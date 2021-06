Mission Gaganyaan : alors que COVID-19 a perturbé les calendriers de livraison, l’ISRO fait une course contre la montre pour lancer la première mission sans équipage

Les responsables de l’ISRO ont déclaré que la première et la deuxième vagues de COVID-19 ont gravement affecté le programme Gaganyaan.

Mission de l’ISRO Gaganyaan : L’Inde attend avec impatience sa mission de vol spatial habité Gaganyaan depuis quelques années maintenant, et c’est une course contre la montre pour l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) de lancer la première mission sans équipage en décembre au milieu des calendriers de livraison de matériel perturbés en raison du coronavirus pandémie. Gaganyaan est une mission prestigieuse dans le cadre de laquelle l’Inde enverrait des astronautes dans l’espace sur un lanceur indigène et les ramènerait en toute sécurité sur Terre pour démontrer sa capacité à le faire, et cela placerait l’Inde parmi un groupe de pays très élitiste car elle deviendrait le quatrième pays après l’URSS/la Russie, les États-Unis et la Chine à lancer une mission en équipage.

Cependant, avant que l’ISRO puisse lancer la mission avec équipage en orbite terrestre basse, il doit envoyer deux missions sans pilote pour tester le fonctionnement de bout en bout de la mission et se concentrer sur les zones problématiques. L’agence cherche à envoyer la première des missions sans pilote dans l’espace d’ici décembre de cette année, mais les deux vagues de la pandémie de coronavirus ont rendu la tâche difficile pour l’ISRO.

Selon un rapport de l’agence de presse PTI, les responsables de l’ISRO ont déclaré que la première et la deuxième vague de COVID-19 ont gravement affecté le programme Gaganyaan, compte tenu du fait que l’agence se procure des éléments matériels pour la mission auprès de l’industrie. Les blocages imposés au cours de la dernière année et demie dans différentes parties du pays à différentes périodes ont eu un impact sur les calendriers de livraison de ces éléments, ont-ils déclaré. L’ISRO s’occupe de la conception, de l’analyse et de la documentation de la mission, selon le rapport citant un responsable.

En février, le ministre d’État de l’Union chargé de l’espace indépendant Jitendra Singh a déclaré que l’agence visait décembre 2021 pour le lancement de la première mission sans pilote de Gaganyaan, tandis que le deuxième lancement d’essai sans équipage aurait lieu en 2022-2023, selon chronologie actuelle. Après l’achèvement de cela, l’Inde lancerait Gaganyaan pour une démonstration de vol spatial habité.

Jusqu’à présent, quatre candidats astronautes indiens ont suivi une formation générique pour les vols spatiaux en Russie pour la mission, et l’agence s’est concentrée sur le GSLV Mk III comme lanceur de Gaganyaan.

La mission avait été officiellement annoncée pour la première fois le jour de l’indépendance en 2018 par le Premier ministre Narendra Modi lors de son allocution, l’objectif initial étant le lancement de la mission avant que l’Inde n’atteigne son 75e anniversaire d’indépendance en 2022. Cependant, compte tenu du fait que le pandémie a entraîné la perte d’un temps critique pendant au moins un an, l’agence s’attend désormais à un certain retard dans le lancement effectif, alors même que le personnel de l’agence consacre du travail et des heures supplémentaires pour mener à bien la mission dans les plus brefs délais.

Cependant, une note positive pour l’agence est que la plupart des activités liées à la mission sont maintenant terminées puisque le projet était en travaux depuis une décennie déjà au moment où l’annonce officielle avait été faite. L’agence a également demandé l’aide des agences spatiales américaine, russe et française, selon le rapport. L’ISRO espère également qu’en raison de ces préparatifs, il ne perdrait pas trop de temps, le retard étant principalement dû à la fermeture des industries uniquement, selon la déclaration du président de l’agence spatiale K Sivan au début du mois, lorsqu’il a ajouté que il n’était pas en mesure de dire si l’agence serait en mesure d’atteindre l’objectif d’août 2022 pour le moment ou non.

