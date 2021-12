Mission hebdomadaire de Battlefield 2042 (23-30 décembre) : habillez votre M5C Bolte

Bien que Battlefield 2042 n’ait pas encore commencé sa première saison officielle, le développeur DICE a ajouté au moins une nouvelle fonctionnalité de jeu en direct sous la forme de défis hebdomadaires avec des récompenses cosmétiques. Pour la semaine du 23 décembre, la mission hebdomadaire de Battlefield 2042 nécessite un mélange de gameplay offensif et de travail d’assistance, ce qui vous fait gagner un nouveau skin pour le véhicule M5C Bolte.

Voici ce que vous devez savoir pour terminer la mission hebdomadaire, ainsi que quelques conseils pour l’assommer rapidement.

Exigences de la mission hebdomadaire (23-30 décembre)

Gagnez 15 rubans 60 ennemis tués ou des coéquipiers ressuscitésRéapprovisionnez 40 coéquipiers avec des munitions

Pour progresser rapidement dans la mission de cette semaine, vous voudrez probablement utiliser Angel ou Falk. Les deux personnages peuvent faire revivre n’importe quel autre coéquipier, pas seulement des coéquipiers, ce qui signifie que vous pourrez accumuler de nombreuses relances en plus de tuer des joueurs et des bots ennemis. Alors que Falk ravive les joueurs avec plus de santé, Angel est le meilleur choix en raison de sa caisse de chargement, qu’il peut appeler pour réapprovisionner ses coéquipiers – qui devrait compter pour les 40 dont vous avez besoin pour fournir des munitions. De cette façon, vous pouvez pousser plusieurs exigences en même temps.

Vous voudrez également équiper l’équipement de caisse de munitions pour votre chargement, ce qui vous permettra de jeter des munitions sur vos coéquipiers beaucoup plus fréquemment que si vous vous fiez uniquement aux capacités d’Angel. Les munitions supplémentaires sont idéales pour Angel, mais si vous préférez utiliser un autre spécialiste tout en travaillant sur la mission hebdomadaire, la caisse de munitions est toujours un must pour les besoins de réapprovisionnement.

Quant aux rubans, vous devriez les débloquer de manière organique au fur et à mesure que vous jouez des matchs, mais vous les gagnerez beaucoup plus rapidement si vous jouez en tant que coéquipier efficace et que vous soutenez d’autres joueurs. Faire revivre, soigner et réapprovisionner ses coéquipiers, s’en tenir aux objectifs et repérer les ennemis vous rapporte tous des rubans, tout comme accumuler des éliminations – alors soyez un joueur d’équipe et vous devriez éliminer cette exigence rapidement.

Voici un aperçu des cinq rubans du jeu et ce qu’il faut pour les gagner :

Objectif: jouer l’objectifAilier: Faites revivre vos coéquipiers et gagnez des passes décisivesLogistique: Soigner et ravitailler ses coéquipiers, réparer les véhiculesIntelligence: Repérez les ennemis et les véhiculesCombat: Tuez des ennemis et détruisez des véhicules

Ce que vous gagnerez

En terminant la mission hebdomadaire du 23 décembre, vous obtenez le skin Naval Diffuse pour le M5C Bolte. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Le camouflage bleu ne fonctionne pas vraiment dans le désert, mais au moins il a l’air cool.

