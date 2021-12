Mission du télescope spatial James Webb de la NASA : comment diffuser en direct le lancement

Après près de deux décennies et demie de planification et de travail, la NASA est enfin prête à lancer ce matin son observatoire spatial de nouvelle génération, le télescope spatial James Webb. Le vaisseau spatial se rendra dans l’espace au sommet d’une fusée européenne Ariane 5, décollant du principal site de lancement européen en Guyane française, en Amérique du Sud.

Le lancement ne devrait durer que 26 minutes pour amener JWST dans l’espace. Une fois libéré de la fusée, JWST passera le mois suivant à voyager jusqu’à sa destination finale à environ 1 million de kilomètres de la Terre et à se déployer lentement pour atteindre sa forme finale pour sonder le cosmos.

Voici ce que vous devez savoir pour regarder le lancement d’aujourd’hui.

Comment regarder le lancement ?

La NASA prévoit de diffuser en direct le lancement d’aujourd’hui sur sa chaîne dédiée, NASA TV, avec une couverture commençant à 6h00 HE. Vous pouvez regarder le flux sur le site Web de la NASA ou sur YouTube. La NASA fournit également un flux propre du lancement sans commentaire.

A quelle heure est le lancement ?

Arianespace a une fenêtre de lancement qui commence à 7h20 HE et se termine à 7h52 HE. Le fournisseur de lancement s’efforcera de lancer au début de la fenêtre.

Heure de lancement prévue : New York : 7h20 / San Francisco : 4h20 / Londres : 12h20 / Berlin : 13h20 / Moscou : 15h20 / New Delhi : 17h50 / Pékin : 20h20 / Tokyo : 21h20 / Melbourne : 23h20