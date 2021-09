Mission : Impossible 7 et Top Gun : Maverick retardé en raison de COVID

Après un été optimiste au cinéma, les films sont à nouveau mélangés les uns après les autres en raison des inquiétudes persistantes concernant les effets de COVID-19 sur la capacité ou la volonté des gens d’entrer dans les salles de cinéma. Les films de Tom Cruise Top Gun: Maverick et Mission: Impossible 7 sont les derniers à être repoussés sur ces préoccupations (via Deadline).

Top Gun: Maverick passe de sa sortie le week-end de Thanksgiving au 27 mai 2022, l’emplacement précédemment occupé par Mission: Impossible 7. Ce film, quant à lui, se déplace au 30 septembre 2022. Selon Deadline, ces mouvements sont spécifiquement dus à préoccupations concernant COVID-19 affectant les chiffres du box-office. Paramount avait précédemment retardé les films ensemble en avril.

Même sans Top Gun et Mission : Impossible, l’automne a encore quelques gros films en route. Sony a retardé Ghostbusters: Afterlife aujourd’hui, le poussant dans Top Gun: l’ancien spot de Maverick le 19 novembre 2021. Shang-Chi et la légende des dix anneaux de Marvel Studios sortiront en salles le 3 septembre, et Spider-Man: No Way Home est toujours prévu pour décembre. Le dernier film de 007, Pas le temps de mourir, sortira en salles le 8 octobre, à moins qu’il n’y ait encore un autre retard d’ici là.

Où est Warner Bros. dans tout ça ? Avec leurs films sur HBO Max jour et date, leurs films sont susceptibles de conserver leurs dates de sortie. Dune sort le 22 octobre et The Matrix: Resurrections le 22 décembre.