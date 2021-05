Mission: Impossible III Star partage un retour torride avec Tom Cruise pour son 15e anniversaire

Six ans se sont écoulés entre la sortie de Mission: Impossible 2 et Mission: Impossible III, avec divers réalisateurs et acteurs venant et repartant au cours des années de développement de ce dernier film. En plus de JJ Abrams assis dans le fauteuil du réalisateur et co-écrit le scénario avec Alex Kurtzman et Roberto Orci, le casting comprenait Ving Rhames, Simon Pegg, Phillip Seymour Hoffman, Billy Crudup, Jonathan Rhys Meyers, Keri Russell et Maggie Q.Mission : Impossible III, qui a vu Ethan Hunt traquer le personnage de marchand d’armes de Hoffman, Owen Davian, a été accueilli positivement et a collecté environ 398,5 millions de dollars dans le monde sur un budget de 150 millions de dollars.