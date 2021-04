Mission: Impossible 7, Top Gun: Maverick et plus ont été retardés dans le remaniement de Paramount

Jusqu’à aujourd’hui, Top Gun: Maverick et Mission: Impossible 7, les deux films avec Tom Cruise à l’avant et au centre, devaient sortir le 2 juillet et le 19 novembre, respectivement. Il est maintenant prévu que la suite de Top Gun prenne la date de sortie de Mission: Impossible 7 en novembre, tandis que la prochaine entrée de la franchise Mission: Impossible passera au 27 mai 2022. Par la suite, Mission: Impossible 8, qui revient sur -de retour avec son prédécesseur, sortira le 3 juillet 2023 maintenant plutôt que le 4 novembre 2022.