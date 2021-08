Mission Jal Jeevan : le Bihar affiche les meilleures performances en matière de raccordement à l’eau courante en milieu rural

Le Bihar a obtenu le meilleur en fournissant des raccordements ruraux d’eau du robinet.

Dans le cadre de l’ambitieuse mission Jal Jeevan (JJM) du gouvernement Modi, l’État du Bihar a obtenu les meilleurs résultats en matière de raccordement à l’eau courante en milieu rural. En deux ans depuis l’introduction de JJM, le Bihar est passé de l’un des cinq États les plus pauvres en termes d’approvisionnement en eau du robinet rural (avec seulement 1,84 pour cent des ménages ayant des connexions) à l’un des quatre premiers États (86,96 pour cent), un IE rapport dit. Selon les données disponibles sur le tableau de bord de la mission Jal Jeevan mardi, sur les 4,73 crores de raccordements à l’eau du robinet fournis à travers l’Inde depuis le lancement de la mission en 2019, 1,46 crore de raccordements ont été effectués au Bihar. Cela signifie qu’un nouveau raccordement à l’eau du robinet sur trois a été en l’état.

L’objectif de JJM est de fournir des robinets domestiques fonctionnels des cinq derniers aux quatre premiers : le Bihar est en tête de la fourniture de raccordements à l’eau courante à tous les ménages ruraux d’ici 2024 et a été annoncé par PM Modi dans son discours du jour de l’indépendance 2019. Pendant ce temps, seulement 1,84 pour cent des ménages ruraux du Bihar étaient approvisionnés en eau du robinet. Parmi les autres États de l’Inde, en bas se trouvaient l’UP (1,96 %), l’Assam (1,76 %), le Bengale occidental (1,21 %) et le Meghalaya (0,77 %). En deux ans, le pourcentage de ménages ruraux du Bihar disposant d’un raccordement à l’eau courante est passé à 86,96 %. Les autres États qui s’en sortent mieux que le Bihar sont Goa (100 %), Telangana (100 %) et Haryana (99,24 %).

L’État du Telangana a également affiché des performances louables, faisant passer sa part de ménages ruraux raccordés à l’eau courante de 29 % en 2019 à 100 % aujourd’hui. En outre, ces territoires de l’Union de l’Inde – les îles Andaman et Nicobar, Pondichéry, Dadra et Nagar Haveli ainsi que Daman et Diu ont également atteint l’objectif de 100 % des ménages ruraux recevant l’eau du robinet.

Des États qui étaient autrefois bien en avance sur le Bihar comme le Maharashtra, le Gujarat et le Tamil Nadu, sont désormais à la traîne en matière de raccordement à l’eau courante. Lorsque la mission Jal Jeevan a été lancée, 70,13 % des ménages ruraux du Gujarat, 34,02 % dans l’État du Maharashtra et 17,15 % dans le Tamil Nadu étaient approvisionnés en eau du robinet. Ces états se sont améliorés à 84,06 pour cent, 65,08 pour cent et 34,74 pour cent respectivement.

Les états de UP, Assam et WB, parmi les cinq derniers au départ de JJM, restent dans le même bloc. Selon les dernières données, WB (11,13 pour cent de connexions rurales), UP (12,29 pour cent), Chhattisgarh (13,11 pour cent), Jharkhand (13,98 pour cent) et Assam (16,69 pour cent) sont les cinq moins performants. Parmi les territoires de l’Union, le Ladakh a le plus faible – 12,54 pour cent de ménages ruraux avec l’approvisionnement en eau.

