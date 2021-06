Mission Deep Ocean : qu’est-ce que cette mission et pourquoi est-elle importante

L’économie bleue peut simplement être connue sous le nom d’opportunités économiques liées aux écosystèmes marins et aux océans.

Récemment, le Comité du Cabinet sur les affaires économiques a donné son approbation à la proposition de mission en mer profonde soumise par le ministère des Sciences de la Terre (MoES). La mission devrait explorer l’océan profond à la recherche de ressources et, en même temps, développer des technologies en haute mer pouvant être utilisées pour une utilisation durable des ressources océaniques. Cette décision intervient après que les Nations Unies (ONU) ont déclaré les dix prochaines années (2021-2030) comme la Décennie des sciences océaniques pour le développement durable.

À l’heure actuelle, environ 95% de l’océan profond reste inexploré. Dans le cas de l’Inde, le pays est entouré par l’océan sur trois côtés et compte environ 30% de sa population vivant dans des zones côtières. Par conséquent, l’océan est un facteur économique majeur qui soutient la pêche et l’aquaculture, les moyens de subsistance, le tourisme et le commerce bleu, a déclaré le gouvernement dans un communiqué. En dehors de cela, les océans sont également un réservoir d’énergie, de nourriture, de médicaments, de minéraux, un modulateur du temps et du climat et sous-tendent la vie sur Terre. De plus, selon le gouvernement, l’Inde a une position maritime unique et il est nécessaire de prendre en compte l’importance des océans pour la durabilité.

Le gouvernement envisage la nouvelle Inde d’ici 2030, où l’accent est également mis sur l’économie bleue. Certes, l’économie bleue peut simplement être connue sous le nom d’opportunités économiques liées aux écosystèmes marins et aux océans.

Le Cabinet a approuvé aujourd’hui la ‘Deep Ocean Mission’. Cela nous permettra d’utiliser les ressources marines, y compris les minéraux cachés dans les profondeurs de l’océan, de manière efficace et durable. Cela élargira également notre compréhension du changement climatique. #Décisions du Cabinet – Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) 16 juin 2021

La mission en haute mer comporte six volets principaux :

Services consultatifs sur le changement climatique océanique : Dans le cadre de la mission, le gouvernement travaillera à l’élaboration de modèles sur la base d’observations qui fourniront des projections futures de variables climatiques importantes. Cela se fera sur des échelles de temps saisonnières à décennales. Cette composante particulière soutiendra la « zone prioritaire de l’économie bleue du tourisme côtier. » Technologies pour l’exploitation minière en haute mer et submersible habité : la composante se concentre sur le développement d’un submersible habité qui pourra transporter trois personnes à une profondeur de 6000 mètres dans l’océan. Des capteurs et des outils scientifiques peuvent également être pris pour un système minier intégré afin d’effectuer des services d’exploration. Notamment, seuls quelques pays ont acquis cette capacité. Conduite d’études et d’explorations en eaux profondes : le gouvernement indien tente d’explorer et d’identifier des sites potentiels présentant une minéralisation de sulfures hydrothermaux multimétaux dans les dorsales médio-océaniques de l’océan Indien. Innovations technologiques pour l’exploration et la conservation de la biodiversité des grands fonds : dans le cadre de cette composante, le gouvernement se concentrera sur la « bioprospection de la flore et de la faune des grands fonds marins » et étudiera également comment l’utilisation de la mer profonde peut être durable. Énergie et eau douce de l’océan : Pour le développement de l’énergie offshore, l’objectif dans le cadre de cette composante sera d’étudier la conception technique détaillée pour la conversion d’énergie thermique océanique (OTEC) offshore. Cela alimentera également une usine de dessalement. Station marine avancée pour la biologie océanique. Les stations marines seront formées pour étudier la biologie et l’ingénierie océaniques. «Ce volet traduira la recherche en applications industrielles et en développement de produits grâce à des incubateurs d’entreprises sur place», a déclaré le gouvernement.

Pour mettre en perspective, les technologies nécessaires à l’exploitation minière en haute mer ont des implications stratégiques et, à l’heure actuelle, elles ne sont pas disponibles dans le commerce. Afin de combler cela, le gouvernement a affirmé qu’il tentera d’indigéniser les technologies et pour cela, il collaborera avec les principaux instituts et industries privées.

La mission a reçu un coût estimé de Rs 4077 crore pour une période de 5 ans. Celle-ci sera mise en œuvre de manière progressive. Les trois premières phases utiliseront un coût de Rs 2 823,4 crore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.