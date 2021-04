Wow. Considérant que c’est le même Christopher McQuarrie qui a aidé à bricoler et finalement à reprendre la franchise Mission: Impossible depuis Ghost Protocol, c’est beaucoup à dire. Et c’est aussi l’homme qui a fait de The Usual Suspects une légende indie primée aux Oscars. Pourtant, avec tout ce poids et l’ajout pas si petit d’Edge of Tomorrow à son CV de co-écriture, Christopher McQuarrie estime que Top Gun: Maverick est le meilleur film auquel il ait jamais été associé.