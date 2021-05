Mission Magazine commence à remplir sa mission – WWD

Mission, une marque de média de mode philanthropique axée sur le numérique qui a également un magazine de mode semestriel, a été fondée en 2017, mais elle atteint vraiment son rythme cette année.

Karina Givargisoff, fondatrice et rédactrice en chef du titre qui met en lumière différentes causes dans chaque numéro, a accueilli un certain nombre de grandes marques de mode à bord en tant qu’annonceurs au cours de l’année écoulée, dont beaucoup seront présentées dans le dernier numéro à paraître vendredi. .

En conséquence, pour la première fois, Mission est en mesure de faire un don de 10 000 $ à Gigi’s Playhouse New York, qui propose des programmes pour les personnes atteintes du syndrome de Down. L’espoir est que le magazine deviendra suffisamment rentable pour que tous les profits de chaque numéro profitent aux organismes de bienfaisance mis en évidence, mis à part les coûts opérationnels de Mission. Les numéros précédents se sont concentrés sur les femmes, l’environnement, les jeunes et la communauté LGBTQIA +.

«Avec tous les événements de l’année dernière, je pense que cela a mis Mission au premier plan pour être une plate-forme médiatique transparente et significative», a déclaré Givargisoff, qui a lancé le magazine après que son amie a reçu un diagnostic de cancer du sein plusieurs années après sa mère et son frère. sont décédés à 13 mois d’intervalle. «C’est la première fois que nous avons la publicité de Tiffany avec nous. C’est génial de voir cela dans le numéro. Cela me rend très fier que des marques d’un tel calibre nous reconnaissent.

En plus de Tiffany, dans le dernier numéro, il y a aussi une séance photo interactive pour hommes avec Valentino; une autre collaboration avec Dior Beauty sur l’activisme et l’humanité, et une première apparition de Louis Vuitton. «Ils ont fait quelque chose de très radical et ont fait de la publicité en plein milieu du magazine. C’était [Louis Vuitton’s senior vice president for communication and events] L’idée géniale de Stefano Cantino. Ils nous ont également permis de personnaliser les trois planches avec chacun d’eux, dans une police Mission manuscrite avec notre slogan sur chaque image. “

Les marques rejoignent l’annonceur de longue date Gucci, que Givargisoff, styliste et directeur créatif qui a déjà travaillé pour WWD, attribue le mérite d’être «la première marque à vraiment défendre ce que j’essayais de faire».

Le visage de couverture, quant à lui, est Ellie Goldstein, une mannequin de 18 ans atteinte du syndrome de Down, que Givargisoff a repérée dans une campagne Gucci Beauty. Elle figure également dans une vidéo de Mission tournée par Sølve Sundsbø.

“J’ai perdu mon frère qui était Downs, donc c’était un projet très spécial que je voulais faire”, a ajouté Givargisoff à propos de sa dernière couverture. «Tout cela est tellement inspirant pour moi et la raison pour laquelle je fais Mission, pourquoi je voulais faire cela. Ellie me donne tellement de joie à la regarder.

Le numéro, consacré à la bonté qui réside dans l’humanité, présente plus de 450 pages d’activistes des droits de l’homme, d’artistes et de visionnaires du monde entier. Seuls quelques-uns des autres sujets abordés dans le numéro sont l’artiste chinois Ai Weiwei, le militant des droits humains au Yémen Radhya Al-Mutawakel et Chris Nikic, le premier athlète trisomique à terminer un triathlon Ironman.

Le numéro imprimé est de 15 $ et la version numérique interactive est de 12 $. Givargisoff, qui ne prend pas de salaire, a personnellement financé Mission pour la plupart avec des économies et des prêts et a reçu une subvention en 2019, bien que cela se soit terminé au milieu de la pandémie. Elle est actuellement à la recherche d’un partenaire commercial pour aider à faire croître Mission dans d’autres arènes.

