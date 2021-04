Mission Jal Jeevan – Responsabilité dans les politiques publiques

La mission Jal Jeevan vise à aller au-delà de la construction d’infrastructures de canalisations pour créer des solutions d’eau durables; Rs 50000 crore a été affecté au JJM dans le budget 2021-22.

Par Bibek Debroy & Aditya Sinha

La responsabilité publique est souvent utilisée comme un outil rhétorique pour véhiculer l’image de la bonne gouvernance. Mais qu’est-ce que la responsabilité publique? Mark Bovens, l’un des chercheurs les plus cités sur la responsabilité, appelle cela une pratique institutionnalisée de la comptabilité. Le cadre de responsabilité publique de Boven se compose de trois éléments: (1) le gouvernement / l’acteur est tenu d’informer les citoyens / le forum de sa conduite; cela peut être fait en fournissant divers types de données, les rapports sur l’examen des performances, etc., (2) ceci est suivi d’un débat par le comptable et d’une évaluation de la performance du gouvernement, et (3) enfin, le comptable rend le jugement sur la performance du comptable, ce qui peut conduire à des sanctions formelles ou informelles. Dans certains cas, ces sanctions prennent la forme d’une défaite électorale.

Le gouvernement est-il obligé de rendre des comptes? Oui, dans certains cas, par exemple, l’exécutif est responsable devant la législature. Mais dans quelques cas, c’est volontaire. Nous sommes concernés par ce dernier. La mission Jal Jeevan (JJM) est l’un de ces exemples où le gouvernement est devenu volontairement responsable devant les gens à la base. Lancé en 2019, JJM vise à fournir à chaque foyer dans les zones rurales de l’Inde une eau potable sûre et adéquate et via des branchements au robinet d’ici 2024. JJM vise à aller au-delà de la construction d’une infrastructure de canalisations pour créer des solutions d’eau durables; Rs 50000 crore a été affecté au JJM dans le budget 2021-22.

JJM dispose d’un tableau de bord adapté aux mobiles (bit.ly/3u3SYNf). C’est un outil de responsabilisation publique volontaire pour plusieurs raisons. (1) Il contient des détails sur le nombre de ménages dans lesquels des robinets sont installés et une eau potable garantie est disponible dans un état, une ville, un district, un village ou un pâté de maisons. Ces données sont collectées et mises à jour en temps réel. (2) Les détails des branchements d’eau potable dans les écoles et les anganwadis. (3) JJM habilite le gouvernement local et se fonde sur une approche communautaire. Le tableau de bord contient également des détails sur l’équipe de gestion des services d’eau du village. Cela comprend Gram Panchayat, les membres de Pani Samiti, la personne responsable de l’exploitation et de la gestion et, surtout, les femmes identifiées pour les tests sur le terrain (FTK). (4) Il dispose d’un mécanisme de recours en ligne pour les réclamations. (5) Il contient des détails sur les échantillons testés au cours des trois derniers mois pour la contamination et si l’eau s’est avérée contaminée. (6) Des solutions Internet des objets (IoT) basées sur des capteurs sont en cours de déploiement, ce qui permettra de mesurer la quantité d’eau rejetée dans chaque réservoir d’eau. Actuellement, ces données sont alimentées manuellement par les fonctionnaires. (7) Le ministère travaille à la mise au point d’un appareil portable pour vérifier la qualité de l’eau dans les villages, tout comme les glucomètres. Finalement, n’importe qui pourrait vérifier la qualité de l’eau potable.

En outre, il existe des systèmes de freins et contrepoids pour garantir que les données ne sont pas truquées. À l’instar d’autres initiatives gouvernementales, cela doit maintenant être vérifié par une tierce partie. En outre, pour une diffusion plus large de ces données, elles devraient être disponibles dans les langues régionales. En conséquence, les comptables prévus seront mieux équipés pour évaluer la performance du gouvernement.

En ce qui concerne la performance de JJM, elle a entraîné des changements radicaux dans l’infrastructure de l’eau potable dans les régions rurales de l’Inde. Plus de quatre crores de ménages ruraux (au 30 mars) ont été équipés d’un raccordement actif à l’eau du robinet. C’est plus du double du nombre de connexions à partir du 15 août 2019, soit 3,23 connexions crores pour 7,24 connexions crores. Goa (100%), Telangana (100%), Haryana (86,73%), Gujarat (82,96%), HP (76,03%), Punjab (73,73%) et Bihar (68,81%) ont fait de grands progrès dans l’accès à raccordement à l’eau potable. Le Bengale occidental (8,93%), l’Assam (9,80%), l’Uttar Pradesh (10,96%), le Chhattisgarh (12,46%), le Jharkhand (12,48%) et le Rajasthan (19,09%) ont encore un long chemin à parcourir.

Les disparités entre les États émanent de différents points de départ. Au 15 août 2019, 70,13% des ménages ruraux du Gujarat avaient accès à une eau potable de qualité assurée via des robinets. Au contraire, seulement 1,91% des ménages ruraux du Bengale occidental avaient accès à des branchements d’eau potable le 15 août 2019.

Le gouvernement envisage maintenant d’étendre le programme aux zones urbaines, mais c’est plus facile à dire qu’à faire. On pourrait supposer que ce serait un fruit à portée de main puisque l’Inde urbaine dispose déjà d’une infrastructure d’eau courante. Dans l’Inde rurale, où la densité de population est faible, l’unité d’analyse pour JJM est constituée de maisons séparées dans l’espace. Alors que dans les zones urbaines, il existe également des bidonvilles, des chawls et d’autres grappes à forte densité de population. La prévalence des espaces urbains fermés rend difficile le suivi de la portée de l’eau potable dans les quantités souhaitées (55 tcpj) jusqu’aux ménages individuels dans les bidonvilles. Ainsi, il faudra une approche plus innovante pour assurer la portée souhaitée.

Quoi qu’il en soit, les interventions de politique publique comme JJM ont apporté une nouvelle aube de responsabilité où les gens peuvent interroger ceux qui sont au pouvoir. Il vérifie tous les éléments du cadre de Boven. Est-ce que des gens comme Sir Humphrey Appleby approuveraient la responsabilité publique offerte par le tableau de bord JJM? Probablement pas. Mais cela rend en effet l’exécutif, y compris la bureaucratie, plus responsable devant le peuple. Et comme le dit Stephen Covey, c’est une sorte de «responsabilité (qui) engendre la capacité de réponse».

Debroy est président et Sinha est consultant adjoint, EAC-PM

