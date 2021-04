Mission de la NASA sur Mars: le rover Perseverance produit de l’oxygène sur la planète rouge; Pourquoi l’exploit est important

Le MOXIE agit un peu comme un arbre, absorbant du dioxyde de carbone et dégageant de l’oxygène. (Image: NASA / JPL-Caltech)

Mission Persévérance de la NASA sur Mars: En février, la NASA avait réussi à faire atterrir le rover Perseverance à la surface de Mars, et depuis lors, l’agence spatiale a ajouté de nouvelles plumes à sa casquette. Son hélicoptère Ingenuity Mars est devenu le premier vaisseau spatial de l’histoire à entreprendre un vol contrôlé sur une autre planète, et jusqu’à présent, l’hélicoptère a effectué non seulement un mais deux vols contrôlés avec succès, le second étant plus difficile que le premier. Aujourd’hui, l’agence spatiale américaine a annoncé qu’un appareil équipé de Perseverance était capable de produire de l’oxygène à l’aide de la mince atmosphère de la planète rouge, un autre exploit réalisé pour la première fois.

La communauté scientifique a été ravie de cette réalisation, car cette technologie a le potentiel d’aider les futures missions avec équipage, car les astronautes pourraient respirer dans l’espace puis retourner sur Terre, selon un rapport publié par IE.

Production d’oxygène sur Mars

L’expérience d’utilisation des ressources in situ MOXIE ou Mars Oxygen a effectué sa première opération le 20 avril, et au cours de l’opération, il a pu utiliser du dioxyde de carbone dans l’atmosphère de Mars pour produire 5 grammes d’oxygène, ce qui est suffisant pour soutenir un astronaute pendant 10 minutes. Le rapport ajoute qu’environ 96% de l’atmosphère martienne est constituée de dioxyde de carbone, tandis que l’oxygène n’est que d’environ 0,13%, un contraste frappant avec les 21% de l’atmosphère terrestre.

Le MOXIE agit un peu comme un arbre, absorbant du dioxyde de carbone et dégageant de l’oxygène. Pour cela, il sépare les atomes d’oxygène des molécules de dioxyde de carbone, selon le rapport. Cela se fait à une température de 800 degrés Celsius, et pendant le processus, du monoxyde de carbone est également produit. Ce gaz est rejeté dans l’atmosphère de la planète rouge.

L’expérience d’utilisation in situ des ressources en oxygène de Mars a été conçue pour produire jusqu’à 10 grammes d’oxygène en une heure, et sa première exécution réussie visait à démontrer qu’elle avait survécu au lancement depuis la Terre et à l’atterrissage sur Mars. Maintenant, dans les deux années à venir, MOXIE produirait probablement neuf fois de plus de l’oxygène. Cependant, il faut garder à l’esprit que MOXIE n’est qu’une démonstration de la technologie et que pour soutenir les missions humaines, l’appareil réel devrait être environ 100 fois sa taille.

Importance de l’opération

Cette opération est importante car une quantité suffisante d’oxygène sur Mars peut aider les futures missions avec équipage sur la planète rouge, car l’oxygène aiderait non seulement les astronautes à respirer, mais servirait également de carburant aux fusées pour décoller de la planète voisine et revenir sur Terre.

L’agence spatiale a déclaré qu’à l’avenir, pour qu’une mission de quatre astronautes décolle de la surface martienne, 7 tonnes de carburant pour fusée et 25 tonnes d’oxygène seraient nécessaires. Au contraire, les astronautes travaillant sur la planète rouge n’auraient besoin que d’environ une tonne métrique d’oxygène. Transporter 25 tonnes d’oxygène pour un voyage de retour de Mars vers la Terre serait une tâche colossale, disent les scientifiques, c’est pourquoi il serait plus facile si l’oxygène liquéfié devenait d’une manière ou d’une autre disponible sur Mars. Et c’est là que le rôle de MOXIE devient important.

