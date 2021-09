Mission chinoise Chang’e-5 : ce que les échantillons rapportés de la Lune nous disent sur l’astre

Les sources potentielles de fragments liés aux impacts ont également été examinées par l’équipe. (Image : CNSA/CLEP/GRAS via Europlanet Society)

Mission chinoise sur la Lune : En décembre 2020, la mission chinoise Chang’e-5 est revenue sur Terre en transportant en toute sécurité environ 2 kg de fragments rocheux et de poussière de la Lune. Il s’agissait de la première mission de retour d’échantillons que la Chine avait envoyée sur la Lune et la zone qu’elle a étudiée n’avait pas été échantillonnée par la mission Apollo de la NASA ou la mission Luna envoyée par l’Union soviétique il y a cinq décennies. Cela signifie que les échantillons apportés par la mission chinoise sont les roches lunaires les plus jeunes jamais ramenées sur Terre pour analyse. Ces roches sont également différentes de celles qui avaient été rapportées par d’autres missions.

Selon les premières découvertes utilisant la cartographie géologique, les fragments « exotiques » de l’échantillon ont été reliés au site où la mission avait atterri. Les résultats ont été présentés virtuellement au Congrès scientifique Europlanet (EPSC) 2021 par Yuqi Qian, doctorant en géosciences de l’Université de Chine.

L’étude a suggéré que 90% des matériaux collectés proviennent probablement du site d’atterrissage et des zones à proximité. C’est ce que l’on a appelé les « basaltes de jument ». Ces roches volcaniques peuvent nous sembler être des zones grises plus foncées, et elles s’étaient répandues sur une grande partie de la face visible de la Lune sous forme de lave lors d’anciennes éruptions volcaniques. Cependant, 10 % des fragments ont des compositions chimiques « exotiques » différentes et distinctes et sont donc censés préserver les enregistrements d’autres régions de la surface de la Lune. Non seulement cela, mais cette petite portion de fragments pourrait également donner aux scientifiques un indice sur le type de roches spatiales qui ont impacté la surface lunaire.

Qian, avec ses pairs de l’Université Brown et de l’Université de Munster, a examiné des perles de matériau vitreux rapidement refroidi dans le but d’identifier les sources potentielles. Ils ont pu relier ce matériau – les gouttelettes vitreuses – aux cheminées volcaniques «Rima Mairan» et «Rima Sharp» aujourd’hui éteintes. Ces évents sont situés respectivement à environ 230 et 160 km du site où la mission chinoise a atterri, et peuvent donc être utiles pour donner un aperçu de l’activité volcanique passée sur la Lune.

Les sources potentielles de fragments liés aux impacts ont également été examinées par l’équipe. Les fragments étant jeunes, seuls les cratères de moins de 2 milliards d’années peuvent en être la cause, et du côté de la Lune qui fait face à la Terre, de tels cratères sont rares. En utilisant une technique de modélisation, l’équipe a réduit les cratères près du site d’atterrissage qui auraient pu être responsables – Aristarque, Kepler et Copernicus au sud et au sud-est du site d’atterrissage, Harding au nord-ouest et Harpalus au nord-est. L’équipe a constaté que parmi les échantillons collectés par la mission, les contributions étaient les plus importantes par Harpalus. Ces roches pourraient donc aider à répondre aux questions entourant l’âge du cratère.

