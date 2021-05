Mission de sauvetage après que quatre navires de l’ONGC se sont éloignés de Mumbai lors du cyclone Tauktae: tout ce qu’il faut savoir

Lors de la réception de l’appel de détresse concernant ces navires, les conditions météorologiques n’étaient pas propices au déploiement d’hélicoptères.

Cyclone Tauktae: Le cyclone Tauktae a fait des ravages dans certaines parties du Maharashtra et du Gujarat lundi lorsqu’il a traversé la côte de Mumbai et a touché terre dans le Gujarat. Cependant, même si Mumbai n’a pas eu à faire face au cyclone proprement dit, l’impact du passage du cyclone a été majeur. Au milieu des fortes pluies et des intempéries causées par le cyclone, quatre navires se sont éloignés de la côte de Mumbai lundi, obligeant la marine indienne et les garde-côtes à lancer une mission de sauvetage, selon un rapport publié par IE.

Tôt le matin de lundi, le cyclone avait frappé la mer d’Oman près de la côte de Mumbai. Sur la côte, se trouvent les plates-formes de forage ainsi que les installations de production d’ONGC. Mais les vents violents, accélérant à environ 150 km / heure à 180 km / heure, ainsi que les vagues qui montaient à des hauteurs comprises entre six et huit mètres, ont fait dériver quatre navires de l’ONGC en haute mer, a ajouté le rapport.

Parmi les quatre navires, trois étaient des barges de construction de M / s Afcons, selon le rapport. M / s Afcons travaille sur un projet ONGC dans la mer d’Oman. Ce qui est plus inquiétant, cependant, c’est que certaines des barges étaient les quartiers d’habitation des personnes travaillant sur les plates-formes offshore. Pendant ce temps, le quatrième navire qui a dérivé est une plate-forme de forage qui avait été déployée par l’UPE pour des travaux d’exploration.

Deux des navires – les barges Papaa-305 et Support Station-3 – ont vu leurs ancres céder, à la suite de quoi tous deux ont commencé à dériver au milieu du vent et des conditions de l’eau. Pendant ce temps, le vaisseau de forage Sagar Bhushan a perdu ses ancres et a dérivé vers le nord. Dans le même temps, la salle des machines de la barge Gal Constructor reçoit de l’eau et le navire, selon le rapport, se trouve actuellement à Colaba Point.

Selon T Ashish, le DIG des opérations avec la Garde côtière a déclaré que si le décompte exact n’est pas connu, on estime qu’environ 800 personnes se trouvent à bord de ces quatre navires.

Lors de la réception de l’appel de détresse concernant ces navires, les conditions météorologiques n’étaient pas propices au déploiement d’hélicoptères. Cependant, selon l’état actuel des rapports, on pense que l’INS Kochi et l’INS Kolkata de la marine indienne ont été déployés pour entreprendre la mission de sauvetage avec trois navires de la garde côtière et 14 navires appartenant à l’ONGC et affrétés.

À l’heure actuelle, le rapport indique que la mission a réussi à sauver 182 membres du personnel à bord de la barge Papaa-305, mais la barge elle-même a coulé. En dehors de cela, la mission a également pu sauver 339 personnes des deux barges restantes.

