comme l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand et Goa ont été témoins d’intenses querelles internes au sein du BJP ou de la NDA dans un passé récent et l’on craint à court terme que les différences ne s’aggravent à mesure que les sondages approchent.

Dans l’Uttarakhand, par exemple, le mécontentement dans les rangs du parti était si élevé que le haut commandement a dû remplacer le ministre en chef. Les développements dans l’Uttar Pradesh, en revanche, se sont déroulés plus ouvertement avec certains députés du parti accusant publiquement les dirigeants de fermer les yeux sur les malheurs de la population alors que la pandémie détruisait la vie et les moyens de subsistance de leurs familles et de leurs proches. Les hauts dirigeants du BJP ont rapidement ressenti le mécontentement croissant au sein du parti et de sa base de soutien et savaient que le contrôle des dégâts devait commencer rapidement avant qu’il ne cause plus de dégâts. L’Uttar Pradesh a joué un rôle essentiel dans la fortune du BJP lors des élections de Lok Sabha en 2014 et en 2019. Dire que le BJP permettrait à la situation de devenir incontrôlable moins d’un an avant les élections de l’Assemblée d’Uttar Pradesh serait naïf de dire le moins.

Les mains pleines, la première indication claire d’une tentative directe de la direction centrale du parti pour sauver la situation dans l’Uttar Pradesh est survenue lorsque le parti a envoyé le secrétaire général du BJP (Organisation) BL Santhosh dans l’État pour faire le point sur la situation. Santhosh a tenu des réunions en tête-à-tête avec plusieurs dirigeants, dont les vice-ministres en chef Dinesh Sharma et Keshav Prasad Maurya. Quelques jours plus tard, CM Yogi Adityanath s’est rendu à Delhi pour rencontrer le Premier ministre Narendra Modi, le ministre de l’Intérieur Amit Shah et le chef du BJP JP Nadda.

Après la réunion de Yogi avec PM Modi et Shah, AK Sharma, un ancien bureaucrate et proche collaborateur du PM Modi a été nommé vice-président de l’UP BJP. BL Santhosh a de nouveau visité l’Uttar Pradesh entre le 20 et le 22 juin avec le vice-président du BJP et responsable de l’UP Radha Mohan Singh. Les deux dirigeants ont non seulement tenu des réunions avec des hauts fonctionnaires du RSS à Lucknow et une réunion du comité central des dirigeants du BJP s’est ensuite tenue à la résidence officielle de CM Yogi Adityanath. Pour l’instant, le BJP a réussi à dissiper le débat sur le leadership dans les sondages à UP.

La situation, cependant, n’a pas non plus été favorable pour le BJP dans d’autres États liés aux élections. Santhosh a été précipité à Goa après une performance inférieure aux attentes sous la direction de CM Pramod Sawant. La sortie de Goa Forward Party de la NDA a déjà entamé les perspectives du BJP et le défi posé par le ministre de la Santé de Goa, Vishwajit Rane, un ancien chef du Congrès, n’est pas non plus une cause de réconfort. Au Gujarat, la patrie du Premier ministre Narendra Modi, le parti ne laisse rien au hasard. Ayant fait face à un formidable défi du Congrès lors des dernières élections, et du parti Aam Aadmi annonçant également de briguer tous les sièges, le parti a délégué le secrétaire général national Bhupender Yadav pour prendre le contrôle des choses avant les élections prévues en décembre 2022.

L’inquiétude au sein de la haute direction du parti est devenue évidente lorsque le ministre de l’Intérieur Amit Shah a déclaré que la nation avait bien réussi sous la direction du Premier ministre Narendra Modi à contrôler la deuxième vague de Covid-19. Le président du BJP, JP Nadda, a reflété ces remarques. La manière dont le gouvernement de la NDA sous le Premier ministre Modi a combattu Covid-19 était admirable et reflétait la force de l’Inde, a-t-il déclaré. Les dirigeants ont félicité le Premier ministre pour avoir augmenté l’approvisionnement en oxygène et amélioré les infrastructures nécessaires pour lutter contre le COVID-19. L’ensemble de la machinerie du BJP a récemment été impliqué pour remercier PM Modi d’avoir fourni des vaccins gratuits à tous les citoyens éligibles.

La position suggérant que le gouvernement a bien fait lors de la deuxième vague, bien qu’impopulaire, visait davantage la base du parti pour mettre de l’ordre dans leur maison et snober tout projet de dissidence au cours d’une année importante pour le BJP. Nadda a déjà demandé à tous les États de tenir des réunions du conseil exécutif entre le 21 juin et le 30 juin pour combler les lacunes et renforcer le parti. Nadda a également organisé une réunion des secrétaires généraux des partis au début du mois et leur a demandé de travailler sur leurs États respectifs pour atténuer les inquiétudes.

La gestion de la pandémie de Covid-19 devenant l’une de ses plus grandes préoccupations, l’exercice de relooking d’image pour donner une image positive du gouvernement est compréhensible. À l’approche des élections générales de 2024, l’Uttar Pradesh reste l’un des champs de bataille les plus importants pour le BJP ainsi que pour le Premier ministre Modi. Toute entaille dans la fortune du BJP dans ces États peut causer un préjudice irréparable au parti à l’échelle nationale. C’est un scénario que le BJP aimerait certainement éviter.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.