Mission Garuba en NBA

Un bon résumé de ce qu’est Usman Garuba maintenant (2,03 mètres, 104 kilos et 19 ans) le propose Sergio Scariolo, entraîneur espagnol et même cette saison entraîneur adjoint des Raptors de Toronto : « Il doit encore acquérir les mécanismes du jeu, mais en même temps possède une capacité à faire des pièces qui n’est pas disponible pour tout le monde”. C’est la première fois que l’entraîneur le dirige avec l’Espagne, pourtant, il le connaissait auparavant sous un autre angle, celui du coéquipier qui lui a offert les yeux de son fils, Alessandro Scariolo, né en 2001. Tous deux faisaient partie de l’Espagne. Sub-18 qui a décroché l’or à l’été 2019 avec Santi Aldama (Loyola Maryland). “Usman fera très bien l’expérience des Jeux Olympiques parce que le besoin de s’adapter à un autre monde est ce qui vous attend lorsque vous faites le saut en NBA“Scariolo continue. Un atterrissage qui pourrait être proche après que les Houston Rockets l’ont choisi à la 23e place au premier tour de la draft 2021. Il doit négocier avec le Real Madrid, et la clause de sortie est élevée et en hausse (trois millions d’euros cet été), mais il maintient ses plans pour une marche immédiate.

Garuba est loin d’Antetokounmpo avant qu’il ne traverse l’étang à destination des États-Unis. Ce n’est pas à cause du potentiel, c’est clair, mais pas à cause de l’expérience compétitive, l’Espagnol plus entraîné que le Grec alors, ni par trajectoire vitale. Cependant, Leur volonté inébranlable de récompenser leurs parents pour le sacrifice qu’ils ont fait en tant que migrants marque leur personnalité en feu., pour avoir élevé une famille qualifiée de nombreuse en Europe et s’être lancé dans une aventure aussi incertaine que dure depuis l’Afrique, qui a finalement fini par leur ouvrir une fenêtre d’opportunité, dont celle du basket professionnel. Ce voyage a commencé pour les parents d’Usman et Giannis au Nigeria, dans la dernière décennie du siècle dernier, en partie forcés d’échapper aux inégalités et au manque d’opportunités et en partie accrochés à l’espoir d’une vie meilleure.

Aventure familiale et football

Le Garuba Alari (le père, Mustapha et la mère, Betty) sont arrivés en Espagne à la fin des années 90, bien que la première étape ait été la Belgique, de la ville de Bénin, dans le sud du Nigeria. À Madrid, où Usman est né le 9 mars 2002, ils se sont installés à Villaverde, dans le sud de la capitale, et de là, pour des raisons de travail, à Azuqueca de Henares, dans la province voisine de Guadalajara. Mustapha a commencé à travailler dans l’usine de boulangerie Bimbo et Betty l’a fait dans le plan d’emploi du conseil municipal. En 2004, Betty a donné naissance au frère cadet, Sediq, aujourd’hui âgé de 17 ans, un attaquant très physique qui a joué en juin un rôle décisif dans la victoire du Real Madrid en finale de l’Euroligue junior contre le Barça. Caractère et esprit qui courent dans la famille. Le troisième descendant est une fille, Uki Garuba, 11 ans, qui joue également au basket. Un sport qui a gagné Usman à la cause en l’éloignant du football, tout comme Giannis. Il voulait être gardien de but et il n’y avait pas de places disponibles pour s’inscrire. Alors en 2011, il a opté pour des paniers à l’école municipale d’Azuqueca, où le coordinateur, David Serrano, son découvreur, a joué un rôle fondamental.

Moins de 24 mois plus tard, à l’automne 2013, Madrid l’a choisi, comme le dit Usman lui-même. La carrière blanche n’a pas d’équipes jusqu’à l’âge de l’enfant, avec des enfants qui au début de leur première campagne ont déjà eu 12 ans, mais il avait alors à peine 11 ans et était encore jeune, ce qui ne l’a pas empêché de franchir les portes de Madrid. Un cas exceptionnel. Le départ d’une course longue distance qui s’est déroulée presque au sprint, établissant plusieurs records précoces. Il doit encore grandir sur la piste, mais mentalement, il a un avantage sur la plupart des joueurs qui sont sortis dans ce repêchage: ça vient de côtoyer l’élite et de laisser une trace. Son expérience aux Jeux de Tokyo et celles accumulées lors des finales de Ligue et de Coupe en Espagne, et dans un play-off européen sur le fil contre le Turc Anadolu Efes de Shane Larkin et Vasilije Micic, le placent dans une autre sphère compétitive. Un peu, et en économisant les distances, comme c’est arrivé à son époque à un Doncic sans précédent. La feuille de route et la méthodologie d’apprentissage dans la carrière du Real Madrid, dirigée par l’ancien international Alberto Angulo, ont été très similaires. Un modèle réussi qui fonctionne et cela attire de nouvelles étoiles potentielles à chaque cours.

Plus qu’un tyran

Usman rêve de visiter le Nigeria, la terre de ses parents, celle de sa famille, un voyage qu’il n’a pas encore pu entreprendre à cause de la saturation de ses étés, toujours avec les équipes d’entraînement et maintenant, pour la première fois, avec l’absolu dans l’Olympique Jeux avec seulement 19 ans. L’aboutissement d’une carrière en avance sur les standards, alors qu’à 14 ans il mesurait déjà pratiquement ce qu’il est aujourd’hui et que son envergure dépassait les 215 centimètres. Il a toujours imposé son physique, son énergie et sa qualité athlétique ; Bien que depuis qu’il soit enfant, il a également appris à se démarquer par la coordination acquise dans une croix devant ses longs bras et jambes, pour la manipulation du ballon et la capacité de passer, pour cette facilité à attraper le rebond et à courir en rebondissant. de terrain en terrain pour taper le ballon dans le ring opposé et pour son intelligence, qui l’a aidé à comprendre le jeu plus rapidement que certains coéquipiers.

Il était plus qu’un tyran et il montra bientôt une envie de basket qui le pousse à regarder les matchs avec dévotion, en quête d’amélioration continue, de copier un geste ou un mouvement à incorporer à leur répertoire. Une auto-exigence qui l’a parfois pénalisé dans l’échec et qui dans les derniers mois a commencé à mieux se débrouiller avec l’aide d’un professionnel externe. Il n’est pas rare de le voir sur le banc madrilène déplorer une mauvaise phase de match. “Parfois, nous avons pressé plus par nécessité”, est venu reconnaître son entraîneur, Pablo Laso, quand l’enfant avait encore 18 ans. Et presque toujours répondu.

Dossiers de précocité

Traiter l’erreur et continuer, c’est la voie qui a été tracée pour poursuivre son adaptation permanente, peu de temps en NBA, et avant dans ses sauts fulgurants de catégorie cela l’a amené à remporter l’Eurobasket U-16 et à être le MVP du tournoi à seulement 14 ans, oui, oui, 14 ans, alors que ses rivaux en avaient 16, quelque chose de scandaleux dans le basket européen. Il a arrondi un triple-double lors de cette finale de 2016 (15 points, 11 rebonds et 10 blocs) uniquement disponible pour Dario Saric et Ricky Rubio dans la décennie précédente. Une trajectoire qui a brisé le moule, comme lorsqu’il a capté 32 rebonds en finale de l’ACB Mini Cup ou a fait ses débuts dans l’équipe première de Madrid le 28 octobre 2018 avec seulement 16 ans et 7 mois, très proche de l’incontournable Doncic (16 et 2). Ou quand une autre médaille d’or a été accrochée avec l’Espagne, cette fois en U-18 avec un an de moins que la limite marquée, ou c’était le plus jeune à réaliser un double-double dans l’ACB devant (oui, encore) Doncic et Ricky. En 2019, il était également le champion junior de l’Euroligue.

Malgré sa timidité évidente à l’égard des médias, il relève sans hésitation les défis, les uns après les autres, presque à la manière enchaîne les efforts à un rythme que la plupart de ses adversaires n’aspirent même pas à atteindre. C’est maintenant, et non la taille, son grand avantage physique. Intensité, vigueur et jambes puissantes qui donnent du déplacement au moteur qui vous catapulte et vous permet de changer l’inertie de nombreuses allumettes. Il le fait avec la férocité de ses rebonds ou en défendant un meneur comme Micic, le MVP de l’Euroligue, partout sur le terrain. Soit prendre du retard dans un changement de matchmaking avec l’un des cinq joueurs adverses, soit bloquer des tirs comme un cosaque ou…

Le coup de trois et l’explosion avant Micic

Air de révolution et beaucoup d’appétit encore en pleine maturité, à une époque où il est très concentré sur l’expression éloquente sur le court, sur la lecture du jeu et des espaces et, surtout, lancer le meilleur des trois points, où il a montré de grands progrès dans la mécanique et dans la rapidité d’exécution qui lui donnent une autre dimension en tant qu’attaquant après seulement deux parcours pleinement intégrés dans la première équipe merengue.

La Euroligue est la deuxième grande compétition de clubs au monde et la ACB, la meilleure ligue nationale en dehors de la NBA. Dans les deux, l’étoile montante vient d’être nommée, le jeune joueur le plus remarquable, et bien que son impact ne se traduise pas seulement en chiffres, son 24 points, 12 rebonds et un PIR de 30 contre les champions d’Europe Efes, dans un duel clé des éliminatoires des quarts de finale continentaux, ils définissent pas mal le scénario. Cette nuit-là nous avons assisté au hurlement du loup qui délimite son territoire à un moment où son équipe se sentait menacée, quand ses coéquipiers en avaient le plus besoin.

Dans l’ACB, il a en moyenne 5,8 points et 5,3 rebonds en 18 minutes, et plus en séries éliminatoires : 6,7 (37% sur trois) et 5,6. Et en Euroligue, 3,9 points (34% en triples) et 4 rejets en 16h17 sur le court. Des chiffres auxquels il ajoute que capacité à apprivoiser l’adversaire dans la zone défensive et, en attaque, à résister d’abord à l’impact puis à attaquer l’anneau ennemi, des vertus qui le placent, et plus encore avec son évolution constante, en bon joueur de pick and roll, très bon dans le futur. Il est également remarquable en coupant du côté faible pour aider le porteur du ballon à trouver la passe finale, ce qu’il a très bien vu son ancien coéquipier Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder). Empilez des chiffres remarquables, par présence sur la piste, qui étaient en passe de se multiplier dans les saisons à venir… La vieille Europe peut ne pas le voir. Garuba veut continue ta mission en Amérique.