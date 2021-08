Mission: Impossible 7 Hayley Atwell partage une douce photo BTS avec Tom Cruise

Hayley Atwell attribue la photo à Christopher McQuarrie, et vous devez rendre hommage au réalisateur pour avoir capturé un si beau moment. Bien que l’image ne donne rien sur l’histoire ou la scène spécifique, cela devrait suffire à exciter les fans pour ce qui les attend dans Mission: Impossible 7. En ce qui concerne la légende, elle peut être décrite comme une tranche d’humour britannique, comme Atwell décrit une commande de restauration rapide presque indéchiffrable. Tom Cruise semble également s’amuser au volant. Atwell est sur le point d’ajouter une nouvelle dynamique à M:I 7, et on peut imaginer qu’elle est un plaisir de travailler avec, des légendes originales et tout.