Mission compliquée des Besiktas dans l’arène Johan Cruyff

in

27/09/2021 à 19:39 CEST

Après la victoire lors des débuts en Ligue des champions contre le Sporting à Lisbonne (1-5), l’Ajax ouvre le rideau sur la compétition européenne à la Johan Cruyff Arena avec un duel contre un Besiktas dans le besoin.

L’équipe turque a ouvert la saison avec une défaite à domicile contre Dortmund et ne peut pas se permettre un autre revers si elle veut avoir des options dans un Groupe C avec deux favoris clairs : Ajax et Dortmund.

Celles de Sergen Yalçin n’auront pas la vie facile face à une équipe « ajacée » au top de sa forme, leader invaincu de l’Eredivisie après sept journées. Les statistiques de score sont également effrayantes, avec 30 buts en faveur et un seul contre.

Au contraire, Besitkas chérit une mauvaise dynamique en championnat. Au cours des trois derniers matchs joués, ils en ont gagné un, fait match nul et perdu le dernier. Mais en plus, il a perdu jusqu’à neuf de ses hommes clés à cause d’une blessure, donc l’appel à Yalçin Il a plusieurs nouveautés obligatoires.

N’Koudou, Alex Teixeira, Miralem Pjanic, Mehmet Topale, Rachid ghezzal, sont quelques-unes des pièces qui seront perdues dans ce duel dans lequel il est probable qu’il sera Michy Batshuayi, qui s’est entraîné seul pour arriver à temps au crash. Pour sa part, Avoir une sorcière ne pourra pas compter sur Klaiber (genou) et Stekelenburg (adducteur).

Compositions probables :

Ajax : Pasveer ; Mazraoui, Bois, Martínez, Aveugle ; lvarez, Gravenberch; Antony, Berghuis, Tadi & cacute ;; Haller

Soyez & scedil; ikta & scedil;: Ersin Destano & gbreve; lu; Rosier, Serdar Saatç & imath;, Souza, N’Sakala; Salih Uçan, O & gbreve; uzhan Özyakup, R & imath; dvan Y & imath; lmaz, Kenan Karaman, Gökhan Töre; Batshuayi