Mission : Films impossibles classés sur Paramount Plus

Alors que le monde attend de voir qui sera choisi comme prochain acteur de James Bond, les fans de films d’espionnage ont déjà hâte de regarder la septième entrée de la franchise Mission : Impossible. Ce film, qui n’a pas encore de titre officiel, devrait actuellement sortir le 30 septembre 2022. Nous avons pensé que ce serait le moment idéal pour classer les six premiers films Mission : Impossible afin que vous puissiez tous être au courant de le septième film.

Ces films, qui mettent tous en vedette Tom Cruise dans le rôle d’Ethan Hunt, agent du FMI, ont à bien des égards égalé et dépassé les films de Bond, en termes de séquences d’action énormes et de développement de personnage. Ils ont également des gadgets sympas, y compris des moyens de tromper leurs ennemis avec des masques faciaux et d’autres illusions, qui étaient également des éléments de la série télévisée originale Mission: Impossible des années 1960. Les films présentent également la chanson thème emblématique de la série télévisée, l’une des meilleures jamais créées.

Alors pourquoi faire un article sur le classement des films de Mission : Impossible maintenant ? Car, pour le moment, de toute façon, les six films sont disponibles en streaming sur Paramount Plus (et certains sont disponibles en résolution 4K pour démarrer). Espérons qu’ils resteront sur le service pendant un certain temps, d’autant plus qu’il a déjà été révélé que Mission: Impossible 7 fera ses débuts sur Paramount Plus seulement 45 jours après sa sortie en salles, ce qui signifie qu’il devrait apparaître à la mi-novembre 2022. .

Jetons donc un œil aux précédents films de M:I dès maintenant.

Films Mission impossible

6. Mission : Impossible II (2000)

Nous tenons à souligner que, tout comme la série de films James Bond, tous les films Mission : Impossible sont au moins regardables et même divertissants. Cela étant dit, cette deuxième entrée de la série est de loin la plus faible. L’intrigue du film est assez simple : un agent malhonnête du FMI a mis la main sur un virus mortel créé par l’homme qu’il prévoit de lancer sur le monde pour gagner de l’argent. Cependant, le rythme du film est assez dispersé et il faut un certain temps pour arriver aux bonnes choses, à savoir Ethan Hunt affrontant son homologue diabolique.

Le réalisateur John Woo est un maître réalisateur de films d’action, mais dans cette entrée, il a donné un scénario avec des méchants sans intérêt et un rôle féminin plutôt ennuyeux. Même Cruise, arborant des cheveux plus longs que d’habitude, semble un peu ennuyé. Cependant, l’action du film dans son acte final compense presque.

5. Mission impossible (1996)

Ressusciter une vieille série d’espionnage des années 1960 pour le grand écran est déjà assez difficile. Alors, que faites-vous pour le rendre mémorable? Vous tuez beaucoup de vos héros dans l’acte d’ouverture. C’est ce que fait le réalisateur Brian De Palma dans ce premier volet de la série. D’une certaine manière, le premier film de M:I est un peu aberrant. C’est plus un thriller que les films d’action sortis plus tard dans la série.

Cependant, il y a de beaux rebondissements alors qu’Ethan Hunt est sur le point de prendre la chute pour avoir laissé son équipe du FMI mourir. Nous avons cette séquence mémorable de Hunt faisant irruption dans le siège de la CIA et une séquence finale dans un train qui propulse l’action là où un film M:I devrait être. Nous bénéficions également du soutien solide de Ving Rhames en tant qu’agent Luther Stickell, qui, avec Cruise, est le seul autre acteur à apparaître dans les six films. Au final, cette première entrée est bonne mais pas aussi bonne que la plupart des autres films de la série.

4. Mission : Impossible III (2006)

Pour une raison quelconque, nous avons dû attendre six ans après Mission : Impossible II pour le prochain film de la série. JJ Abrams, dans ses débuts de réalisateur, fait un excellent travail avec l’évolution du personnage d’Ethan Hunt de Cruise. Hunt s’est retiré du travail sur le terrain et forme maintenant de futurs agents. Il a une petite amie qu’il veut épouser. Tout semble grand. C’est jusqu’à ce que l’un des agents qu’il a formés soit capturé, et Hunt et sa nouvelle équipe tentent en vain de la ramener vivante.

Hunt s’en prend maintenant à la personne qui a tué son stagiaire, Owen Davian (Philip Seymour Hoffman), qui veut également sécuriser quelque chose appelé le « Pied de lapin ». Abrams met de vrais personnages dans ce film que nous aimons et que nous encourageons, ainsi que le très diabolique Davian de Hoffman. Les séquences d’action multiples sont amusantes à regarder, et nous découvrons l’agent du FMI drôle mais intelligent de Simon Pegg, « Benji » Dunn, qui réapparaît dans le reste des films. Nous pardonnerons le fait que Hunt s’introduise dans un autre bâtiment dans cette troisième entrée.

3. Mission : Impossible — Rogue Nation (2015)

La cinquième entrée de la série de films Mission: Impossible est la première pour le réalisateur Christopher McQuarrie (il est revenu pour Fallout et M:I 7). Cette fois, Hunt s’en prend à un groupe appelé The Syndicate, une version maléfique du FMI qui veut obtenir une source de financement secrète du gouvernement britannique. Malheureusement, le FMI a été dissous, donc Hunt et quelques amis restants doivent faire cavalier seul pour vaincre ce groupe. Encore une fois, nous obtenons de superbes séquences d’action, y compris Cruise tenant la porte d’un avion alors qu’il est dans les airs, et une scène de braquage sous-marin où Cruise aurait retenu son souffle pendant plusieurs minutes.

Nous sommes également présentés à l’agent britannique Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), qui sera de retour dans Fallout et M:I 7. Jeremy Renner, qui a fait ses débuts en tant que William Brandt dans Ghost Protocol, apparaît également ici mais n’est malheureusement pas revenu pour Fallout. C’est dommage car nous aimions les conflits occasionnels que Brandt et Hunt avaient entre eux.

2. Mission : Impossible — Protocole fantôme (2011)

Ce film a peut-être le plus gros décor de toute la série, car Tom Cruise s’est vraiment accroché et a grimpé du côté du gratte-ciel Burj Khalifa à Dubaï pour cette séquence (oui, en réalité, il avait des câbles au lieu d’utiliser des gants super ventouses mais hé, ces câbles pourraient avoir cassé). Ce n’est qu’une séquence sympa du film du réalisateur Brad Bird, qui présente Hunt et l’ensemble du FMI, désavoués après avoir été accusés d’avoir fait exploser le Kremlin.

Le film présente Hunt et les membres de son équipe restants à la poursuite d’un responsable russe maléfique qui veut déclencher une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis. Il se déplace de Dubaï à Moscou en passant par l’Inde dans une séquence finale qui aurait peut-être pu être mieux gérée.

1. Mission : Impossible — Fallout (2018)

McQuarrie revient pour la deuxième fois en tant que réalisateur d’un film M:I, qui rassemble un tas d’éléments de l’histoire de plusieurs des films précédents. Hunt et l’équipe tentent d’intercepter trois noyaux de plutonium qui se sont détachés et sont maintenant ciblés par le groupe terroriste sur le thème de l’anarchie, l’Apôtre. Hunt doit également faire face à « l’aide » d’un agent de la CIA, August Walker, parfaitement interprété par Henry Cavill et son énorme moustache.

En plus de nombreux personnages et intrigues de retour, nous voyons des choses comme un saut HALO dans Paris, une intense poursuite à pied à Londres et enfin un duel en hélicoptère au-dessus du Cachemire (oui, c’est Cruise pilotant son hélicoptère). C’est presque le mélange parfait de grands décors d’action, d’acteurs formidables et de développement de personnage plus profond. C’est pourquoi nous avons choisi Mission : Impossible — Fallout comme le meilleur des films Mission : Impossible.

C’est notre classement des films Mission : Impossible sur Paramount Plus. Êtes-vous d’accord avec notre liste? Faites le nous savoir dans les commentaires!

