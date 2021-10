Mission Multi-cloud : Comment les entreprises deviennent-elles intelligentes dans le cloud ?

Des organisations telles que Polycab reconnaissent la réalité d’un monde axé sur le cloud. « Seul le cloud offre un modèle commercial viable pour utiliser l’informatique en tant que service ‘pay-per-use’ », déclare Vivek Khanna, président exécutif et CIO, Polycab India.

Dans l’économie numérique, le passage au cloud est devenu un prérequis commercial. Plus encore, à la suite de la pandémie. Selon Sanchit Vir Gogia, analyste en chef, fondateur et PDG de Greyhound Research, « La pandémie a forcé les organisations à passer à un modèle commercial numérique presque du jour au lendemain. La nécessité d’actualiser ce modèle a conduit les organisations à rechercher le cloud qui offre l’agilité indispensable et prend en charge les charges de travail de niveau entreprise.

Des organisations telles que Polycab reconnaissent la réalité d’un monde axé sur le cloud. « Seul le cloud offre un modèle commercial viable pour utiliser l’informatique en tant que service ‘pay-per-use’ », déclare Vivek Khanna, président exécutif et CIO, Polycab India.

Au-delà d’un nuage

Les entreprises se sont rendu compte que s’appuyer sur un seul fournisseur d’infrastructure cloud pour toutes les applications et charges de travail n’est pas une stratégie judicieuse. La logique est simple : tous les clouds ne sont pas les mieux adaptés à toutes les charges de travail. Pour la plupart des entreprises, le choix de plusieurs fournisseurs de cloud est une bonne chose.

Alors que les DSI passent à la vitesse supérieure et adoptent une stratégie multi-cloud, l’accent est désormais mis sur quelles données et quelles applications migrer vers quel cloud. Ainsi, les entreprises exploitent la force de plusieurs fournisseurs de cloud en fonction des besoins et des applications spécifiques de l’entreprise. En conséquence, nous voyons un nouvel ensemble d’entreprises « intelligentes dans le cloud » qui accélèrent l’innovation dans le cloud, ce qui entraîne une croissance commerciale cohérente, une expérience client supérieure et des bénéfices accrus.

Élaborant sur la tendance, Kapil Makhija, responsable de Technology Cloud, Oracle India, déclare : « Un grand nombre d’entreprises ont déjà adopté une stratégie multi-cloud. Les dirigeants commerciaux et informatiques souhaitent désormais tirer parti du fait que certaines charges de travail s’exécutent mieux, plus rapidement ou moins cher sur différents clouds. En utilisant l’infrastructure cloud sécurisée de deuxième génération (OCI) d’Oracle pour les charges de travail de calcul à hautes performances et à forte intensité de données, plusieurs entreprises ont obtenu des avantages nettement supérieurs en termes de rapport qualité-prix par rapport à leur fournisseur de cloud existant.

Montée en puissance des environnements multi-cloud

Selon une récente enquête de Greyhound Research, State of Cloud 2021, plus de 70 % des grandes organisations en Inde considèrent une stratégie de cloud hybride et multi-cloud supérieure à l’investissement dans un seul type de cloud. « Il y a une prise de conscience croissante qu’un seul type de cloud ne suffit plus. Par conséquent, choisir le cloud le mieux adapté à la charge de travail conduit à une stratégie multi-cloud et cloud hybride. Nous verrons également de nombreux DSI travailler avec des fournisseurs de logiciels pour utiliser leur SaaS et d’autres options cloud pour assurer un continuum avec les investissements actuels », affirme Gogia.

Le multi-cloud peut-il accélérer l’innovation ?

« Au début, les entreprises ont investi dans plus d’une plate-forme cloud pour assurer la continuité des activités grâce à la redondance, avec presque aucune interopérabilité entre les fournisseurs de cloud », explique MSV Janakiram, analyste principal, Janakiram & Associates. « Containers et Kubernetes ont changé le jeu multi-cloud en apportant non seulement l’interopérabilité, mais aussi une approche uniforme et cohérente du déploiement et de la gestion des charges de travail dans le cloud. Kubernetes alimente la transformation numérique en accélérant la modernisation des applications.

Le multi-cloud est pratiquement devenu la nouvelle norme. Selon Kapil Mahajan, Group CIO, Safexpress, « La stratégie multi-cloud peut aider les organisations à se différencier de la concurrence et à éviter le verrouillage coûteux des fournisseurs. Lors de la conception de notre stratégie multi-cloud, certains des domaines clés sur lesquels nous nous sommes concentrés étaient liés à l’intégration, la visibilité, la sécurité, la résilience et le bon ensemble d’outils.

S’attaquer à la complexité

Choisir parmi différents fournisseurs de cloud permet aux clients de réduire leurs coûts et d’optimiser leurs dépenses informatiques globales. Mais qu’en est-il de la complexité ? « Notre stratégie cloud est presque synonyme de multi-cloud. Les avantages d’une plus grande agilité, d’une meilleure rentabilité et d’une flexibilité/choix accrus l’emportent sur les complexités qui peuvent survenir lorsque l’on travaille avec plusieurs fournisseurs de cloud », affirme Khanna de Polycab India.

Un mélange aléatoire de services cloud, sans approche intégrée ou stratégie holistique, n’aidera pas. « Le multi-cloud doit être une stratégie délibérée et cohérente. C’est similaire à la pratique consistant à choisir de nombreux fournisseurs de logiciels différents sur site pour éviter le verrouillage, puis à assembler les meilleures solutions dans son propre centre de données, mais via un modèle cloud qui offre une agilité accrue et une économie cloud supérieure », explique Makhija chez Oracle.

